«Ждал идеальную девушку»: как холостяк Тарантино превратился в примерного семьянина после 50 лет

Квентин Тарантино всю жизнь был холостяком, но в конце концов сдался и в 2018 году женился на израильской певице Даниэле Пик, а в 2020 году оскароносный режиссер впервые стал отцом. «Газета.Ru» вспоминает яркие романы режиссера в его юбилей и рассказывает, почему он решил завязать с холостяцкой жизнью.

Любитель девушек с юмором

В 1990-х у Квентина Тарантино были романы с юмористками. Он встречался с комедианткой Маргарет Чо, с которой познакомился в одном из баров Лос-Анджелеса. Роман случился после выхода фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы».

close 100% Маргарет Чо Chris Delmas/Global Look Press

«Я знала, кто он такой, потому что только что вышли «Бешеные псы», и он подошел ко мне, потому что был моим фанатом. Мы подружились», — цитирует Маргарет Чо The List.

В одном из интервью комедиантка вспоминала, что гордится своими прошлыми отношениями с Квентином Тарантино. По ее словам, он познакомил ее со многими фильмами. Об этом сообщает People.

«Он действительно открыл мне мир с кинематографической точки зрения. Я думаю, что он невероятный художник, он — одно из величайших сокровищ Америки и, безусловно, тот, кто действительно увлечен жизнью», — признавалась Чо журналистам.

Еще одной девушкой Квентина Тарантино была комедиантка Кэти Гриффин, которая сыграла в фильме режиссера «Криминальное чтиво». В 2019 году во время интервью BUILD Series она рассказала о романе с Тарантино. Гриффин призналась, что у нее не было секса с ним.

«Я встречалась с Квентином Тарантино, хотя я не спала с ним и не занималась с ним сексом, потому что он хотел обниматься. Он был так влюблен в меня, что знал, что если мы однажды займемся сексом, он влюбится в меня слишком сильно», — отметила Кэти Гриффин.

close 100% Кэти Гриффин Global Look Press

В интервью комедиантка призналась, что до сих пор испытывает привязанность к бывшему возлюбленному, при этом она не поддерживает с ним связь и у нее нет номера телефона режиссера. Кэти Гриффин отметила, что благодарна экс-бойфренду за то, что он дал ей шанс и снял в «Криминальном чтиве».

Роман с Софией Копполой

В 2003 году режиссер София Коппола развелась с создателем фильма «Быть Джоном Малковичем» Спайком Джонзом, после чего начала встречаться с Квентином Тарантино.

Пара была вместе недолго, после разрыва бывшие возлюбленные остались друзьями.

close 100% Квентин Тарантино и София Коппола Global Look Press

В 2010 году Квентин Тарантино вошел в состав Венецианского кинофестиваля, где вручал награду Софии Копполе за ее фильм «Где-то». Во время беседы с журналистами он опроверг слухи о предвзятости.

«То, что я был ее другом, никоим образом не повлияло на меня и на жюри. Другие члены жюри вообще ее не знают. Они просто полюбили фильм», — рассказал он Vulture.

Актрисы

С 1995 по 1998 год Квентин Тарантино встречался с актрисой Мирой Сорвино. Он даже сопровождал ее на церемонии «Оскар» в 1996 году, где она получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в фильме Вуди Аллена «Великая Афродита».

Комментируя отношения с Квентином Тарантино, Мира Сорвино признавалась, что они были странной парой.

close 100% Квентин Тарантино и Мира Сорвино Bob Riha Jr/Getty Images

«Да, но сколько пар вы знаете, в которых два человека совершенно одинаковы? Да, я тише, чем Квентин. Но не так уж много людей громче Квентина», — цитирует актрису People.

В разное время журналисты приписывали Квентину Тарантино роман с Умой Турман. Однако эти данные никогда не подтверждались.

«Там всегда было взаимное притяжение. Время от времени она (Ума Турман) баловала его, и так всегда складывались их отношения»,

— цитирует источник, близкий к паре, издание Page Six.

Во время съемок фильма «Убить Билла» Ума Турман признавалась, что они с Квентином «слишком близки, чтобы быть парой», пишет Page Six.

close 100% Квентин Тарантино и Ума Турман Kika Press/Global Look Press

Дважды папа

В 2009 году во время гастролей в Израиле Квентин Тарантино познакомился с израильской певицей Даниэлой Пик. Тогда режиссер представлял свой фильм «Бесславные ублюдки». Между звездами завязались романтические отношения. Однако в 2012 году они расстались.

В 2016 году бывшие возлюбленные вновь стали встречаться. В 2017 году состоялась их помолвка, а в 2018 году свадьба. До этого, почти десять лет назад, беседуя с журналистами GQ, Квентин Тарантино признавался, что не женится из-за кино.

«Вот в чем дело: когда я снимаю кино, я больше ничего не делаю. Все дело в этом. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не может встать у меня на пути. Весь мир может отправиться в ад и сгореть. Мне все равно. Это моя жизнь»,

— цитирует слова Тарантино US Magazine.

close 100% Квентин Тарантино и Даниэла Пик Kika Press/Global Look Press

При этом в 2019 году, беседуя с журналистами во время промо-тура фильма «Однажды в Голливуде», Тарантино назвал свою жену идеальной.

«Я женился шесть месяцев назад. … Я никогда не делал этого раньше — и теперь знаю, почему: я ждал идеальную девушку», — приводят слова режиссера The Sun.

В 2020 году Квентин Тарантино впервые стал отцом — у него родился сын Лео. В 2022 году у режиссера родилась дочь.