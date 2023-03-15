Свекровь больше любит внучку от дочери, чем ребенка своего сына

Жительница Новосибирской области на анонимных условиях рассказала о разном отношении свекрови к внучкам. По словам женщины, она не раз сталкивалась с точкой зрения, что бабушки больше любят детей от дочерей, чем от невесток.

Бабушкина «мудрость»

К бабушке Нине (по материнской линии) я часто уезжала на летние школьные каникулы в Краснодарский край и слушала взрослые разговоры. Это был частный сектор, и вечером соседки собирались вместе и громко «перетирали» личную жизнь своих взрослых детей, их жен и мужей.

Соседка тетя Поля жаловалась:

– Посмотрите, что получается: нет дочерей – нет внуков. Коля уехал со своей, теперь редко приезжает. Ирочку не хотят мне оставлять. А почему? Потому что внучка совсем на наш род не похожа. Нельзя невесткам доверять. Ты же никогда не узнаешь – от кого. Не сын с брюхом ходит, а невестка.

Женщины начинали охать, утвердительно кивали и вспоминали свои истории.

Бабушка Нина подозвала меня к себе и сказала:

– Кристина, к бабе Гале не езжай. Помнишь, как она тебя коротко постригла? Вот других внучек она так не портила. А детей невестки можно…

Одна из соседок (она приходила к нам редко, и я не запомнила ее имя) сказала:

– Да, какая разница – от дочери или от сына, похож или не похож. У меня никогда не было мыслей, что внуки не мои.

Баба Саша, у которой на тот момент уже были правнуки, заулыбалась беззубым ртом и прошамкала:

– Ты так говоришь, потому что у тебя только один сын.

Когда я рассказала об этом маме, она только посмеялась: «Бабушек надо уважать, но они сильно преувеличивают».

К этой теме я вернулась спустя десять лет.

Я – невестка

Замуж по современным представлениям я вышла рано – в 22 года. Мы торопились, так как я была беременна. Когда мама Володи и моя будущая свекровь узнала о наших планах, то отвела меня в сторонку поговорить:

– У девушки должка быть гордость. Сначала предложение – потом постель.

Меня это задело.

Она старалась казаться доброжелательной, но ее «иголки» постоянно ощущались.

У свекрови уже была маленькая внучка от дочери Ани (сестры моего мужа). На тот момент Лерочке было два года, и бабушка ее просто обожала. Я подумала, что после рождения нашего ребенка она станет мягче.

Разные внучки – разная любовь?

Марго родилась, и буквально через месяц свекровь выдала: «Кристина, как же Маргаритка на тебя похожа. Глазки черненькие, волосики черненькие и губки такие же бантиком. А папино что-нибудь будет?»

Я вопросительно на нее посмотрела, и она попыталась исправиться: «Так это же хорошо – значит, такая же красивая, как и ты, будет».

Разница в возрасте у сестер Леры и Марго меньше двух лет. Когда речь зашла о том, что какие-то детские вещи могут пригодиться нам, вмешалась свекровь:

– Аня собиралась продать. Но раз такое дело, надо сделать вам скидку!

Она это говорила и смеясь – как будто в шутку. Но по факту бесплатно никто не собирался отдавать даже жалкие сандалики. Это была первая серьезная трещина в наших отношениях.

Через какое-то время свекровь удивила меня еще больше. Мы с Володей заказали в интернет-магазине детскую куртку, которая оказалась слишком большой. Чтобы не тратить деньги на пересылку из Новосибирска, решили оставить на вырост. Свекровь узнала и предложила:

– Лерочка пока может поносить.

Муж согласился.

Значит, нам за деньги, а им – бесплатно? Я хотела припомнить ей эту историю, но сдержалась. Казалось, что свекровь просто не любит меня, а к внучкам все же относится одинаково. Но со временем я поняла, что разница все же есть.

«Своя» бабушка

Не могу сказать, что свекровь совсем не любит мою дочь. Мы живем недалеко друг от друга, и Марго часто проводит с ней время. Гораздо чаще, чем с моей мамой, которая живет в другом городе. Она хорошо относится к моему ребенку. Но…

Старшая внучка Лера приезжает к бабушке гораздо реже. И как только она переступает за порог, моя Марго как будто перестает существовать.

Свекровь может держать на руках старшую внучку, отвернуться от моей дочери и шутить: «Мы заняты, а третий нам – лишний».

Это дословная цитата, которую моей дочери сказала бабушка. В итоге свекровь с Лерой смеются, а моя Марго чуть не плачет.

Ходим по магазинам – свекровь увидит что-то и говорит: «А это я Лерочке куплю».

Сейчас Лере шесть лет, а моей Маргарите – четыре года. И кажется, что с возрастом разница в отношениях становится заметнее. Недавно бабушка обустроила комнату для старшей внучки со словами «Пусть наша редкая гостья чаще приезжает».

Я набралась смелости и подняла вопрос разной любви к внучкам. На мое удивление свекровь отреагировала очень спокойно:

– У Маргаритки есть своя бабушка – твоя мама.

Я не верю в теорию нелюбви бабушек к внукам от невесток. Но, похоже, в нее верят многие свекрови.