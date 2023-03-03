Владимир Селиванов: «Ассоциацию с образом на экране резко сломать невозможно»

Сегодня Владимир Селиванов известен не только ролью Вована в «Реальных пацанах». Он успешный музыкант и блогер и, судя по всему, новый герой тех, кто младше 30 — в начале 2023 года Селиванов выступил на «Студфесте» в Санкт-Петербурге, где молодежь пела с ним в унисон. «Газета.Ru» встретилась с артистом в северной столице и расспросила его о студенческих годах, творчестве и личной жизни.

— Мы с тобой на «Студфесте» в Санкт-Петербурге. И сразу же хочется спросить тебя о студенческих годах: какими они были?

— Есть что вспомнить, конечно. Я скажу, что со школьных времен у меня не осталось друзей. Школа — это безусловно приятный этап, но там не было каких-то ярких событий. Я не общаюсь с одноклассниками вообще. А вот студенчество — совсем другое дело. Я и еще двое моих одногруппников снимались в «Реальных пацанах». Я говорю про Антона Богданова и Стаса Тляшева (Антоха и Эдик из «Реальных пацанов» — Прим. «Газета.Ru»). Это незабываемые времена. Сначала мы все втроем жили в общежитии, а затем снимали квартиру вместе со Стасом. Студенчество — время становления, осознания и единения.

— Говоря о самом ярком воспоминании того времени, что приходит на ум?

— Как я посетил первую крупную вечеринку (улыбается). Мероприятие было организовано в честь бренда сигарет. Я из маленького города Лысьва с населением 50 тыс. человек, переехал в Пермь, чтобы учиться. И однажды я посетил вечеринку в стиле казино. Как сейчас помню, там можно было делать ставки и выигрывать призы. Я тогда много чего получил, но из всех трофеев больше всего запомнилась кружка с кожаным подстаканником. Помню принес ее в общагу, и каждый раз гордился, когда пользовался ею.

— Кружка до сих пор с тобой?

— Нет, давно потерялась.

— Почему ты вспомнил именно это событие?

— Не знаю, возможно именно с этой вечеринки началось мое вхождение в светскую жизнь (смеется).

— Помимо Антона Богданова и Стаса Тляшева с кем ты еще общаешься с тех времен?

— Был у меня одногруппник Миша Шуляев. Очень талантливый человек, который в свое время убедил меня поступать в институт культуры, несмотря на мое желание оказаться в политехе. Я учился в физико-математическом классе и думал, что на этом поприще тоже смог бы себя проявить. Но в итоге выбрал сердцем — творчество.

С Мишей мы учились в параллельных классах школы, а затем решили вместе пойти поступать в один институт. Мы с ним договорились — если поступаем оба, то идем учиться, если кто-то один не поступает, то не будем учиться в институте. В итоге и я, и он — поступили.

— Как ты уже рассказал, вместе с друзьями из студенчества через несколько лет после университета ты оказался в сериале «Реальные пацаны». Сегодня ты успешный блогер, музыкант, но многие зрители знают тебя именно по комедийному сериалу ТНТ. Нет ли у тебя желания отойти от амплуа Вована и попробовать себя в чем-то новом?

— В плане актерства, конечно, хочется пробовать разное, но я понимаю, как ты сказала, что за мной закрепился определенный образ. Часто говорят про очень талантливых людей, добавляя, что больше всего он или она запомнились определенной ролью. Зрителям сложно перестроиться, и это я держу в своей голове. Например, помню, как в 2011 году вышел фильм «Камень» с Сергеем Светлаковым, где он исполнил драматическую роль. Фильм тяжелый, но сколько раз я слышал от своих знакомых: «Кино классное, но хотелось смеяться, как только появлялся Светлаков». На мой взгляд, ассоциацию с определенным образом резко сломать невозможно. Лучше делать это постепенно — от роли к роли показывая, каким ты можешь быть.

— А ты сам не устал от «Реальных пацанов»?

— Я благодарен «Реальным пацанам» за тот опыт и за тот успех, который есть. В марте мы приступаем к съемкам нового сезона. Я всегда с огромным энтузиазмом захожу на съемочную площадку, там можно быть самим собой. Я встречаюсь со всеми своими друзьями, с которыми когда-то начинал — появляется возможность с ними прикалываться, вспоминать старые времена.

close 100% Кадр из сериала «Реальные пацаны»

А что касается кино, мне кажутся лучшими те роли, которые я сам спродюсировал. Так в свое время случилось с «Реальными пацанами». В 2009 году мы с Антоном и Стасом крутились в тусовке КВНа, и вот нам предложили небольшие роли в пилоте этого сериала. Мы сделали серию, год она лежала «в столе», никто не знал, что будет дальше, а потом ее показали на ТНТ. Всем понравилось, нам заказали 50 серий первого сезона, который мы делали все вместе. Это был незабываемый момент — мир перевернулся.

Одновременно с этим я выступал в Comedy Club, в Перми меня узнавали, мы постоянно ездили в Москву. А тут еще и начались съемки в сериале. Для нас с Антоном и Стасом это был большой успех. Всю весну 2010 года мы снимали первый сезон «Реальных пацанов», а осенью его показали в эфире ТНТ. По всей России висела реклама с нашими фотографиями. Помню, как-то ехал в такси, водитель увидел билборд и спросил: «Это ты что ли? Интересно будет посмотреть!»

— Когда пришел первый сериальный успех, ты продолжал жить в Перми?

