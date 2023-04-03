«Ирландский католик со вспыльчивым характером»: как сложилась личная жизнь 65-летнего Алека Болдуина

Он был женат на Ким Бейсингер, публично боролся с ней за опеку над общей дочерью, нашел новое счастье с инструктором по йоге Хиларией Томас, ждет первую внучку, а сейчас ему грозит тюрьма за непредумышленное убийство на съемочной площадке. «Газета.Ru» в юбилей актера Алека Болдуина рассказывает о самых счастливых и трагичных событиях в жизни актера.

Безумная любовь

Алек Болдуин был женат два раза. Его первой супругой стала актриса Ким Бейсингер, с которой он познакомился в 1990 году в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Звезды встретились, чтобы обсудить фильм «Привычка жениться», однако, как вспоминала Бейсингер в интервью People, актер тут же поцеловал ее, а затем спросил, хочет ли она детей. Затем он позвонил лучшему другу и сказал: «Она сводит меня с ума. Мы поженимся».

Ранее Ким Бейсингер была восемь лет замужем за Роном Снайдером, поэтому не хотела вновь связывать себя узами брака. Однако во время съемок фильма «Привычка жениться» съемочная команда отмечала, что между актерами «чувствовалось сексуальное напряжение», пишет People.

В течение нескольких лет Алек Болдуин уговаривал Ким Бейсингер выйти за него замуж. В 1993 году они поженились. Журналисты People сообщают, что всю организацию свадебной церемонии Алек Болдуин взял на себя.

Свадьба голливудских звезд состоялась в пляжном доме на Лонг-Айленде. Большинство гостей было со стороны Болдуина.

Ким Бейсингер рассказывала в 1994 году, каким для нее был первый год брака.

«Я влюблена в него, нас безумно влечет друг к другу», — приводит слова актрисы издание People.

close 100% Ким Бейсингер и Алек Болдуин, 1994 год Art Zelin/Getty Images

В 1995 году у звезд фильма «Привычка жениться» родилась дочь Айрленд. В этом же году Алек Болдуин попал в неприятную ситуацию, когда ударил знаменитого фотографа Алана Зангера.

«Я живу с очень страстным, красноречивым мужчиной, который не держит в себе ни единой мысли. У него самое большое сердце из всех, кого я когда-либо встречала. Но в то же время он ирландский католик со вспыльчивым характером», — прокомментировала тогда People эту ситуацию Ким Бейсингер.

Однако в 2001 году актриса подала на развод с актером. Журналисты писали о нескольких причинах разрыва. Одна из них связана с характером мужа.

«Он мог сказать мне: «Знаешь, я тебя ненавижу», а я отвечала: «Я тоже ненавижу тебя», — приводила пример актриса журналистам Vanity Fair.

Еще одной причиной для разрыва стало то, что Алек Болдуин хотел жить недалеко от Нью-Йорка, а актриса мечтала о переездах.

«В душе я цыганка. Я бы через минуту уехала во Францию на год. Я бы поехала жить в Африку. Но Алек упрям», — цитируют звезду InStyle.

Болезненный развод

Алек Болдуин и Ким Бейсингер развелись в 2002 году. После этого началась их борьба за опеку над единственной дочерью. Отношения звезды выясняли публично.

В 2007 году СМИ опубликовали голосовую почту Алека Болдуина, где актер оскорблял свою тогдашнюю 11-летнюю дочь и называл ее «легкомысленной маленькой свиньей». Адвокаты актера обвинили Бейсингер в утечке голосовой почты. Об этом пишет InStyle.

В 2008 году Алек Болдуин выпустил книгу о своем разводе, где вспоминал, как Ким Бейсингер сообщила ему новость о беременности. Он признался, что актриса рассказала ему о пополнении в их семье так, как будто сообщала новость о том, что разбила машину.

close 100% Ким Бейсингер и Алек Болдуин, 1994 год Getty Images

В 2009 году Ким Бейсингер отреагировала на замечания бывшего в интервью The Guardian. Она заявила, что до конца пыталась сохранить свою личную жизнь от публичности.

«Я думаю, что моя личная жизнь была превращена в публичную демонстрацию бог знает чего. Я предпочла бы сохранить ее как можно более частной, особенно для того, чтобы у дочери было немного личной жизни», — призналась актриса.

В 2013 году Алек Болдуин признался The Guardian, что его бракоразводный процесс и борьба за опеку были похожи на Первую индокитайскую войну.

«Это был очень болезненный период. Я едва могу сказать вам, что я делал в те годы», — объяснил актер.

Нашел новое счастье

В феврале 2011 года Алек Болдуин встретил свою будущую вторую жену — инструктора по йоге Хиларию Томас. Она рассказывала New York Times, что познакомилась с актером в ресторане.

«Я стояла у двери со своими друзьями, когда он подошел, взял меня за руку и сказал: «Я должен тебя узнать», — вспоминала Хилария о первом знакомстве с голливудской звездой.

