«Разведенке с прицепом» гораздо проще выйти замуж, чем одинокой

Когда я в первый раз прочитала сочетание «разведенка с прицепом», то не сразу поняла, о чем идет речь. Почему прицеп? И почему это характеризует женщину как человека второго сорта? Когда я планировала разводиться первый раз, и мама, и другие родственницы подробнейшим образом объяснили, что моя жизнь кончена.

«Чужой ребенок никому не нужен», – вздыхала мама. «Если уж познакомишься с кем-то – не говори про Сашку, пока мужчина в тебя не влюбится», – советовала двоюродная сестра. Сейчас, после второго развода, я могу точно сказать, как они были неправы.

В десять мне укладывать сына

После первого развода какое-то время я и думать не могла о новых отношениях. Несмотря на то, что это муж бросил меня ради другой, корила себя, что не смогла сохранить семью, и считала себя никому не нужной. Когда мужчина, с которым я познакомилась на дне рождения подруги, позвал меня на свидание, я растерялась.

Вопреки советам сестры, хитрить не стала: выпалила, что в десять мне укладывать сына. И что вы думаете – он не убежал в ужасе. Вместе с цветами принес мне машинку на пульте управления для Сашки. Отношения у нас продлились полгода и закончились по моей инициативе. Мама была в ужасе!

Надо же, кто-то посмотрел на меня, готов был, как она выразилась, «принять с ребенком», а я упустила свой шанс. Точно умру одинокой!

Но одиночество мне явно не грозило. Мало того, наличие ребенка было отличным фильтром: те, кто не хотел обязательств или серьезных отношений, отсеивались на первом свидании. Ну, максимум на втором – после фразы «а нельзя мелкого твоего к бабушке на выходные отправить?» Рядом оставались те, кто был рад играть с сыном, мог съездить со мной к педиатру и понимал, почему я не могу оставить заболевшего ребенка с няней, чтобы сходить в кино.

В итоге за одного из таких мужчин я вышла замуж – к невероятному изумлению родни. А через пять лет изумила их еще больше, когда развелась, оставшись уже с двумя детьми.

Дети браку не помеха

Если первый муж практически не появлялся в нашей жизни после развода, то второй остался папой на расстоянии. Что, впрочем, только подтверждало мою теорию: с «разведенками с прицепом» связываются исключительно порядочные мужчины.

Свиданий в моей жизни меньше не стало, было бы и больше, но на них нет времени. Когда я несколько раз в шутку спрашивала поклонников, зачем им мать с двумя детьми, они очень удивлялись самой формулировке: человек не машина, чтобы выбирать его по определенным характеристикам.

Не буду врать, пренебрежительные спичи про «прицепы» я тоже слышала, но гораздо чаще от женщин, причем как с детьми, так и без.

Мужчины же уверяли, что дети отношениям и браку не помеха, а если я их знакомила с детьми, воспринимали это как знак доверия и были очень рады.

Я получала несколько предложений руки и сердца, правда, пока не знаю, соберусь ли я замуж в третий раз. Но точно уверена, что счастливая личная жизнь прекрасно совместима с материнством.