Нонна Гришаева: «Я как Мэри Поппинс — строгая, но добрая»

Актриса Нонна Гришаева приняла участие в программе «Моя Мелодия», которая выйдет 31 марта на телеканале «Россия». «Газета.Ru» обсудила с артисткой работу в ГИТИСе и театральные предпочтения ее детей.

— Вы приняли участие в проекте «Моя Мелодия». Скажите, сразу ли решились появиться в этом шоу?

— Да, я сразу согласилась принять участие, потому что очень понравилась идея самого проекта. «Моя Мелодия» несет только позитивные эмоции, позитивный заряд. И даже если и были слезы на съемках, то это слезы радости. Я понимала, что ничего плохого в этом проекте быть не может, а может быть только радость, восторг и счастье.

— Проект «Моя Мелодия» — о любимой музыке известных артистов. Чтобы избежать спойлеров, не буду спрашивать вас, какую музыку мы услышим в вашем номере, но поинтересуюсь о музыкальных предпочтениях вашего младшего сына Ильи. У вас совпадают музыкальные вкусы с ним?

— Надеюсь, мы взаимно друг друга обогащаем. Когда он занялся игрой на гитаре, я ему показывала своих любимых исполнителей и песни из русского рока. Он просто многого не знал, поскольку это моя молодость. Тот же Виктор Цой, группа «Пикник» и много других замечательных исполнителей. А он мне в свою очередь показывал каких-то рэп-исполнителей. Читал даже отдельно их тексты, потому что не все я могла разобрать под бит. Просила его почитать мне, хотелось вникнуть в тексты.

— Какие рэперы вам запомнились?

— Мне Niletto нравится. Особенно то, что у него не только хорошие тексты, но и какая-то мелодия проскальзывает. Потому что для меня у рэп-исполнителей больное место — это как раз мелодия. Зачастую ее просто нет.

close 100% Пресс-служба телеканала «Россия1»

— Знаю, что ваш сын тоже пишет рэп.

— Да, он пишет замечательные тексты.

— Планирует ли он в дальнейшем связать свою жизнь с творчеством?

— Он еще в раздумьях. У них в школе был тест на профориентацию, и он подтвердил то, на что мы надеялись. Сын все-таки больше гуманитарий.

Что касается творчества, два года назад он закончил музыкальную школу по классу саксофона, а полгода назад увлекся игрой на гитаре. Даже попросил педагога ему нанять. Он сейчас берет частные уроки, выступает на концертах. Мы с мужем всячески поддерживаем его любые творческие начинания (супруг Нонны Гришаевой — актер, режиссер Александр Нестеров — «Газета.Ru»).

— Вашей дочери Анастасии 26 лет. Чем она сейчас занимается?

— Она работает в рекламной компании, а также является художником по костюмам в Московском государственном театре Роста, где я художественный руководитель. И еще Настя немного занимается анимацией — пробует себя на этом поприще.

— То есть Настя —так же, как и вы, творческая личность.

— Конечно, она же окончила факультет графики и иллюстрации в Англии. Ей нравится работать по специальности.



— Глядя на Настю и Илью, и на то, какими они выросли, вы можете сказать, что они по характеру похожи на вас?

— Я не могу сказать, что они какие-то мои черты взяли. Настя внешне похожа на меня, Илья — внешне копия папы. Черты характера? Мы разные. И это неплохо, как мне кажется.

— Часто ли ваши дети посещают театр?

— Конечно. Поскольку и Настя, и Илья с детства в театре, они оба ходят на спектакли. Илья нас сейчас удивил с папой — попросил ему купить билеты на спектакль Константина Богомолова «Бесы». Ему захотелось посмотреть режиссуру Богомолова. Он увидел просто «Бесов» у нас на курсе, дипломный спектакль моих студентов, и остался под таким впечатлением, что решил посмотреть еще других «Бесов». Вот папа купил ему билеты, сын пойдет скоро, сравнит.

close 100% Личный архив актрисы

— Если говорить о театральных предпочтениях, как я понимаю, Илья любит более серьезные спектакли?

— Нет, почему? У нас на днях была премьера еще одного дипломного спектакля, который как раз поставил папа Ильи, мой супруг Александр Нестеров — он тоже педагог у нас на курсе, — музыкальный спектакль «Голый король», музыку к которому написал замечательный композитор Иван Замотаев, по совместительству крестный отец Ильи. И Настя, и Илья были на этом спектакле, и оба в восторге. С Настей я советовалась по поводу костюмов: мне один костюм не очень понравился, дочка подсказала, как его поменять.

Насте и Илье очень нравятся не только серьезные спектакли, но и мюзиклы тоже.

— А на спектакли с вашим участием они часто ходят?

— А как же? Они бывают на всех моих премьерах.

— Раз уж мы упомянули про вашу работу со студентами ГИТИСа, хочется поговорить об этом. Вообще, какие впечатления от нынешнего молодого поколения? Много ли талантливых ребят сейчас?

