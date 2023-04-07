«Вейпы стали сейчас чуть ли не большей проблемой, чем обычные сигареты»

О том, чем вредны вейпы и как бросить курить, «Газете. Ru» рассказал врач-онколог, врач-гематолог, д.м.н., профессор, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков.

– Когда вейпы только появились, многие воспринимали их как более безопасную альтернативу сигаретам. А как все обстоит на самом деле?

– Россия входит в пятерку стран, где живут самые активные курильщики – за год каждый из них в среднем выкуривает более 2690 сигарет.

Сейчас определенный процент курильщиков со временем переходит на электронные сигареты или вейпы – как им кажется, с благородной целью постепенного отказа от курения и причинения минимального урона своему здоровью.

Давайте разберемся, что такое вейп. Это слово происходит от английского vaping, парение. Соответственно, вейпы – устройства для вдыхания пара, по сути ингалятор, где нагревается жидкость и образуется пар для вдыхания. Жидкость, из которой этот пар образуется, в составе обычно имеет глицерин, пропиленгликоль, ароматические добавки и никотин (не всегда).

Сейчас вейпы стали не меньшей, а то и большей проблемой, чем сигареты.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, подтверждает, что вред от вейпов сопоставим с последствиями традиционного курения.

В обеих группах (традиционное курение и «парение» вейпов) врачи отметили заметные повреждения кровеносных сосудов, низкий уровень кислорода в клетках и повышенную жесткость сосудистой стенки.

– Отличаются ли чем-то вейпы от сигарет по воздействию на организм?

– Курение вейпов приводит к развитию респираторных расстройств, повышению артериального давления, риску развития инфаркта миокарда и инсульта, когнитивных нарушений.

Такому состоянию даже дали название «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет» (EVALI).

Кроме того, при нагревании глицерина и пропиленгликоля образуются соединения, выделяющие формальдегид. Это вещество относится к канцерогенам группы 1, то есть может повышать риск развития рака.

– А как насчет пассивного курения? Вредят ли пары вейпа тем, кто находится рядом?

– На сегодняшний день каких-то масштабных исследований на эту тему нет. Но испарения масляных ароматизаторов вейпов, конечно же, несут вред как самим курящим, так и окружающим. Причина в ингаляции токсичных паров, содержащих, в частности, диоксид серы, аммиак, хлор, хлороводород, диацетил, акрилонитрил, акролеин, оксид пропилена, акриламид и кротоновый альдегид.

К слову, акролеин, который относится к чрезвычайно токсичным веществам, во время Первой мировой войны использовался в качестве химического оружия.

Некоторые виды жидкостей для вейпа содержат никотин, влияние которого на организм уже достаточно хорошо изучено. Он замедляет развитие мозга у молодых людей, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.

– Зависимость от табака и вейпов имеет больше психологическую или химическую природу?

– Курение вызывает как психологическую, так и физическую (химическую) зависимость. Неважно, это курение табака, кальяна или вейпа. Зависимость обусловлена выработкой гормонов счастья. Во время курения курильщик испытывает положительные эмоции. А если он при этом еще и на 100% уверен, что курение вейпов безопасно, в организме вырабатываются дофамин, серотонин, норадреналин, окситоцин. Эти вещества способствуют возникновению ощущения легкой эйфории и чувства радости у человека.

Психологическая зависимость – серьезная проблема, возникающая при курении.

Процесс курения чего бы то ни было представляет для курильщиков некий ритуал, с помощью которого человек снимает усталость, стресс.

Среди курильщиков принято считать, что во время курения легче общаться, находить с людьми общий язык в так называемой неформальной обстановке.

При курении у человека возникает психологическая зависимость от самого процесса вдыхания-выдыхания дыма или пара. Это активно используют в маркетинге для увеличения продаж, применяют приятные ароматы, используют лозунги «забудьте о пепле и неприятном запахе», «бросай курить, переходи на вейп» и т.д. Все эти факторы способствуют формированию психологической зависимости у человека, а избавиться от нее бывает очень сложно.

– Какие есть сейчас эффективные методики, как бросить курить?

– Федеральное агентство министерства здравоохранения США опубликовало статью «10 советов, которые помогут вам бросить курить». Хотел бы их перечислить:

1. Найдите свою причину, чтобы бросить курить.

Причина должна быть достаточно весомой, например, «не хочу заболеть раком». Из 10 случаев рака легкого 9 пациентов – курильщики.

Кроме того, у курильщиков чаще развивается рак пищевода, гортани, глотки, почек, мочевого пузыря, печени, поджелудочной железы, желудка, шейки матки, прямой кишки.

2. Назначьте дату.

Дата, когда вы решите бросить курить, может быть привязана к какому-нибудь важному событию: день рождения, свадьба.

3. Лекарства могут помочь.

Сейчас на фармрынке достаточно никотиновых заменителей (жевательная резинка с никотином, никотиновые пластыри), которые могут помочь уменьшить синдром отмены и увеличить шансы бросить курить.

4. Не бросайте курить в одиночку.



Расскажите о своем намерении бросить курить – и, возможно, сагитируете кого-то из друзей или членов семьи.

5. Будьте готовы к испытаниям.

Часто после стрессовых ситуаций возникает вполне определенное мотивированное желание выкурить сигарету. Избегайте стресса на работе, дома, в общественных местах. Мотивированное желание длится недолго, но на первых порах оно очень сильное. Постарайтесь в этот момент переключиться на другие дела.

6. Больше двигайтесь.

Лучшей заменой сигарете является физическая активность в любых ее вариациях. Это реально помогает облегчить симптомы отмены.

7. Очистите свой дом.

Перед тем, как выкурить последнюю сигарету, удалите все вещи, которые напоминают вам о курении (зажигалки, пепельницы). Очистите одежду, шторы, ковры, салон машины от запаха дыма и табака.

8. Отказ от курения сэкономит деньги.

Вы можете самостоятельно рассчитать, сколько приблизительно денег уходит в месяц на сигареты и на какие полезные вещи вы бы могли их потенциально потратить. Суммы выходят поистине отрезвляющие.

9. Никогда не поздно бросить.

Человек, бросивший курить, начинает чувствовать себя лучше. Нормализуется работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем и с течением времени снижаются риски серьезных заболеваний.

10. Повторите попытку.

Большинство людей делают несколько попыток, прежде чем отказаться от курения навсегда. Если у вас не получится – не огорчайтесь.

Если все же не получается бросить самому, то обратитесь к специалистам. Врачи могут предложить лекарственные препараты, вызывающие неприязнь к курению, лекарства, улучшающие настроение и облегчающие течение периода отмены, сеансы суггестивной терапии (гипноз, кодирование), акупунктуру, общеукрепляющие процедуры.

– Отличаются ли методики в зависимости от того, курит ли человек вейп или сигареты?

– Методики бросить курить практически не отличаются в зависимости от того, что человек использует для курения, обычную табачную сигарету или вейп.

Многие любители обычных сигарет пытаются избавиться от вредной привычки и приобретают новую – электронную, якобы более безвредную. Но это самообман.

Подходы к избавлению от вредной привычки, а я бы сказал, болезни, в целом одинаковы. Если сам курильщик не смог бросить курить, то на помощь приходят врачи, которые могут применять методы лечения, которые хорошо себя зарекомендовали в лечении разного рода наркоманий или алкоголизма.