От «биполярки» до похудения: врачи – о том, как весна влияет на внешность и психику

Многие россияне замечали, что приход весны сказывается на внешности и психике. О том, как меняется гормональный баланс у мужчин и женщин, почему по весне обостряются многие хронические заболевания, а на улицах можно заметить больше психически неуравновешенных людей, «Газете.Ru» рассказали иммунолог-аллерголог, эндокринолог и психиатр.

«Эпизоды шизофрении, маниакальные эпизоды «биполярки» чаще встречаются по весне»

Юлия Левченко, врач психиатр-психотерапевт ФНКЦ ФМБА России:

— У человека есть серотониновые и дофаминовые нейромедиаторы, которые начинают активно вырабатываться, когда в организме пополняются запасы природного витамина D – то есть полученного от солнца.

В норме весной выработка этих веществ положительно влияет на настроение: солнышко светит – все хорошо. Кстати, отмену антидепрессантов лично я стараюсь присовокупить именно к началу весны, когда солнце становится заметно активнее.

Однако есть люди, чья психическая система не способна контролировать выработку нейромедиаторов, поэтому межсезонье может усугубить их состояние. Весной происходит всплеск серотониновых и дофаминовых нейромедиаторов – это и называют весенним обострением. Или осенним, если речь идет о резком падении выработки этих активных химических веществ.

По поводу отличий весеннего обострения от осеннего – никто не проводил таких исследований и не ставил такой эксперимент. Но, на мой взгляд, выход из сумерек на солнце проходит ярче, нежели заход в сумерки из солнца. Если попробовать порассуждать, наверное, все психозы (что-то яркое, первичное), эпизоды шизофрении, маниакальные эпизоды «биполярки» чаще встречаются по весне, а депрессивные эпизоды, апатия – по осени.

Да, бытовые истории с весенним и осенним обострениями психических заболеваний нельзя отрицать. Однако отмечу, что в наше тревожное время психические заболевания «работают» 24 на 7 круглый год.

«Взрослые люди худеют, а дети растут быстрее»

Роман Терушкин, врач-эндокринолог, сооснователь клиники BMP:

— Холодная и темная зима не только не дает нам дольше находиться на улице, но и способствует сонливости, так как организм охотнее вырабатывает мелатонин (так называемый «гормон сна»).

Тем разительнее эффект весны. Именно в этот сезон наш организм начинает вырабатывать больше соматотропного гормона (СТГ), который помимо роста помогает поддерживать умеренную массу тела. Когда уровень СТГ-гормона высок, взрослые люди худеют, а дети растут быстрее. Интенсивная выработка гормона роста сохраняется и летом.

Приход весны (увеличение светового дня) стимулирует выработку серотонина – нейромедиатора, связанного с повышенным настроением.

Весна также влияет на баланс половых гормонов у мужчин и женщин.

Мужчины. У мужчин весна может вызвать колебания тестостерона, который обычно достигает максимума весной и осенью, в то время как летом и зимой он находится на самом низком уровне. Точная причина неизвестна, но это может быть связано с изменением дневного света и температуры.

Тестостерон влияет на мышечную массу. Повышенная выработка СТГ и тестостерона, а также увеличение активности вне дома помогает сбрасывать вес.

Естественное увеличение продолжительности светового дня может помочь регулировать циркадный ритм мужчин, что приводит к улучшению качества сна.

Женщины. На женский организм весна действует следующим образом: с увеличением количества солнечного света и температуры гипоталамус в головном мозге подает сигнал гипофизу вырабатывать больше фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ), которые затем стимулируют яичники вырабатывать больше эстрогена и прогестерона. Это означает не только повышение настроения, но изменение продолжительности цикла у женщин.

Влияние на организм весной оказывает не только продолжительность светового дня, но и изменение температуры, влажности, осадков – меняется терморегуляция. Более того, весна сопровождается приятными ощущениями – видом свежей зелени, нежным запахом цветов и первыми, не чрезмерно жаркими солнечными днями. Из всего вышеперечисленного и складывается приятная мелодия весеннего настроения.

«Весной повышается риск обострения гастрита, а затяжная аллергия способна привести к иммунодефициту»

Елена Манило, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге:

— Обострение хронических заболеваний. Весной людям свойственно чаще болеть и простужаться. Причем речь не только о сезонных простудах и ОРВИ, но и об обострениях хронических заболеваний. Причин тому несколько. Первая и наиболее очевидная – это снижение иммунитета. К концу зимы запасы витаминов в организме истощаются, что ослабляет иммунную защиту и делает организм более уязвимым к обострениям респираторных заболеваний. Немаловажную роль играют перепады атмосферного давления и капризы весенней погоды, когда тепло сменяется заморозками, оттепели — снегопадами. Это становится дополнительным стрессом для организма и плохо сказывается на работе наших сосудов.

Еще один негативный фактор связан с лишним весом и дефицитом двигательной активности – многим это достается «в наследство» от холодного времени года. Не стоит думать, что набранные за зиму лишние килограммы – проблема чисто эстетическая.

Нехватка движения и лишний вес ухудшают настроение человека и усиливают выработку гормона стресса кортизола. А стресс способен выступать провокатором самых разных болезней. На фоне эмоциональных переживаний часто обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвы и так далее. Стресс идет рука об руку с обострениями невралгических нарушений, а вызванные им колебания гормонального фона – со сбоями в работе эндокринной системы.

Весенняя аллергия. Принято считать, что пик сезонных аллергий приходится на апрель, но на самом деле все зависит от погодных условий. Если весна выдалась ранней и теплой, аллергическая реакция может дать о себе знать уже в марте, а при холодной и снежной весне старт сезона вполне может «съехать» и на вторую половину мая.

Сильнее всего от аллергии страдают глаза и нос, чьи слизистые напрямую контактируют с аллергенами. К основным симптомам относят заложенность носа, зуд, частое чихание, «текущий» нос, раздражение глаз, повышенное слезоотделение. Со временем у человека может развиться хронический аллергический ринит – насморк, аллергический конъюнктивит – раздражение слизистой глаз и даже астма с такими серьезными симптомами как тяжелый кашель и удушье.

Аллергия вредит и иммунитету. Дело в том, что аллергены по сути представляют собой чужеродные белки. Когда они попадают в организм, иммунная система активируется и переходит на работу «в усиленном режиме». Если контакт с раздражителем длится слишком долго, со временем силы иммунитета истощаются, а сопротивляемость человека инфекциям падает. Это состояние называется иммунодефицитом.

Авитаминоз. Весенний упадок сил принято списывать на «сезонный авитаминоз». С научной точки зрения это не совсем корректно. Авитаминоз – это тотальное отсутствие витаминов в организме, которое встречается очень и очень редко. Гораздо чаще люди страдают нехваткой того или иного витамина. Именно это состояние настигает нас весной, и называется оно гиповитаминозом.

Чаще всего люди сталкиваются с нехваткой витаминов группы B, витаминов C и E. Они содержатся во фруктах, овощах, ягодах, салатах и зелени. Активнее всего организм запасается этими витаминами летом и осенью, но к концу зимы запасы оказываются на исходе. По мере сокращения витаминного резерва человек начинает чаще болеть, испытывает слабость и перепады настроения.