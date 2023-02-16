Как устроено домашнее обучение детей в России

Ольга Хасякова, директор Домашней школы «ИнтернетУрок», психолог Ольга Перлина и юрист Марина Антонова рассказали «Газете.Ru», что нужно учесть при переходе на домашнее обучение.

Каким бывает домашнее обучение

Как объясняет Ольга Хасякова, домашнее обучение школьника может быть оформлено как семейное образование и как заочная форма обучения в школе, так называемое обучение на дому.

«Заочники» прикреплены к конкретной школе, которая контролирует их успеваемость. Они имеют право на предоставление учебников и методической литературы. Существует также очно-заочная форма, когда некоторые дисциплины школьник осваивает на дому, а на уроки по другим предметам ходит на общие классные занятия.

Семейное же обучение целиком перекладывает ответственность за образование ребенка на его родителей или опекунов. Будут они сами вести уроки и проверять знания или пользоваться услугами репетиторов – их выбор. Также на семейном обучении можно прикрепиться к школе для сдачи аттестационных контрольных работ», – объясняет Ольга Хасякова.

Хасякова отмечает, что в современных реалиях самый удобный вариант – перейти на семейное обучение и подключиться к онлайн-платформе, что позволит родителям не заниматься составлением учебной программы самостоятельно, не выполнять функцию педагога и надзирателя, а делегировать эти функции дистанционной школе, используя привилегии самостоятельного формирования учебного графика, выбора места для занятий и прочее.

«Надомное обучение школы организуют для учеников, имеющих временные или постоянные ограничения по здоровью. Штатные учителя школы, в которую зачислен ученик, приходят заниматься с ребенком на дом или в медицинское учреждение, где он находится», – добавляет Хасякова.

Какие основания нужны для перехода на семейное обучение

По словам Хасяковой, специальных оснований для перехода школьника на семейное обучение может не быть. Достаточно желания, выраженного в форме уведомления в муниципальный образовательный орган.

Сделать это можно в любом классе, просто для десятых и одиннадцатых классов термин «семейное обучение» меняется на «самообразование».

«Многих родителей пугает процесс перехода на домашнее обучение: им непонятно, как оформить все документы, и страшно, что в случае чего вернуться к привычной форме обучения будет сложнее, чем с нее уйти. Могу вас заверить, что этот переход куда проще, чем кажется. А если вдруг возникает необходимость вернуться в обычную школу, это можно сделать всегда, в любом классе», – объясняет Хасякова.

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Как происходит оценка знаний и получение аттестата при домашнем обучении

«Для прохождения промежуточной аттестации потребуется прикрепление ученика к школе, она сама устанавливает правила контроля и оценки знаний. Например, промежуточная аттестация в конце каждой четверти и в конце учебного года. Ученик-«семейник» либо очно приходит в школу, чтобы сдавать аттестационные работы и получать оценки, либо делает это дистанционно в онлайн-школе с лицензией на общее образование», – рассказывает Хаяскова.

Она добавляет, что законодательство не требует, чтобы дети на семейном обучении получали годовые оценки для перехода из класса в класс.

«Но если ребенок хочет получить аттестат о среднем образовании государственного образца, для этого надо пройти ГИА, и тут все-таки потребуется прикрепление к школе», – обращает внимание педагог.

По ее словам, далеко не каждая школа готова принять в выпускной класс ученика без промежуточной аттестации, ведь тогда непонятен его уровень знаний.

«Выпускные экзамены, ОГЭ и ЕГЭ, все дети, вне зависимости от формы обучения, проходят на общих основаниях: очное присутствие школьника на экзамене обязательно. В аттестате форма получения среднего образования не указывается», – объясняет Хасякова.

Кто должен учить детей на семейном обучении

«Процесс получения знаний в случае с семейным обучением не регламентирован: родители могут заниматься с ребенком самостоятельно, приглашать учителей и репетиторов домой или организовать «дистанционку».

Прикрепление к школе обязательно для сдачи аттестаций, так как без их результатов не получить аттестат государственного образца по окончании школы. Родители могут сами выбрать учебное заведение и заняться оформлением документов, подачей заявлений и уведомлений, и решать вопрос с аттестациями в частном порядке. Другой путь – сделать это через лицензированную общеобразовательную онлайн-школу», – рассказывает Хасякова.

