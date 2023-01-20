«Каждую ночь слушала, как соседка по комнате занимается сексом»

«Газета.Ru» расспросила шестерых мужчин и женщин о студенческих буднях в общежитии, соседстве со странными людьми и условиях, в которых они не могли нормально учиться.

Амина, 28, про коварных близнецов

Моими соседками по комнате были сестры-близняшки, Маша и Саша. Говорят, между близнецами существует какая-то особая связь и близость, но девушки явно были исключением: они терпеть друг друга не могли. Сестры мечтали разъехаться, поменявшись с кем-нибудь комнатами, но поскольку пользовались репутацией скандалисток, никто не соглашался. Так что страдать приходилось мне. Я была для сестер чем-то вроде трофея: кто будет со мной дружить, тот и выиграл.

Стоило, например, угостить Машу печеньем, как Саша начинала говорить мне гадости: мол, дружи со своей Машенькой, потом раскаешься. Если я доходила с Сашей до метро, Маша объявляла мне бойкот на три дня. Я все время ходила по минному полю! Как только на старших курсах я начала подрабатывать, скооперировалась с подругой и съехала из этого кошмара.

Сергей, 33, про маму-контролера

С соседями мне, в целом, повезло – они были нормальные ребята, мы не конфликтовали. Но у одного, назову его Олегом, была невыносимая мама, такая типичная мамочка из анекдотов. Олег жил в области, но домой ездить не любил, поэтому мама приезжала сама, раз в неделю или две.

Она могла вломиться в комнату в восемь утра, проверить холодильник, отчитать нас за беспорядок и начать мыть полы.

Плюс был в том, что Ольга Анатольевна привозила домашнюю еду на всех, за это мы, вечно голодные студенты, были ей искренне благодарны.

Но минус был куда серьезнее – вырвавшийся от родителей Олег отрывался по полной, учился плохо и периодически ночевал у многочисленных друзей и девушек, а нам приходилось покрывать его и придумывать самые фантастические истории. На втором курсе его с треском отчислили и он вернулся под мамино крыло, а мы вздохнули свободно.

Олеся, 38, про любвеобильных соседок

С соседками мне не везло катастрофически. Сначала меня, первокурсницу, подселили к пятикурснице, которая меня не считала за человека: говорила при подругах обо мне в третьем лице, ела мою еду, но самое противное – постоянно водила к себе каких-то ухажеров: я буквально каждую ночь слушала, как Маша занимается сексом.

На мои робкие протесты реагировала со смехом: ты в общаге, детка, тут такие правила.

Когда она закончила вуз, я съехалась со свой близкой подругой-однокурсницей. Думала, с ней-то все будет хорошо. Через полгода у подруги случился бурный роман, и она то и дело стала просить меня переночевать где-нибудь в другом месте.

Отказать я не могла: подруга же, такая любовь! Но радости, когда спала в комнате у соседей, не испытывала. В общем, когда в рамках каких-то очередных проверок в общежитие стали пускать только по пропускам, я вздохнула спокойно и начала нормально спать. В своей кровати!

Константин, 36, про активного соседа

Я учился в военном училище, первые три года мы жили в казарме, а потом – в общежитии. Если вы думаете, что курсанты – сплошь поборники здорового образа жизни, то глубоко ошибаетесь, бывало разное.

Конечно, за алкоголь, а уж тем более запрещенные вещества, могли и отчислить, но ребята учились прятаться. Мой сосед по выходным любил ходить на дискотеки, а перед этим принимал какую-то гадость, которая вызывала ненормальный прилив энергии.

Для того, чтобы эту энергию выплеснуть, одной ночи танцев не хватало, поэтому, придя домой под утро, он начинал мыть полы, а то и окна, готовить еду, стирать. Через несколько часов, наконец, выдыхался и лежал пластом. Доучиться он, кстати, так и не доучился – после нескольких предупреждений отчислили.

Екатерина, 35, про холод и тараканов

О студенческих годах у меня самые светлые воспоминания, но объективно условия в общежитии были просто невыносимые: из окон дуло, в умывальнике была только холодная вода, а на весь этаж работало два туалета, один из которых периодически ломался. Зимой мы спали в одежде и носках, настолько было холодно.

В душе, тоже одном на весь корпус, было восемь кабинок, поэтому всегда была очередь, обычно занимал кто-то один, а остальные приходили потом.

По комнатам, никого не боясь, ходили тараканы – травить их не было никакого смысла, все равно набегут новые из соседних комнат. Но я по натуре оптимист и во всем этом вижу один жирный, как те тараканы, плюс: после пяти лет жизни в этом кошмаре я могу приспособиться к любым условиям.

Кристина, 27, про веселых соседей

В общежитии весело жить, но совершенно невозможно учиться. Я по натуре интроверт и люблю тишину, а мои соседки были очень общительными девушками, к ним постоянно приходили гости и оставались до ночи: пили, шутили, смеялись, играли на гитаре.

Я не высыпалась, не могла готовиться к парам.

Девочки, как ни странно, в таких условиях чувствовали себя как рыбы в воде и сдавали сессию на отлично. Я в итоге купила беруши и маску для сна, и, несмотря на общие шутки, научилась засыпать в таком виде, а готовиться к экзаменам привыкла в читальном зале, где познакомилась с будущим мужем. Так что я даже благодарна бывшим соседкам!