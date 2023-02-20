Сестра тянет из родителей деньги в то время, как я покупаю им лекарства и продукты

Юрист из Московской области на анонимных условиях рассказала о сложных отношениях с близкими. По мнению женщины, ее сестра ведет себя с родителями непорядочно и бессовестно пользуется их любовью.

Деньги на роды

Со старшей сестрой Настей у нас разница в возрасте всего полтора года. Мы поздние дети, и родители нас очень любили и баловали. Я считаю, что мы должны быть им благодарны – теперь наша очередь о них заботиться. Но, похоже, моя сестра этого не понимает и бессовестно продолжает пользоваться их любовью.

Настя забеременела на пятом курсе института. Преподаватели входили в положение и ставили зачеты, родители оберегали и несли абсолютно все расходы во время беременности и подготовки к родам. Папа на пенсии нашел подработку – ремонтировал технику, мама дополнительно устроилась на полставки в магазин.

Отец ребенка Сергей сначала обещал помогать деньгами, но потом поставил перед фактом: «Денег нет. Помогут родители». Действительно, Насте помогали наши родители. А после рождения Матвея мама еще брала на себя огромную часть забот о младенце, несмотря на больную спину.

Мамины перчатки и блендер

Племяннику было полгода, как Сергей изъявил желание записать ребенка на себя и даже жениться. Наши родители решили продать кое-что из недвижимости и вложить деньги в хорошую однушку для сестры и ее мужа. Вскоре они начали жить вместе отдельно от нас.

У Сергея вечно были проблемы с работой и Настя часто приходила домой к родителям за продуктами и деньгами. «Муж уехал на заработки, а денег не оставил», – эта фраза звучала чаще и чаще.

Я сочувствовала сестре, так как сама она не могла пойти работать. Разве жалко еды?

На тот момент у меня был совсем скромный доход. Получается, что родители продолжали кормить меня, сестру, внука. И Сергея тоже.

Однажды я заметила, как мама пришла с улицы с красными замерзшими руками. У нее больные суставы, и иногда опухают пальцы.

– Мам, почему ты не носишь перчатки, которые я тебе подарила?

Она сначала промолчала. Я повторила свой вопрос.

– Настьке отдала. Ты не обижайся только! Я себе попроще куплю.

Для меня это был первый тревожный сигнал.

Потом сестра пришла к нам на обед и, пережевывая мамины котлеты, стала обсуждать наш новый блендер: «Матвейке супчики-пюре надо готовить. А у нас такой сломался».

Мама посмотрела на меня и предложила: «Даш, может, отдадим им свой? У них ребенок».

Так мы сами остались без блендера. И таких мелочей было много.

Помогать – это нормально, но все же считаю, что принимающий помощь должен стремиться к независимости.

Первая ссора

Вскоре я уехала с парнем в Москву, там нашла стабильную работу, много работала и начала неплохо зарабатывать. Почти на каждые выходные приезжала к родителям в гости и иногда старалась выделять им небольшие суммы – то на новый тонометр, то на ремонт холодильника. На пенсии и маленькая помощь имеет значение.

У папы сахарный диабет, а мы с мамой склонны к лишнему весу, поэтому сладости к чаю я покупаю без сахара. Помню, в тот день я привезла мармелад на подсластителе, который делают мне на заказ.

«Даш, нам с Матвеем не нравится этот мармелад. Покупай другой», – скомандовала мне сестра.

Мне не понравился ее тон, но я спокойно объяснила, что, если кому-то не нравится, можно приходить со своим. Сестра посмотрела исподлобья.

Я взяла Матвея на руки и приговаривала, как люблю его. И тут сестра заявила:

– Если бы любила, то могла бы поинтересоваться, есть ли у него сапоги на зиму!

Я часто привожу племяннику небольшие подарки – то книжку, то игрушку. Но обувь ребенку должны покупать его родители!

И я не выдержала:

– А твой Сергей интересуется, есть ли у вашего ребенка одежда?

– Интересуется. Но ты же знаешь, как мало он зарабатывает!

– Пусть зарабатывает больше. Или, может, сама устроишься на работу?

– Я смотрю, ты зажралась в Москве!

В этот день мы впервые сильно поругались с сестрой. Мама из-за нас очень разнервничалась, у нее поднялось давление. Отец в таких ситуация самоустраняется, но я знаю, что он тоже переживает. И знаю, что он не любит Сергея, который не стремится обеспечивать семью.

Чуть позже я увидела, что мать достала из тумбочки кошелек и дала Насте деньги. Сколько – не знаю, но сестра с радостью взяла и ушла к себе домой. В общем, как обычно.

Вечером я узнала, что отцу выписали дорогие препараты, которые, по словам мамы, им не по карману. Я написала об этом Насте, но она ответила, что помогает тот, у кого есть возможность.

Фрукты и новая беременность

Через две недели я приехала к родителям на выходные с нужными лекарствами. Заехала в магазин, чтобы купить им свежих овощей, фруктов и рыбы.

С Настей мы помирились. Но только ради мамы.

После ужина сестра с Сергеем и Матвейкой засобирались домой. И что я вижу! Мама начала откладывать им часть продуктов, которые я покупала родителям! Мало того, они утащили все фрукты под предлогом, что «это для ребенка», не оставили даже яблока!

Я смотрела и не могла промолвить ни слова.

Как только они ушли, у нас состоялся разговор. Я напомнила маме, что помогаю не сестре с мужем, а родителям. И тут мама раскрыла все карты.

– Настька вторым беременна. Сергей опять без работы сидит. Им сейчас нужнее. Дашуль, ты вроде лучше устроилась, чем Настя. Если ты можешь, помоги им, а?

Неделю копила в себе злость, а потом решила позвонить сестре и поговорить с ней.

– Если у вас нет денег ни на обувь, ни на продукты, зачем вы решились на второго ребенка?

– Я думала, ты меня поддержишь. Так получилось.

– Ты могла бы устроиться на работу, вместо этого опять засядешь дома. Как вы планируете растить детей?

– Ну Матвея же тянем. Что-нибудь придумаем!

Я понимаю, что они продолжат тянуть не Матвея, а деньги из родителей, причем с удвоенной силой. И пока не знаю, как помогать маме и папе, чтобы моя помощь не уходила в семью нахлебников.