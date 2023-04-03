«Просто не знает, как уйти из семьи»: все о личной жизни участников «Корней»

5 апреля день рождения празднует Алексей Кабанов — участнику группы «Корни» исполняется 40 лет. В юбилей артиста «Газета.Ru» рассказывает, как сложилась семейная жизнь Кабанова и еще четырех участников этого коллектива.

close 100% Алексей Кабанов с семьей Global Look Press

С будущей женой Розалией Алексей Кабанов познакомился в соцсети. Девушка оставила артисту сообщение, однако он ответил, чтобы та не писала ему.

По словам Алексея Кабанова в интервью «7 Дней», он подумал, что его обманывает мошенница. Однако спустя время он решился пригласить Розалию в кино.

«Когда увидел ее, еще раз ей не поверил. Она такая хрупкая, что я решил, что имею дело с несовершеннолетней! А Роза-то уверяла, что ей 22 года. Я даже попросил у нее паспорт», — объяснял Алексей Кабанов журналистам.

В скором времени Кабанов начал встречаться с девушкой. По словам артиста, Роза покорила его своей скромностью. На первом свидании Алексей Кабанов попытался поцеловать девушку, однако та отстранилась от него.

«Нет-нет, можно только в щечку», — приводят слова Розы журналисты «7 Дней».

Спустя 11 месяцев после знакомства Алексей Кабанов сделал предложение девушке. Это произошло на концерте «Корней». 13 сентября 2013 года Алексей и Розалия поженились.

В 2014 году у супругов родилась дочь, которую назвали Алисой. Алексей Кабанов рассказывал в интервью журналу «ОК!», что всегда думал, что если у него родится девочка, назовет ее либо Алисой, либо Александрой.

«Меня зовут Алексей, и мне хотелось, чтобы имя дочери было созвучно моему — либо Александра, либо Алиса», — признавался артист.

В этом же интервью Кабанов и его жена рассказывали о взаимоотношениях. Они отмечали, что могут поругаться, однако никогда не выносят сор из избы.

«Мы с самого начала понимали, что брак — это очень серьезная затея, а не просто всплеск эмоций. Конечно, как все обычные люди, мы и ссоримся, и миримся, и бытовые проблемы решаем. Разве существуют такие люди, которые не ссорятся?» — объясняли супруги.

В 2022 году СМИ обсуждали личную жизнь Алексея Кабанова в связи с его заявлениями в адрес Сати Казановой. В августе 2022 года участник группы «Корни» выложил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, где рассказал о том, что встречался с экс-«фабриканткой». В ноябре 2022 года Сати Казанова заявила в интервью Яне Чуриковой, что у нее не было романтических отношений с Кабановым. При этом она отметила, что артист снял видеоролик будучи пьяным.

«Это не были отношения. Это был скорее флирт. Я просто развлекалась. А для него это было не развлечение. Видимо это и вызвало обиду», — призналась певица.

После этого артист извинился перед Сати Казановой в соцсетях.

«То, что я сказал, был отчасти хайп-момент. В любом случае это было 20 лет назад. Сейчас меня это не задевает, ее тоже. Мы давно эти вопросы порешали», — признался он.

close 100% Александр Бердников с семьей, 2016 год Global Look Press

В 2008 году Александр Бердников через общих друзей познакомился с ростовской студенткой Ольгой. Первое время влюбленные общались по телефону, а затем стали встречаться. Александр Бердников рассказывал изданию «7 Дней», что сделал предложение Ольге спустя пару недель.

«Для кого-то это невероятная ситуация, а я не вижу в ней ничего необычного. Во-первых, я стопроцентный романтик. В школе моим самым любимым литературным героем был Ромео, он, как известно, влюбился в Джульетту в первую же секунду», — признавался Бердников.

При этом предложение руки и сердца Александр Бердников сделал по телефону, поскольку находился на гастролях и не мог вырваться к возлюбленной.

«В тот момент у группы «Корни» сложился такой плотный гастрольный график, что выходных не было несколько недель подряд. Саша просто не мог приехать ко мне», — рассказывала Ольга в интервью.

Ольга — девушка из цыганской семьи, как и Александр Бердников, поэтому сватовство и свадьба проходили по цыганским обрядам.

«До сих пор за невесту дают приданое: постельное белье, покрывала и обязательно бриллиант…» — отмечал Александр Бердников.

Свадьба участника группы «Корни» состоялась 24 июля 2008 года. В 2010 году у супругов родилась дочь Милана. В 2012 году на свет появился их сын Марсель, а в 2016 году — близнецы Роза и Валентин.

В 2019 году СМИ стали писать о том, что у Александра Бердникова появилась любовница, которую зовут Анастасия Толстихина. Девушка заявила в программе «На самом деле», что встречалась с музыкантом и что у нее есть сын от него. Однако эксперты телешоу провели ДНК-тест и установили, что Бердников — не отец ее ребенка.

В 2021 году Толстихина вновь пришла на программу «На самом деле» и рассказала, что возобновила отношения с Бердниковым, а также потеряла ребенка от него.