Летом 2011 года у Алека и Хиларии состоялось несколько свиданий. При этом инструктор по йоге признавалась на шоу Эллен ДеДженерес, что Болдуин не торопил события.

«Он просто пожимал мне руку шесть недель подряд и не целовал при встрече», — заявляла она.

close 100% Актер Алек Болдуин и его жена Хилари Global Look Press

В беседе с Эллен ДеДженерес Хилария отмечала, что Алек серьезно относился к девушке и говорил, что собирается жениться на ней.

В 2012 году актер сделал предложение Хиларии. Их помолвка состоялась на маяке в Ист-Хэмптоне.

Алек и Хилария поженились 30 июня 2012 года в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. Среди гостей свадебной церемонии было много звезд: Тина Фей, Вуди Аллен, Роберт Кеннеди-младший.

В следующем году у Алека и Хиларии родился первый ребенок — Кармен Габриэла. Появление на свет дочери Болдуин называл «вторым шансом».

«В каком-то смысле для меня это второй шанс. Все знают, что у меня была довольно неприятная битва за опеку над Айрленд», — рассказывал Алек Болдуин People.

17 июня 2015 года у пары родился сын Рафаэль Томас. В 2016 году на свет появился их второй сын, которого назвали Леонардо.

Четвертый ребенок Хиларии и Алека, Ромео Алехандро Давид, родился в мае 2018 года.

В 2019 году Хилария Болдуин поделилась с подписчиками в соцсетях, что у нее случилась замершая беременность.

«Сегодня на моем УЗИ у ребенка не было сердцебиения… Так что все кончено. Но у меня есть довольно сильное и удивительное сердцебиение внутри. Я окружена такой любовью, и мне так повезло», — заявила девушка.

В ноябре 2019 года у Хиларии вновь случился выкидыш. Об этом она также сообщила в соцсетях.

«Мы хотим, чтобы вы знали, что хотя сейчас у нас трудности, мы будем в порядке», — отметила знаменитость.

В сентябре 2020 года Алек и Хилария Болдуин стали родителями пятого ребенка — мальчика Эдуардо. В 2021 году суррогатная мать родила паре девочку Люсию.

В сентябре 2022 года Алек и Хилария стали родителями седьмого ребенка — девочки, которую назвали Илария Каталина Ирена.

В своих соцсетях Хилария Болдуин признается, что на самом деле у нее восемь детей. Свою падчерицу, Айрленд Болдуин, она воспринимает как родную дочь.

«Я люблю свою падчерицу так же сильно, как своих биологических детей, и я становлюсь мамочкой-львицей, когда вижу комментарии, намекающие на обратное», — рассказывала Болдуин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

close 100% Актер Алек Болдуин с семьей Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Помирился с бывшей

Со временем Алек Болдуин и Ким Бейсингер помирились. В 2012 году актер написал комментарий под одним из снимков бывшей супруги, назвав ее «самой красивой женщиной».

«Ты от природы самая красивая женщина, была ей и будешь. Твой уход за кожей, тренировки и советы по здоровому питанию вдохновляют меня на то, чтобы делать то же самое», — цитировал Алека Болдуина New York Post.

В 2022 году Ким Бейсингер призналась, что считает бывшего супруга «забавным», и она с ним ладит.

«Алек забавный. У нас все хорошо, и мы все ладим, что бы там ни было. Но отношения с ним были вызовом», — цитируют актрису журналисты Daily Mail.

Скоро станет дедушкой

31 декабря 2022 года стало известно, что Алек Болдуин скоро станет дедушкой. Его старшая дочь Айрленд ждет первенца. О своей беременности девушка сообщила в Instagram, опубликовав снимок УЗИ с подписью: «С Новым годом». Отец ребенка — музыкант Андре Аллен Аньос, выступающий под псевдонимом RAC. Пара ждет девочку.

«Мы так рады за вас, Айрленд и Андре. Не можем дождаться встречи с малышкой», — написала в своем микроблоге Хилария Болдуин.

Может сесть в тюрьму

21 октября 2021 года Алек Болдуин находился на съемочной площадке фильма «Ржавчина». По сценарию актер должен был стрелять, но оружие оказалось заряжено боевыми патронами. По трагической случайности от выстрела Болдуина погибла оператор Галина Хатчинс, а также был ранен режиссер Джоэл Соуз. Скандальное происшествие получило широкую огласку в мировой прессе.

close 100% Актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» SantaGlobal Look Press

1 февраля 2023 года стало известно, что прокуратура выдвинула обвинения Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид по статье «непредумышленное убийство».

Адвокаты Алека Болдуина заявили журналистам, что будут бороться с обвинениями.

В свою очередь Хилария Болдуин призналась, что они с Алеком переживают по поводу случившегося.

«Это была и есть трагедия, которую никто и представить себе не мог», — заявила она.