— Да, первые три года мы снимали «Реальных пацанов» в Перми. Только потом все переехали в Москву. Снимать в Перми больше была инициатива продюсеров, чем моя. По их мнению, так было аутентичнее. До этого в эфире ТНТ шел сериал «Счастливы вместе», где действие происходит в Екатеринбурге, но сами съемки были в павильонах. А тут мы решили показать в сериале улицы Перми. Не всем жителям города это понравилось, некоторые писали в администрацию ТНТ, чтобы «Реальных пацанов» закрыли, потому что сериал позорит пермяков. Но на мой взгляд такая реакция лишь подтвердила, что проект был интересен.

Когда мы сняли «Реальных пацанов», мы поняли, что это уникальный продукт, но мы не знали, как его воспримет публика. Потребовалась неделя-две, чтобы это понять. Мы показали жизнь, которая всем зашла.

— Говоря о кино сейчас, не было ли у тебя мысли в дальнейшем снять самому сериал или фильм?

— Мысли были, но я, видимо, еще не дорос до этого. Хотя видение есть — на съемочных площадках я всегда общаюсь с режиссерами, говорю, какую сцену как я вижу. Возможно, не хватает времени…

— Или, возможно, сейчас ты больше сосредоточен на музыке?

— У меня есть амбиции, а есть внутренние ощущения. По амбициям я хочу сниматься в кино. Есть проекты, которые мне предлагают, есть те, что в работе. Но по ощущениям сейчас как будто бы эта тема, — кино я имею в виду — мне не очень близка, а музыкальное творчество близко. Так что я выбрал для себя второй путь.

close 100% Личный архив Владимира Селиванова

— Ты помнишь, с чего началось твое музыкальное развитие?

— Был такой интересный момент, после третьего курса института на одной тусовке я заявил Антону Богданову, что хочу петь песни, читать рэп. Он меня тогда поддержал. И вот спустя время мечта исполнилась.

В какой-то момент я собрал группу, она называлась «Районы». Но в те времена такая музыка была неактуальна, ведь артисты часто пели под минус. То есть исполнитель просто выходил на сцену с микрофоном, без музыкантов. Сейчас каждый работает с группой. Хочешь заявить о себе как о музыканте — у тебя должен быть как минимум барабанщик, гитарист, бас-гитарист, которые делают твой концерт уникальным. Индустрия за последнее время сильно выросла. Когда я только начинал заниматься музыкой, люди просто выходили на сцену и читали рэп — так делали многие, те же Гуф и Баста. Я могу выступать так же, но мне это неинтересно. Хочется делать круто.

— Что привлекает в твоем творчестве, так это искренность. В жизни ты такой же открытый, как и на сцене?

— По жизни я, наверное, интроверт, мне очень сложно налаживать коммуникацию с людьми, я это делаю только с теми, с кем приятно общаться. Я часто закрыт от каких-то связей, у меня должно происходить все по взаимной симпатии. Однако я знаю, что мой талант и мое видение всегда меня вывезут. Так и происходит. Но я работаю и над тем, чтобы быть более открытым миру.

— Глядя на твои клипы и то, как ты взаимодействуешь с коллегами, не кажется, что ты интроверт. В январе ты выпустил клип на песню «Бедняк», где снялись участники шоу «Звезды в Африке». Хотелось бы еще раз отправиться в Африку и пройти новые испытания?

— Мы много общались с участниками третьего сезона «Звезд в Африке», и все сошлись во мнении, что желание вроде как есть, но когда дело касается реальности — не все бы решились. Это шоу дает тебе жизненный урок, показывает, кто ты есть на самом деле, в чем тебе нужно развиваться. Сезон, который сейчас снимают, я уже пропустил, но вот в следующих «Звездах в Африке» я бы принял участие.

— Ты сейчас не комментируешь свою личную жизнь, но в конце 2022 года многие СМИ писали о том, что у тебя роман с Агатой Муцениеце. Потом, правда, выяснилось, что вы провели время вместе ради съемок клипа «Субботним вечером». Можешь рассказать, сразу ли она согласилась поработать с тобой?

— После выхода песни у нас с менеджером была задача снять клип «для телевизора», чтобы видео было понятным и простым. Как сейчас помню, мы перечисляли имена актрис и почему-то сошлись во мнении, что это может быть Агата. Мы с ней до этого были знакомы, я ей позвонил, а она мне в трубку: «Прикинь, мне приснилось, что я снимаюсь в клипе!». Ну все, значит так и надо! (смеется).

close 100% Кадр из клипа «Сегодня вечером»

Сами съемки прошли очень легко. Многие восприняли клип как заявление о нашем романе, но это не так. Просто все было на лайте, без вымученности — когда так происходит, общество начинает верить в то, что показывают на экране.

— Как любому творческому человеку, тебе точно необходимо вдохновение. Что последнее смотрел? Многие артисты в интервью говорят мне о «Чебурашке».

— Правда? Я не смотрел «Чебурашку». Видел трейлер, он мне не понравился. Но раз столько положительных отзывов, значит реально крутой фильм. Вообще историю про Чебурашку должны были снять давно — еще, наверное, в нулевых (улыбается).

Если говорить о любимых режиссерах, то назову Алексея Балабанова, Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана… Имен очень много. Сейчас пересматриваю многие старые фильмы и по-новому их воспринимаю. Тот же «Служебный роман» раньше все время отрывками смотрел, а тут я его увидел и понял — это гениально.

Из современных российских режиссеров мне нравится Александр Молочников.

— А видел ли ты скандальный сериал «Монастырь», который он снял?

— С этого все и началось. Я посмотрел сериал, потом его интервью у Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом). Захотелось увидеть что-то еще, что он снял. Но скажу так — редко у нас работает телевизор дома. Я сейчас больше смотрю рилсы, мемы в соцсетях. То, что нужно по работе, поскольку помимо музыки и кино я сейчас активно развиваю блог.