«Он просто не знает, как уйти из семьи. Дети, понимаете… Он говорил, что жена стала некрасивая после родов, она его не привлекает, у них нет интимной жизни. Одним словом — бытовуха», — объясняла девушка.

close 100% Александр Асташенок с семьей astashenok.ru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2004 году Александр Асташенок женился на концертном директоре Елене Венгржиновской, которая старше его на 14 лет. Долгое время женщина работала вместе с группой «Корни». Александр Асташенок признавался изданию «7 Дней», что изначально они с Венгржиновской встречались тайно, чтобы остальные участники коллектива не узнали об их романе.

«На служебные романы в любом коллективе смотрят косо. Поэтому вечером Лена из своего номера обзванивала группу, выжидала и тихонько приходила ко мне. Под утро возвращалась и опять же из своего номера всех будила», — вспоминал Асташенок.

Когда участник «Корней» решил сделать предложение возлюбленной, та отговаривала его.

«Она говорила, что я совершаю большую глупость, что мне нужна свобода и концерты. А я на это ответил: «Тебя никто не спрашивает, я хочу ребенка». После этого понял, что надо делать предложение», — цитируют Александра Асташенка журналисты StarHit.

В 2004 году у супругов родилась дочь Вика. Через пару лет Елена вновь забеременела, однако у нее случился выкидыш на раннем сроке.

«У нас была история с потерей ребенка. У Лены случился выкидыш на раннем сроке. Я не успел ничего понять. Она упала с лестницы в доме у папы», — признавался артист в шоу «Детектор».

При этом Асташенок отметил, что они с супругой думают усыновить ребенка.

close 100% Павел Артемьев Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Павел Артемьев никогда не был женат. О своей личной жизни он рассказывает редко. Известно, что в «нулевые» он встречался с певицей Викторией Дайнеко. Артисты познакомились, когда Павел Артемьев пришел на «Фабрику звезд-5», чтобы исполнить вместе с группой «Корни» и Дайнеко песню «С днем рождения, Вика». В дальнейшем артисты общались друг с другом, как друзья, а потом случайно встретились в самолете.

«Летели на концерт и оказались в соседних креслах. Полет был долгим, и мы проговорили всю дорогу. Узнали друг о друге столько всего интересного! Потом обменялись телефонами, стали созваниваться, делиться проблемами, так как оба тогда были несвободны. Так все и началось», — рассказывал в 2006 году Павел Артемьев журналу Hello!

close 100% Виктория Дайнеко и Павел Артемьев, 2006 год Global Look Press

Павел Артемьев и Виктория Дайнеко были вместе около года. Затем расстались. СМИ писали, что после разрыва участник «Корней» стал встречаться с моделью по имени Ольга.

В 2022 году Павел Артемьев вспомнил об отношениях с еще одной «фабриканткой». Артист признался, что многие приписывали ему роман с Ириной Тоневой, однако они всегда были друзьями.

«Нужно рассеять туман и ответить на этот вопрос. У нас не было с Ирой романа. Нет-нет. Мы друг к другу прекрасно относимся, люблю ее и уважаю. Даже если я касался ее губ, это не значит, что у нас был роман, что за детский сад?!» — заявлял экс-участник «Корней» в интервью Яне Чуриковой.

Рассказывая о своей личной жизни в интервью Светлане Бондарчук, Павел Артемьев не упоминал о романах, но отмечал, что может после разрыва дружить с бывшей девушкой.

«Могу расстаться с девушкой и сохранить дружбу. Надеюсь, что так и есть в некоторых случаях», — объяснял Артемьев в шоу «Света вокруг света».

Дмитрий Пакуличев

close 100% Дмитрий Пакуличев Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Пакуличев пришел в группу «Корни» сразу же после ухода из нее Павла Артемьева в 2011 году. В это же время он начал встречаться с Викторией Дайнеко. Пакуличев даже снялся в ее клипе «Сотри его из memory». Однако пара была вместе недолго.

«Пока я пропадала на репетициях шоу «Фабрика звезд. Возвращение», Дима увлекся кем-то другим. Что ж, так бывает. Мы больше не пара, но, надеюсь, остались друзьями», — приводят слова Виктории Дайнеко журналисты TV Center.

В 2012 году Дмитрий Пакуличев познакомился с будущей женой — Евгенией Бесяковой. Они начали общаться в социальной сети. Евгения написала Дмитрию и поблагодарила его за исполнение песни «Облака» группы Иванушки International.

Летом 2012 года пара сыграла свадьбу. Во время разговора с журналистами Life.ru Дмитрий Пакуличев заявил, что больше не общается с Викторией Дайнеко.

«Знаете, с Викой мы вообще не общаемся. Да и поздравления ее ни к чему. Сейчас я очень счастлив. А нашу с Женей свадьбу я афишировать не планировал, о ней знали лишь самые близкие», — признавался участник «Корней».

После свадьбы в скором времени у Дмитрия Пакуличева и его супруги родился сын Кристиан.