«Муж отказывает мне в сексе с тех пор, как я перестала удалять волосы на теле»

В садике мне завидовали все девочки – у меня были самые длинные и толстые косы и самые пушистые ресницы в группе. Тогда я чувствовала себя настоящей красавицей, но, как любила повторять моя мама, за все в жизни нужно платить. Поняла я это, когда начала становиться подростком.

Крем, бритва и слезы

Период полового созревания оказался для меня настоящим кошмаром: на руках, ногах, животе, над верхней губой начали расти волосы. Сначала немного, а потом все больше и больше. Я надеялась, что это замечаю только я, пока на физкультуре во время переодевания не услышала противное хихиканье подружек, обсуждавших, что я «волосатая, как мужик».

Мама, конечно, сказала, что все это ерунда и строго-настрого запретила что-то делать с волосами, потому что иначе они превратятся в щетину.

Я плакала, носила одежду с длинным рукавом и плотные колготки даже в жару, а когда у нас началась физкультура в бассейне, от ужаса, что все увидят меня в купальнике, по-настоящему заболела и получила освобождение до конца четверти.

Когда мне исполнилось 16, я поняла, что больше не могу прятаться, и тайком от мамы начала брить волосы. Хватало ненадолго, уже через пару дней они отрастали и начинали колоться, но эти два дня я чувствовала себя человеком. Когда были деньги, покупала себе специальный крем: от него не было раздражения, но занимала депиляция довольно много времени.

Красота не требует жертв

Несмотря на комплексы, в юности я пользовалась успехом у молодых людей, часто ходила на свидания. Подозреваю, что никто из них не представлял, сколько времени у меня занимала подготовка к нему – казалось, что если кто-то увидит мои руки, ноги или другие части тела без депиляции, то непременно бросит.

Я ходила к эндокринологу, но никаких особенных нарушений он у меня не нашел, а узнав про южные корни, вообще махнул рукой: удаляй, такая судьба. Самое обидное, что никакого метода, который бы устраивал меня полностью, я не нашла. Одни способы были настолько болезненными, что я буквально кричала в кабинете косметолога, другие вредными, третьи вызывали раздражение.

Когда я собралась съезжаться с будущим мужем, честно рассказала ему о своей проблеме: невозможно, находясь все время вместе, поддерживать иллюзию, что гладкая кожа у меня от природы. Он отнесся с пониманием и даже похвалил: какая я молодец, что слежу за собой!

Но со временем меня все больше и больше стали утомлять все эти манипуляции. Особенно, когда родился ребенок. Мне было жалко денег и времени, которые я трачу в кабинете косметолога, а бритье дома вызывало покраснение и раздражение кожи.

Да и вообще, все чаще стала приходить мысль: я взрослая состоявшаяся женщина, а не напуганный подросток! Кто решил, что мои ноги, руки и подмышки должны быть гладкими?

Даже звезды позволяют себе выйти на красную дорожку с волосами под мышками, а на них смотрит весь мир.

Первые две недели было непривычно, а потом я почувствовала невероятное облегчение. Все портила только реакция мужа: сначала он подтрунивал надо мной, потом стал критиковать в открытую, а недавно заявил, что у него пропало сексуальное желание при виде волос на моем теле. Это ужасно обидно и больно, но идти на поводу – значит, признать, что женщина в нашем мире не может распоряжаться своим телом так, как хочет. А мне бы очень хотелось, наконец, быть собой.