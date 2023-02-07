Бывшая жена моего жениха преследует меня в мессенджерах и соцсетях

Жительница Санкт-Петербурга на анонимных условиях рассказала о вынужденном общении с бывшей женой своего жениха. По словам женщины, она сталкивается с преследованием в соцсетях и выслушивает необоснованные претензии.

Квартирный вопрос

С Сашей мы познакомились почти год назад и вскоре поняли, что хотим быть вместе. Он сразу сказал, что был женат, недавно они с супругой Настей развелись, у него двое детей – дочери десять лет и сыну три года.

Из-за жилищного вопроса Саша несколько месяцев проживал в своей квартире вместе с уже бывшей женой и детьми, а встречались мы у меня. Свое жилье Настя сдавала, а после того, как квартиросъемщики съехали, выяснилось, что там надо делать глобальный ремонт. Саша мне сказал: «Это ненадолго, через месяц она съедет». Но Настя не съехала ни через месяц, ни через три. Сначала планировалось поменять сантехнику, батареи и сделать косметический ремонт, позже было заявлено: «Я хочу поменять планировку, у меня двое разнополых детей, нам всем нужно отдельное пространство».

А нам с Сашей, получается, отдельного пространства не нужно? Он каждые выходные, а то и чаще мотается из Питера ко мне в область. Я живу с мамой в двухкомнатной квартире, и, конечно, это не всегда удобно.

Неожиданное сообщение вечером

В пятницу вечером Саша был у меня, на выходных мы собирались сходить в кино и кафе. Неделя у него выдалась непростая, поэтому после ужина он сразу пошел спать.

Когда я убирала на кухне, заметила, что мне на телефон упало сообщение с незнакомого номера: «Подумала бы о детях…» Ну и далее по тексту. Не буду цитировать оскорбления.

Я, конечно, сглупила, когда ввязалась с эту переписку. Оказывается, дети страдают, так как, по мнению матери, выходные Саша должен был провести с ними, а не со мной. Я предложила ей наконец-то переехать в свою квартиру, и тогда отец начнет проводить время с детьми на выходных, так как будет в Питере. Также я ей написала, что, когда перееду в квартиру Саши, то не стану возражать, если дети захотят приезжать к нам на выходные, тем более, что они там жили. И что тут началось!

«Да только спишь и видишь, как въехать в детскую квартиру! Вот наглая!» – это самое мягкое, что она мне написала. Я отклонила несколько ее входящих звонков, выключила звуки, выпила маминого коньяка и пошла спать.

Переезд

Саша нашел дополнительные деньги, чтобы сменить строительную бригаду и докупить все необходимое для ремонта. Настя возмущалась, но он поставил ее перед фактом: «Либо я сейчас оплачиваю всю новую мебель и технику, либо будешь делать ремонт только на свои деньги».

Почти три месяца назад она вместе с детьми перебралась в свое жилье с новым ремонтом, а мы въехали в квартиру Саши. Начали обустраивать быт, мечтаем поменять обстановку, но пока не можем себе позволить – все деньги ушли на ремонт в ее квартире.

Мне казалось, что Настя забудет про нас и начнет устраивать собственную жизнь, но она начала писать мне чуть ли не каждый день. Только ее тон стал мягче, она как будто хотела со мной подружиться и предупредить, «что за фрукт» мой Саша. Я всегда отвечала что-то нейтральное.

Однажды я вернулась домой и обнаружила написанные помадой на двери гадости про меня. Не пойман – не вор, но кто, если не она?

Позже в социальные сети мне приходили письма от незнакомых мне людей: кто-то высмеивал мою внешность, кто-то пытался познакомиться. Всех отправляла в черный список.

Причина переписки – дети

Полностью прекратить общение с Настей и внести ее в черный список я пока не могу, так как к нам время от времени приезжают дети. И она сама попросила разрешить ей писать мне, так как это якобы касается их безопасности: «У тебя детей нет, ты не знаешь, каково это быть матерью. А вдруг ты с ними одна останешься? Мне надо, чтобы человек был на связи».

Иногда ее вопросы выводят меня из себя, например, о нашем семейном бюджете: «Наверное, хорошо, когда тебя обеспечивает муж? Я вот не знаю, всегда сама работала».

Дело в том, что из-за переезда я уволилась, а новую работу еще не нашла. Похоже, ее это интересует даже больше, чем отношения детей с Сашей.

Боюсь представить, что будет, когда она узнает о наших планах расписаться и родить ребенка.