— Очень много. И что касается наших студентов, очень приятно, что вот уже сейчас, будучи выпускниками, они себя называют «гришаевцами». Это уже бренд. На их дипломные спектакли не достать билеты. Ко мне во время спектакля «Бесы» как-то раз подошел зритель и сказал: «Вы знаете, ваши студенты такие крутые! «Гришаевцы» — это знак качества. Если ты идешь на спектакль к «гришаевцам», ты знаешь, что это совершенно точно будет хороший спектакль, потому что дети невероятно талантливые».

Они меня за все четыре года учебы не переставали удивлять талантами, способностями, своей невероятной работоспособностью. И на самом деле это редкость. У нас есть педагог, она же режиссер Ирина Пахомова, она много лет преподает в Щукинском училище, и она тоже настолько полюбила наших студентов, что говорит, что таких ребят у нее никогда не было. Это безумно приятно.

— Хотелось ли вам когда-нибудь поработать со школьниками, пустить их в мир театра?

— Я работала со школьниками, потому что я много лет подряд ездила в «Артек» на кинофестиваль «Алые паруса» и там давала мастер-классы.

— А с кем работать легче?

— Конечно, со студентами проще. Они все-таки уже взрослые люди, устоявшиеся личности. Внимание детей, школьников удерживать гораздо сложнее.

— Если говорить о ваших студентах, есть ли такой момент, что не только вы их чему-то учите, но и они вас?

— Не думаю. Это у меня скорее случается с моими детьми. Я вот с дочкой советуюсь иногда, что касается костюмов, например. С сыном мы друг друга образовываем в музыкальном плане. А со студентами все-таки, наверное, больше я им даю, потому что мне есть чему их научить. А от них беру только энергию, заряд бодрости, позитива, радости. Они все время меня радуют. Поэтому, наверное, вот такой у нас обмен.

close 100% Александр Иванишин

— Вы строгий преподаватель или любите похвалить студентов?

— Их особо и ругать-то не за что. Поэтому я как Мэри Поппинс — строгая, но добрая. Я в основном хвалю. Мне даже супруг говорит: «Что ты их перехваливаешь, нельзя так!». Ну, что я могу сделать, если они действительно у меня замечательные и очень талантливые?

— Не могу не спросить вас о продолжении «Папиных дочек». Можете поделиться впечатлением о съемках? Расстроило ли вас то, что некоторых актрис не было на съемочной площадке, например, Насти Сиваевой, Даши Мельниковой?

— Конечно, расстроило. Я думала, что со всеми увижусь. Мне удалось увидеться только с Мирой Карпович и Лизой Арзамасовой. С Пуговкой (Екатерина Старшова — «Газета.Ru»), к сожалению, не повидались. Не совпали съемочные дни.

На самом деле, история построена на том, что яблочко от яблоньки недалеко падает, и Даша поступила так же, как поступила я когда-то. И тут главные герои уже не девочки, не дочки мои, а внучки — дочки Даши и Веника. И это совершенно потрясающие молодые артистки. Я когда пришла в первый съемочный день, я была так приятно удивлена и меня это так порадовало, потому что мы как раз только с мужем посмотрели сериал «Вампиры средней полосы» и там восхищались игрой этих двух молодых артисток. И тут я прихожу на съемочную площадку и обе они, эти артистки, оказываются моими внучками (речь идет об 12-летней Виталии Корниенко и 10-летней Еве Смирновой — «Газета.Ru»).

— Два года назад в интервью Вячеславу Манучарову вы рассказывали, что мечтаете о полном метре по типу фильма «Вокзал для двоих». Сбылась ли эта мечта или вы на пути к ней?

— Вот как раз весь февраль я снималась в полном метре. «Про мою маму и про меня» — то, чего я ждала долгие годы. Это сценарий Елены Исаевой. Я уже 8 лет играю в одноименном спектакле, просто Лена переделала пьесу в сценарий, и мы сняли кино. Спектакль идет с большим успехом в нашем театре уже много лет. Единственное, что в кино я играю не одну роль, а сразу три. Но не буду больше спойлерить, потому что слишком долго я ждала такой роли, и вот наконец-то это произошло. Это еще и музыкальная история. Мне есть что играть, что петь. История моей мечты.

close 100% Сергей Чалый

— Из кино что могли бы порекомендовать из последнего?

— Наверное, это сериал «Шаляпин», от которого я просто не могла оторваться и получала колоссальное удовольствие, в нем снялся замечательный Александр Горбатов. Я очень рада, что он вернулся в театр Вахтангова. Замечательный артист и проект изумительный.

— А что-то зарубежное недавно смотрели?

— Я почти ничего не смотрю зарубежного. Считаю, что нужно возрождать наше российское кино, и особенно фильмы для детей. Очень приятно, что «Чебурашка» с таким успехом прошел. Больше надо снимать кино для детей, тогда у нас все будет хорошо.

— А с детьми что последнее смотрели?

— Вместе с детьми мы были в театре на двух премьерах. У меня в театре неделю назад была премьера мюзикла «Цветик-семицветик», и у моих студентов премьера мюзикла «Голый король». А в кино мы давно не были. На «Девятаева» ходили, но это было год назад.