«Я не хочу секса с мужем и считаю, что он обязан это принять»

С подросткового возраста я слышала от мамы и тети, что секс – удовольствие для мужчин, женщинам же он нужен, скорее, чтобы их удержать, иначе и любить не будет, и на сторону смотреть начнет. Мои ровесницы же придерживались точки зрения, что секс мужчине необходим для здоровья, поэтому отказывать ни в коем случае нельзя.

Девушек, которые флиртовали, ходили в кафе, целовались, а потом отказывались заниматься сексом, называли обидным словом «динамщицы».

Да что там, половина глянцевых журналов была посвящена тому, как «доставить ему удовольствие» и «подарить незабываемые минуты».

В общем, когда я начала встречаться со своим нынешним мужем Димой, секс казался мне обязательным пунктом отношений. Нам по двадцать лет, мы взрослые, мы пара. Конечно, мы должны заниматься сексом!

Быстро и скучно

С Димой у меня были первые серьезные отношения, поэтому сравнивать было особенно не с чем, но, по моим ощущениям, любовником он был весьма посредственным. Разнообразия и экспериментов не принимал – одни и те же позы, движения, одна и та же нехитрая прелюдия. Конечно, с годами мы как-то настроились друг на друга, но неба в алмазах, которого я ждала, не случилось.

Выражение «супружеский долг» подходило под то, чем мы занимались, больше всего.

После рождения первого ребенка секса мне совсем не хотелось, но подруги и мама в один голос твердили, что так нельзя – муж загуляет, уйдет, останусь одна, да еще и сына лишу отца. Тогда я в первый раз пошла к сексологу, получила целый список советов, как вернуть страсть и разнообразить отношения, чтобы мне и самой захотелось.

Не могу сказать, чтобы эти советы работали – и в дорогом отеле во время романтических выходных для двоих, и дома при свечах на шелковом белье, это был все тот же унылый, а иногда и болезненный (роды были сложными и появились кое-какие осложнения по женской части) секс.

Могу и не хотеть

После рождения второго ребенка я снова почувствовала, что не могу и не хочу никакого интима. Сначала списывала на усталость, но сын подрастал, я начала высыпаться, а нежелание было таким же сильным. При этом к Диме я относилась очень тепло – родной и близкий человек, с ним интересно поговорить, приятно посмотреть фильм, обнявшись, но заниматься сексом – не хочу.

Я снова пошла к сексологу, он направил меня к психологу. Я ждала советов, как наладить интимные отношения, а в итоге мы пришли к тому, что я вообще не обязана этого делать. «Ни один мужчина еще без секса не умирал», – заявила психолог, и эта фраза стала для меня откровением. Ведь и правда я не обязана этим заниматься, если не хочу.

Что касается мужа, есть секс-игрушки, фильмы – придумает что-нибудь. Почему жертвовать собой должна я?

Когда я сообщила об этом мужу, он не разговаривал со мной неделю. Но я уверена, что все наладится, – в конце концов, брак держится на очень многих вещах, в том числе и на свободном выборе женщины.