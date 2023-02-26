Удобный стул, пилатес, огурцы: какие средства помогут избежать геморроя

Кровь на туалетной бумаге, боль, зуд или жжение в области ануса, ощущения каких-либо образований в заднем проходе, которые могут выпадать при дефекации, — характерные признаки геморроя. «Газета.Ru» пообщалась с врачами и выяснила, как предотвратить появление этого заболевания.

Причины появления геморроя

Анастасия Травникова, к.м.н., врач-колопроктолог, врач-хирург «СМ-Клиника», рассказывает, что в основе геморроя лежит патологическое расширение венозных узлов нижней части прямой кишки. Причинами застоя крови в венозных сплетениях и появления геморроидальных узлов могут являться как внешние, так и внутренние факторы.

«Например, сидячий образ жизни. Происходит застой крови в малом тазу, жидкость наполняет геморроидальные узлы, делая их более чувствительными к любым механическим повреждениям. Из-за этого очередной поход в туалет может спровоцировать кровотечение»,

— рассказывает Анастасия Травникова.

Врач-колопроктолог добавляет, что одной из частых причин появления геморроя могут быть воспалительные заболевания малого таза, так как гинекологическая и урологическая патологии способствуют проникновению инфекции в анальную область.

Кроме этого, по словам Травниковой, геморрой обостряется из-за частых запоров: «Твердые каловые массы повреждают слизистую оболочку прямой кишки и могут вызывать локальные кровотечения».

Еще несколько причин появления этого заболевания по мнению Анастасии Травниковой: беременность и роды, ведь во время вынашивания ребенка увеличивается нагрузка на венозные сосуды малого таза, а также тяжелая физическая нагрузка.

Правда ли что геморрой чаще встречается у мужчин

Врач-колопроктолог Анастасия Травникова утверждает, что мужчины болеют геморроем примерно в 2-3 раза чаще, чем женщины.

«Выделяют две основные версии этого: первая заключается в том, что женские сосуды более эластичные, так как женщины испытывают большие перегрузки во время беременности и родов. Вторая — неправильное питание, злоупотребление спиртными напитками, нехватка двигательной активности, более частая работа с тяжестями. Все это приводит к развитию застойных явлений и поражению сосудов», — объяснила врач.

Профилактика геморроя

Елена Вешнякова, гастроэнтеролог, врач превентивной медицины, наставник Health Buddy, рассказывает, как надо питаться, чтобы предостеречь себя от появления геморроя. Она просит обратить внимание на употребление в пищу овощей.

«Необходимо также есть больше растительной клетчатки — тыква, свекла, морковь, цветная капуста. помидоры, огурцы; фруктов — сливы, кизил, айва, киви, помело, японские груши, зеленые бананы. Из круп стоит выбирать гречневую, перловую — они не способствуют твердости стула и не вызывают вздутия. Также не забывайте пить достаточное количество воды», — резюмирует врач-гастроэнтеролог.

Елена Вешнякова просит исключить из рациона острую и жареную пищу, а также алкоголь.

Врач-колопроктолог Анастасия Травникова обращает внимание на занятия спортом, однако тут есть свои нюансы.

«Нежелательно напрягать зону прямой кишки, низ живота, любая тренировка должна быть регулярной, систематической, основанной на контроле общего состояния здоровья и не вызывать перегрузки», — рассказывает эксперт.

Наиболее благоприятные виды спорта для профилактики геморроя по мнению Анастасии Травниковой: бег, плавание, пилатес, стретчинг, занятия на фитболе, степ-аэробика, подвижные игры, лфк (для более пожилых людей, в периоды реабилитации после болезней и травм, а также для лиц с ограниченными возможностями).

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«Исключите следующие вида спорта: бодибилдинг, борьбу и рукопашный бой, тяжелую атлетику, фигурное и роликовое катание, велосипед», — резюмирует врач.

Анастасия Травникова объясняет, что нужно ограничить сидячий образ жизни. Она рекомендует делать перерывы каждые два часа. Также важно подобрать удобный стул для работы.

«Важен подбор высоты стула, на котором человек проводит длительное время. Ноги при этом должны быть согнуты под углом 90 градусов, что позволяет перенести часть нагрузки на стопы; желательно, чтобы у стула была спинка и подлокотники. Опираясь на них, человек снимает давление на аноректальную зону. Сидеть при геморрое нужно не более 2-х часов. В перерывах между работой обязательно вставать, делать разминку или специальную гимнастику», — рассказывает специалист.

Как правильно ходить в туалет

Анастасия Травникова объясняет, как нужно ходить в туалет, чтобы предотвратить появление геморроя: «Хочется сказать коротко, но основное: регулярно, то есть в одно и то же время и каждый день; мягко, то есть избегать тугого калового комка; без натуживания; с правильной осанкой и позой на унитазе — чем глубже вы сядете на унитаз, тем проще каловым массам будет выйти».

Когда бежать ко врачу

Ольга Иванова, врач превентивной медицины, наставник Health Buddy, рекомендует обращаться к врачу, если есть кровотечения, длительные болевые ощущения и зуд в области заднего прохода.

«Различают четыре стадии геморроя, и чем раньше начать лечение, тем больше шансов обойтись без хирургического вмешательства на поздних стадиях», — объясняет эксперт.

Врач-колопроктолог Анастасия Травникова рассуждает, что часто люди стесняются обращаться к специалисту со столь деликатной проблемой: они терпят, скрывают симптомы, занимаются самолечением.

«Как правило, это только усугубляет состояние — «запущенная» болезнь приводит к сильным кровотечениям, снижает уровень гемоглобина и в итоге превращает жизнь в сплошные мучения. Поэтому при появлении нежелательных симптомов медлить не следует. Ведь чем раньше начать лечение, тем легче и быстрее можно будет избавиться от недуга», — заключает врач.