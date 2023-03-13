Певец Вадим Казаченко: «С дочерью и внуками не виделся с начала пандемии»

В конце февраля Вадим Казаченко появился в шоу «Маска» на НТВ, где выступал в костюме дикобраза. И хоть его участие в проекте было недолгим, зрители запомнили артиста благодаря ярким выступлениям. «Газета.Ru» расспросила Вадима Казаченко подробнее об этом проекте, а также о музыке и любимых внуках.

— Вы покинули шоу «Маска» во втором выпуске. Расстроились, что так быстро пришлось уйти из проекта?

— Да, конечно, расстроился, потому что очень долго готовился к шоу, репетировал, примерял костюм — а потом все так быстро завершилось, не успев начаться.

— Как вы думаете, почему вы так быстро покинули «Маску»?

— Члены жюри посчитали, что два номера получились одинаковыми. Потому что в первой программе я исполнял песню Людмилы Зыкиной «Ой, грибы, грибочки», а во второй песню Эдиты Пьехи «Хорошо». Композиции примерно одной эпохи, назовем их кодовым словом «ретро-песни». И, естественно, чтобы спрятать свой тембр голоса, я пел иначе, но жюри показалось, что это было похоже, не было контрастно, не было им интересно. Главное, что мое выступление удивило зрителей и моих поклонников. Судя по комментариям в соцсетях, им понравилось.

— Почему вы вообще решили поучаствовать в «Маске»? Смотрели ранее это телешоу?

— Видел краем глаза по телевизору. Специально нет, не смотрел. Почему решил поучаствовать? Знаете, мы же артисты сами не решаем. Это продюсеры шоу, у которых свои взгляды на отбор участников, звонят и делают предложение. Когда мне позвонили, я согласился — ранее у меня был опыт работы с командой, которая делает «Маску», тогда я участвовал в шоу «Один в один». Я просто был рад поработать снова с той же компанией, которая занимается созданием развлекательных шоу.

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— Давайте поговорим о вашей музыкальной карьере. Последняя песня — «Впервые» — была выпущена три года назад. Сейчас нет желания записать что-то? Или выступаете на концертах с репертуаром 1990-х?

— Артистам всегда хочется новых песен. Но в последние несколько лет выпускать музыку стало сложнее. Сперва началась пандемия, которая очень сильно ударила по возможности работать и, естественно, гастролировать. Все было закрыто какое-то время. За два года были очень редкие выступления, потому что все гастроли отменялись, переносились. Это сказывалось на возможности производства новых песен. Ни для кого не секрет, этот процесс дорогостоящий, и когда ты не работаешь и не знаешь, когда в следующий раз выйдешь на сцену, это бьет по тебе в определенном смысле, заставляет немного нервничать, переживать.

Я думаю, что если бы пандемия случилась в моей жизни лет 30 назад, я бы перенес ее гораздо легче. А мы же взрослые люди, ответственные. У нас дети, внуки на разных континентах, постоянно думали, переживали: «Как они?» Кто-то из знакомых болел, кто-то умирал. Получилось, что с одной стороны, и песен хочется, а с другой, нет эмоциональной связи, которая всегда бывает на концертах, воодушевляет каждого артиста и позволяет ему двигаться дальше.

Вот так и случилось, что несмотря на то, что есть в запасе несколько песен, купленных какое-то время назад, есть с чем работать, но настроение было не очень рабочим. И год назад, когда вроде все пошло к тому, что откроются все двери и шлюзы после пандемии, началось другое время, которое не меньше ударило и по голове, и по сердцу, и по душе. Началась военная спецоперация на Украине. И как-то я больше внимания сосредоточил на том, чтобы морально поддерживать людей в соцсетях, беседуя с ними, рассказывая, что происходит.

— Как я понимаю, ваша основная причина затишья — отсутствие сил и настроения. Неужели вы не скучаете по концертам?

— Концертная деятельность — это в основном радостные, положительные эмоции от встречи со зрителями. Я ездил пару раз к знакомым в военный госпиталь, там выступал, пел для врачей и медсестер, для раненых. Было еще несколько частных выступлений.

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Этой весной я буду участвовать в больших сборных концертах в Москве от радиостанции «Ретро ФМ» и радио «Дача». Сможем увидеться там.

— А авторы не связывались с вами? Не предлагали новых песен?

— Да, присылали наброски песен о патриотизме, но мне показались они не очень искренними и довольно конъюнктурными. Хотя у меня самого есть в альбоме «Глаза в глаза» 2018 года композиция «Сто лет». Она сегодня, наверное, подходила бы для каких-то концертов, в том числе даже телевизионных, но у нас есть кому там участвовать. Тем более появились новые имена. В поп-музыке такое должно быть всегда, обязательно появляются свежие лица. Тем не менее, я на связи со своими поклонниками во всех возможных соцсетях: мы беседуем, делимся новостями, поддерживаем друг друга.

— За кем вы сейчас следите из новых артистов?

— Я, честно говоря, давно никого не слушаю специально. Не знаю даже почему. Может быть это надоедает через 40 лет работы. Конечно, надо обращать внимание на многое, может следить за какими-то тенденциями, но у меня, к счастью, есть жена Ирина, которая в курсе всех новых имен и отслеживает новости поп-музыки.

