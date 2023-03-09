Я бесплатно раздала детские вещи, а потом увидела их в объявлениях о продаже

Мать двоих детей из Московской области рассказала «Газете.Ru» о том, как решила заняться благотворительностью, но столкнулась с неблагодарностью. По словам женщины, она раздавала детские вещи, в том числе новые, а потом находила их в объявлениях о продаже.

Полные шкафы и захламленная кладовка

Как только я узнала о беременности, сразу начала готовиться. Да, по неопытности переборщила с покупками, но благо муж хорошо зарабатывал.

Когда родилась Надя, я поняла, что половину одежды, игрушек-погремушек, бутылочек и прочего я даже не распакую. Дочка росла так быстро, что большинство ползунков и боди даже не успели примерить.

Через год мы узнали, что у нас будет еще один ребенок. «Все-таки тот розовый комбинезон не останется без дела. А кружевное платьице, которое не пригодилось Наде, обязательно подойдет Любочке», – вот так я размышляла.

Я почему-то решила, что у меня будет вторая дочь. И вопрос с выбором имени не стоял: Вера (то есть я) и маленькая Надежда уже были, значит, ждем Любовь!

Сыну, которого я вынашивала, было наплевать на мои планы. Так что для Кирюши мы покупали все новое. Как сказал мне муж, любимый сын в «девчачьем» даже дома в кроватке спать не будет.

Я старалась учитывать тот факт, что дети растут быстро, но это помогало мало. Часто элементарно не угадывала с размером – то колготки дочери куплю, которые можно натянуть до груди, то сын вырастает из комбинезона до того, как заканчивается зима…

Дети растут – вещей становится больше. Вскоре они заполонили все шкафы, кладовку и даже балкон.

Когда моя мама в очередной раз приехала к нам в гости, зашла в кладовку, чтобы поставить привезенную консервацию, на нее с полки свалились пакеты с детским «приданным». Мама покачала головой и сказала: «Вер, с этим срочно надо что-то делать».

Добрые дела

Я регулярно участвую в жизни детского сада. Вместе с другими мамами мы закупаем подарки на праздники, скидываемся на необходимое для наших детей, придумываем поделки, обмениваемся опытом и просто общаемся.

Кое-что из вещей я раздала мамам из нашего родительского коллектива – кто-то собирался обновку подарить племяннице, у кого-то младшие дети подрастали, а у кого-то в подъезде живет бедная многодетная семья (им все сгодится).

Многое отдавала даже с бирками и в упаковке. Мамы в благодарность вручали конфеты, а потом присылали фото, мол, вот Арише подошел костюмчик, вот Федор в куртке.

Приятно делать людям добро. Приятно слушать благодарности. Приятно смотреть, как детки носят твои подарки.

Однажды это заметила и старшая воспитательница…

Вещи для воспитательницы

Старшей воспитательнице Ольге около 45 лет, ее сын недавно окончил институт и уже работает. Всегда считала ее профессионалом и просто хорошим человеком. Хотя другие мамы жаловались на нее, когда дело касалось финансовых вопросов, например, сбора денег для организации праздников.

В тот день она подошла ко мне и с улыбкой сказала:

– Вера, вы детские вещи раздаете? Даже с бирками… Могу помочь вам разбарахлить шкафы.

Конечно, я с радостью была готова поделиться и с воспитательницей.

– А вас какой возраст интересует – новорожденные? Для девочки или для мальчика?

Я решила, что ее сын готовится стать отцом.

– Да вы все можете просто в тючок собрать, в тючки... Чтобы не тратить время на сортировку, мы сами.

Слово «тючок» я потом много раз вспоминала.

Поскольку мы живем рядом с детским садом, воспитательница решила подойти к нашему подъезду сама. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что они вместе с сыном паркуют машину возле нашего дома.

Интуиция подсказала мне не отдавать все приготовленное. Я вынесла на улицу два больших пакета с самыми маленькими вещами.

Подумала: если она готовится стать бабушкой, то ей точно пригодится.

– Это все?

– Пока да.

– Когда соберется еще – мы приедем заберем.

Честно говоря, не помню, сказала ли она спасибо. Погрузили пакеты в багажник и уехали.

Ни шоколадки, ни конфетки моим детям не привезла!

Вещи для бедных семей

У меня еще остались хорошие вещи на детей постарше. Курточки, комбинезоны, демисезонные и зимние сапожки (на детской обуви никогда не экономила). Мне хотелось помочь тому, кто действительно нуждается.

Помню свое бедное детство – знакомые отдавали мне одежду, книги. Помню, как нужна была эта помощь.

Я зарегистрировалась на сайте и разместила пару объявлений, что бесплатно отдаю нуждающимся детские пуховики. Сразу же посыпались отклики! Я решила, что отдам первым, кто напишет по объявлениям. Об этом сообщила женщине, которая очень просила отдать именно ей.

Она ответила:

– Уверена, что этот человек заберет и станет перепродавать. А я для своего ребенка прошу, он сам будет носить.

Я подумала: да ну…

Договорились с первым написавшим. Буквально через час пришел неприятный мужчина в трениках с визгливым голосом. Забрал куртку с биркой. Интересовался, нет ли еще чего-нибудь. Я еще отдала сапожки и сказала себе «стоп». Хотя он даже предлагал купить у меня такие же «хорошие вещи» за символическую цену.

В тот же день женщина, просившая отдать ей куртку, прислала мне ссылки на новые объявления: «Смотрите, вашу куртку и сапоги уже перепродают. Я же говорила…»

Я всмотрелась: точно – это мои вещи! И цена такая магазинная, даже скидку не сделали. Я пыталась пожаловаться на эти объявления, но ничего не вышло – реакции не было.

Еще одно неприятное открытие

В этот же день я решила проверить еще кое-что и нашла объявление о продаже – с тем самым кружевным платьем, которое моя Надя ни разу не надевала. Оно было с биркой. И да, оно находилось в одном из пакетов, которые я передала воспитательнице.

Может, они ждут мальчика? Но на этой же странице продавался наш синий комбинезон, который пару раз надевал Кирюша.

Я удалила свою страницу и больше туда не заходила.