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Кому из детей показано домашнее обучение

По словам Ольги Перлиной, кандидата психологических наук, эксперта «ИнтернетУрока» по дистанционному образованию, домашнее обучение можно порекомендовать одаренным детям, а также тем, кто с ранних лет имеет серьезные увлечения: занимается творческой деятельностью или профессиональным спортом.

«На домашнем обучении такие дети смогут самостоятельно выстраивать учебный график, исходя из расписания тренировок, репетиций или других дополнительных занятий, а значит вовремя отдыхать, успевать делать уроки и в спокойном режиме усваивать материал, избегая стресса. Как правило, у таких ребят день всегда структурирован, и по мере взросления не возникает проблем с самодисциплиной, они умеют рационально распределять нагрузку, чем сегодня похвастается не каждый взрослый», – объясняет Перлина.

Еще одна категория детей, которым может подойти учеба вне стен школ, по словам специалиста – те, кто на определенном этапе обучения выбивается из общего темпа подготовки. Например, когда не понял важную тему, долго болел, сталкивается с предвзятым отношением со стороны учителей и т. п.

«Непонимание материала нарастает как снежный ком. В отсутствие позитивных эмоций ребенок теряет мотивацию и перестает учиться совсем. В таком случае переход на домашнее обучение — возможность вновь почувствовать интерес и тягу к знаниям. Когда ребенка перестанут сравнивать с другими, подчеркивать неудачи, можно будет «откатиться» назад, в спокойном режиме разобраться в недопонятом, и потом уже уверенно двигаться вперед», – рассказывает Перлина.

Она порекомендовала попробовать «дистанционку» и в ситуациях, когда ребенок сталкивается в школе с проблемами вроде буллинга одноклассниками, поскольку смена школы, особенно посреди учебного года, для многих малореальна, и даже временный переход на домашнее обучение может помочь проработать проблемы с социализацией не в ущерб учебе.

«Очень удобно домашнее обучение и в плане выбора индивидуального образовательного маршрута. Не обязательно подстраиваться под школьную систему и пытаться попасть в профильный класс. Можно самостоятельно определить предметы или отдельные темы для углубленного изучения, чтобы активно готовиться к поступлению в вуз или просто уделять больше времени интересным и любимым дисциплинам», – рассказывает Перлина.

Какие психологические сложности могут возникнуть при таком формате

Перлина замечает, что переход на домашнее обучение не подразумевает затворничество. «Наоборот, это возможность чаще ходить на кружки и в секции, где ребенка ждет общение с единомышленниками. Крепкая дружба возможна не столько в обычной школе, где ребят объединит случайная близость домов, сколько на таких вот занятиях по интересам», – рассказывает психолог.

Она добавляет, что многих родителей пугает, что в комфортной домашней обстановке ребенок не будет относиться к учебе серьезно, начнет отлынивать от занятий. Но на деле можно увидеть, что свобода учит ответственности, а приобретенные навыки самоорганизации помогут подготовиться к учебе в вузе и ко взрослой жизни.

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Какие юридические нюансы важно знать

Марина Антонова, ведущий юрист «Европейской юридической службы» уточняет, что обучение на дому не стоит путать с семейным обучением. Первый вариант возможен только при наличии медицинских показаний, которые в свою очередь отражены в Приказе Минздрава России от 30.06.2016 N 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому».

Она добавляет, что обучение на дому по медицинским показаниям возможно для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.

Антонова объясняет, что принимаются на обучение на дому такие дети по адаптированной основной общеобразовательной программе на основании письменного заявления родителей (законных представителей). А также, как правило, при предоставлении заключения ПМПК и заключение (медицинская справка) медицинской организации.

«Семейная форма обучения возможна в целом по желанию родителей и обучающегося и наличия возможностей обучать ребенка самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций и репетиторов, в таком случае главное проходить аттестацию обучающегося в сроки, установленные образовательной организацией, к которой обучающийся прикреплен», – обращает внимание Антонова.

Она добавляет, что нужно написать заявление на перевод ребенка на семейную форму обучения и дождаться вынесения приказа директора о переводе. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы.

Антонова рекомендует заранее ознакомиться с локальными актами образовательной организации, к которой прилепляется обучающийся для прохождения аттестации, чтобы знать порядок аттестации, правила аттестации, экзаменационные вопросы, состав аттестационной комиссии, сроки аттестации, сроки закрытия академической задолженности и многое другое.