Есть интересные новые артисты, они у нас в стране всегда были и будут. Сегодня, слава Богу, музыканты не зависят только от официальных СМИ, я имею в виду телевидение или радио. Сейчас наши соцсети, пока еще работающий в России YouTube, позволяют исполнителям нового поколения совершенно спокойно идти к своему слушателю.

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Из последних, кто на слуху, — Shaman. Это очередной пример того, когда исполнитель наверняка не мог чего-то знать и планировать. Но, как говорится, воля случая. Это называется оказаться вовремя в правильном месте. И я знаю о том, что люди очень хорошо приняли обе его песни, хотя за вторую он уже подвергался критике.

— Как относитесь к «поющим блогерам»?

— Это кто например?

— Даня Милохин, Давид Манукян, Валя Карнавал. Хотели бы с кем-то из них записать дуэт?

— Упаси Господи! Что вы! Я понимаю Николая Баскова, я понимаю Филиппа Киркорова, который заигрывает с молодой публикой. Но ведь это действительно люди, особенно Филипп, которые занимаются шоу-бизнесом. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что всю жизнь не занимаюсь шоу-бизнесом, я занимаюсь любимым делом. Я люблю петь песни для людей. И начав это давно, я просто стараюсь взрослеть вместе со своей публикой. Делать что-то по канонам современного шоу-бизнеса ради рекламы — таким никогда не занимался.

— Давайте поговорим о вашей дочери и внуках. Как я понимаю, Марианна уже много лет живет в Германии. Как вы сейчас общаетесь? Как давно вы виделись с ней и внуками?

— Мы виделись незадолго до начала пандемии в 2020 году. Уже несколько лет, по понятным причинам, общаемся по телефону. Буквально вчера я разговаривал с ней. Внуки растут, начинают проявлять свои музыкальные таланты, поют, танцуют. Сейчас у них время увлечения Майклом Джексоном. Они репетируют «Billie Jean».

Проходят годы, десятилетия, но лучшие образцы мирового шоу-бизнеса остаются для молодежи в приоритете. Иногда внуки поют, как ни странно, довольно редкие песни из моего репертуара — что увидят на YouTube. Марианна регулярно присылает новые видео. Мы общаемся по видеосвязи, но, честно говоря, грустно оттого, что неизвестно, когда появится возможность пообщаться вживую.

— Неужели не думали, как можно добраться до Германии сейчас?

— Сейчас это нереально. Лично у меня нет открытых виз — ни в Евросоюз, ни в Америку. Пока нет возможности ехать куда-то. Но время идет вперед, что там будет завтра — непонятно.

— Вам хотелось бы, чтобы внуки пошли по вашим стопам и стали артистами?

— Они живут в другой стране, растут в другой реальности. Сегодня они просто маленькие дети, поэтому играют, поют, танцуют, занимаются плаванием, разговаривают на двух с половиной языках — то есть они просто еще дети, которые должны расти и развиваться. И в процессе выяснится, чем они потом захотят заниматься.

Я вспоминаю сейчас и своих родителей, когда они причитали: «Ой-ой-ой, лучше закончи военное училище, у тебя будет профессия, у тебя будет гарантированная карьера». А я говорил: «Нет, мне хочется петь». И вот они все старались уберечь меня от такого шага, но в конечном итоге я его сделал. И с тех пор всю жизнь этим занимаюсь.

А что будет с внуками? Пока об этом говорить рано, они еще маленькие. Старшей внучке в этом году 7 лет, парням поменьше — 5 и 4. Главное, что они здоровы, что внутри них кипит жизнь, энергия, они с удовольствием бегают, на велосипедах ездят, на лыжах катаются, песни поют и танцуют.

— Ваша жена Ирина уже много лет является вашим директором. Как удается совмещать и разграничивать личные и рабочие отношения? Сложно работать со своей любимой?

— У нас все получается. Мы работаем, живем, идем вперед. Что можем, то делаем. Что не можем, то недоступно нам. У Ирины великолепное чутье и вкус. Например, если вернуться к телевизионным проектам, то мой репертуар обоих сезонов «Один в один» — это ее находки. А когда мы готовились к «Маске» она выбрала порядка 30 прекрасных современных песен, которые, к сожалению, мне не довелось исполнить в проекте.

close 100% Вадим Казаченко с женой Из личного архива

— В рабочих моментах вы всегда ей доверяете или у вас бывают споры? Не мешают ли они отношениям?

— Спорить и обсуждать — совершенно нормально. На взаимоотношениях это не сказывается. Мы взрослые люди, мне в этом году 60 лет, мы только что с вами говорили о внуках… Жизненный опыт позволяет находить общую точку зрения, доверять, не ломать копья в тех ситуациях, где уже понимаешь, что их ломать и не нужно. Всегда можно найти общую точку зрения, тем более по творческим вопросам.

— Кстати, о юбилее, вы уже думали, как будете отмечать его?

— Жизнь покажет. На планирование есть еще полгода. Поэтому, если будет настроение, значит что-то будет. Встретиться с друзьями, близкими, родственниками — с кем-то по видео в этот день, с теми, кто находится в Москве, увидеться вживую. Если будут сюрпризы, скорее всего, за них будет отвечать Ирина. До меня доносятся иногда какие-то обрывки разговоров на этот счет, но я не прислушиваюсь, чтобы не спугнуть (улыбается).