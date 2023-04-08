«Избранница сына старше его в два раза и весит вдвое больше меня»

Говорят, что женщины, растящие сыновей в одиночку, становятся свекровями-мегерами, которые никому не готовы отдать свою «кровиночку». Сразу уточню – это не про меня. У меня всегда была насыщенная жизнь, центром которой я и не думала делать сына, пусть даже и очень любимого.

Мало того, я всегда знала, что стану хорошей свекровью, а не такой, как моя бывшая. «Вторая мама» делала все, чтобы развести меня с мужем, просто из личной неприязни. И хозяйка я была, по ее мнению, плохая, и мать никудышная, да еще и слишком красивая – такая точно загуляет. Загулял в итоге ее сын, но в этом тоже обвинили меня: плохо забочусь.

Мама или старшая сестричка?

Отец Макса не участвовал в моей жизни, а Максима раз в году поздравлял с днем рождения и переводил деньги не подарок. От общих знакомых я слышала, что он еще два раза женился, и каждый раз мама была недовольна.

В общем, памятуя о свое опыте, я не хотела того же будущей избраннице сына. Всех его девушек встречала дружелюбно и быстро находила с ними общий язык. С некоторыми вообще становились подружками!

Я родила Макса в 20, плюс профессия фитнес-тренера обязывает хорошо выглядеть.

В свои 43, скажу без преувеличения, выгляжу на 35 максимум! Многие думают, что я старшая сестричка, а не мать!

Всегда считала, что это хороший пример для сына, и он будет ценить стройных, подтянутых, ухоженных девочек. Считается же, что мужчины часто выбирают женщин, похожих на их мать. Но с нынешней, язык не поворачивается назвать ее девушкой, мы похожи, разве что, возрастом.

Знакомься, это Вика

Макс у меня красавчик, с отличной фигурой, спортивный, стильный. Девушек у него всегда было много, но больше, чем полгода, ни с кем не встречался. То характер не тот, то хочет слишком много, то корыстная, то, как он говорил, химии нет, вроде хорошая девчонка, а внутри не екает. Да я и сама видела – не горят у него глаза, когда приводит очередную подружку.

Переживать не переживала: пусть ищет настоящую любовь. И он нашел!

Что сын влюбился, я заметила сразу – все время торчит в телефоне и улыбается.

Или приходит с прогулки, напевает, шутит, смеется. Единственное, что смущало – на все вопросы отвечал как-то расплывчато. Ну да, гулял. Ну да, с девушкой. Какая разница, как зовут и чем занимается. Приведу, конечно, но как-нибудь в другой раз.

Я немного обижалась, Макс всегда мне доверял, а тут такое. Но не давила: захочет – познакомит. И вот однажды он сообщил, что приведет ее знакомиться. Краснея, предупредил, что она немного старше, но очень хорошая, нежная, заботливая, добрая, умная. Я человек широких взглядов: старше так старше. Да даже если ребенок есть, не очень страшно, если такая любовь. Но такого я не ожидала.

Сын, смущаясь, произнес: «Мама, это Вика». Вслед за ним в комнату вошла немолодая неряшливая тетка по габаритам больше меня в два раза, ужасно одетая, с непонятной прической.

Она, как ни в чем не бывало, пила чай, шутила, ела принесенный ею же торт и, кажется, умяла половину.

Стоит признать, что в общении Вика была вполне приятной: вежливой, остроумной. Но при этом она все равно была сорокалетней, почти в два раза старше моего сына, неухоженной теткой! Вес и странная одежда делали ее еще старше, и Макс выглядел как ее сын, причем сын, который явно пошел не в маму.

Я кое-как вытерпела ужасное чаепитие, а на вопрос Макса, как мне Вика, пробормотала что-то неразборчивое. Месяц я отходила, еще месяц надеялась, что это какое-то затмение, не запрещать – и само пройдет. А вчера Макс сообщил, что хочет жить с Викой вместе – в ее квартире.

Тут я не сдержалась и начала рыдать, что сын губит свою молодость с непонятной теткой, когда вокруг столько симпатичных ровесниц. Он предсказуемо обиделся и перестал со мной разговаривать. А я готова пойти к кому угодно – к гадалке, психологу, родителям это самой Вики – лишь бы он пришел в себя.