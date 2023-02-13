Игры для детей дома: два десятка идей, чем занять капризного ребенка

Антон Макаренко, Мария Монтессори, Шалва Амонашвили и другие всемирно известные педагоги не раз подчеркивали важность игры в жизни детей, так как именно через игру у ребенка происходит познание мира и обучение. Обычно дошкольники и дети постарше сами справляются с задачей во что поиграть, но на случай, если их фантазия иссякнет «Газета.Ru» вместе с педагогами и психологами подготовила внушительный список развивающих игр для дома.

Словесные игры

Словесные игры — универсальный способ скоротать время. Для них не нужен реквизит и специальная подготовка, а играть в них можно не только дома, но и по дороге в детский сад или в школу, в очереди в магазине и в других ситуациях, когда нужно быстро занять и отвлечь ребенка.

«Такие игры развивают у детей речь и мышление, фантазию и воображение. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли и понимать других, тем шире его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее развивается его личность»,

— подчеркивает кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Анна Бояринцева.

По просьбе «Газеты.Ru» педагог поделилась несколькими играми для детей разного возраста.

«Летает — не летает»

В этой игре ведущий взрослый предлагает ребенку быстро называть «летающие» слова, когда он скажет слово «летает», а затем называть другие слова, когда он скажет слово «не летает». Ведущий говорит: «Летает». Ребенок называет: «Ворона, самолет, бабочка, комар, муха, ракета, голубь» и т. д. Затем ведущий произносит: «Не летает». Задача ребенка – перечислить всех, кто относится к этой группе, например: «Велосипед, ромашка, чашка, собака, карандаш, котенок» и т. д.

«Съедобное — несъедобное»

Игра проводится по аналогии с предыдущей.

«Живое — неживое»

Взрослый объясняет, что все живые предметы мы называем «кто», а неживые «что», и приводит несколько примеров, затем приступает к вопросам и ответам. Пример вопросов: что растет, кто растет, кто летает, что летает, кто плавает, что плавает, кто самый большой, что самое большое.

close 100% Freepik

«Четвертый лишний»

Ведущий говорит детям: «Я буду называть четыре слова, одно слово сюда не подходит. Вы должны слушать внимательно и назвать четвертое «лишнее» слово». Например: матрешка, неваляшка, чашка, кукла; стол, диван, цветок, стул; ромашка, заяц, одуванчик, василек; лошадь, автобус, трамвай, троллейбус; волк, ворона, собака, лиса; воробей, ворона, голубь, цыпленок; яблоко, елка, морковь, огурец. После каждого выделенного «лишнего» слова важно попросить ребенка объяснить принцип группировки.

«Назови одним словом»

Ребенку предлагается обобщить (назвать, одним словом) группу предметов. Например, березу, сосну, дуб и пр. называем «деревьями», карпа, треску, щуку — «рыбами», нарцисс, розу, ирис и тюльпан — садовыми цветами и т.д.

«Поиск аналогии»

Взрослый называет какое-либо слово (например, портфель). И просит ребенка придумать как можно больше «аналогов», т. е. других предметов, сходных с ним по разным существенным признакам (сумка, мешок, рюкзак и т. д.)

Подвижные игры

Педагог и эксперт по семейному обучению Елена Валькова считает, что игра обязательно должна быть в жизни дошкольника и детей более старшего возраста.

«С помощью игры можно проработать страхи, неуверенность, застенчивость, уладить конфликтные ситуации. Но не только. С помощью игры можно изучить любой предмет школьной программы, развить память, эмоциональный интеллект и многое другое», — рассказывает педагог Валькова.

Эксперт привела примеры нескольких подвижных игр для детей 4 — 10 лет. По мнению педагога, такие игры отлично развивают навыки восприятия информации и реакцию.

close 100% Freepik

«Загадочный мешок»

Взрослый складывает в мешок (наволочку) несколько разных предметов (лучше, если они будут отличаться формой и размерами) и просит ребенка отгадать предмет, взяв и ощупав его в мешке, не вынимая. Такие «черные мешки» можно делать из игрушек и предметов, из овощей и фруктов.

«Собираем поплавки»

В этой игре понадобится как можно больше пробок (можно заменить на мелкие резиновые или пластиковые игрушки, которые не тонут) и вода. Игру можно проводить, когда ребенок сидит в ванне или поставить в ванну таз с водой.

В воду надо бросить пробки и сказать: «Посмотрим, сколько ты/вы соберете поплавков, пока я...» (например, спою песню, досчитаю до 20, сделаю 5 приседаний). Можно усложнить задачу и попросить собирать поплавки ложкой в миску.

«Рыбки»

Родитель — рыбак. Дети или ребенок — рыбки. Рыбак крутит скакалку вокруг себя по полу. Рыбки или рыбка должны подпрыгнуть, когда скакалка приближается, не попасться на крючок, то есть не наступить на скакалку.

Веселее играть, если ведущий приговаривает: «Рыбки, рыбки, мне нужны рыбки. Полный котел нужен, чтобы их съесть на ужин».

«Перевертыши»

Один из игроков держит руки ладонями вверх (он будет «бьющим»). Второй игрок кладет руки ладонями вниз поверх ладоней первого. «Бьющий» должен очень быстро выдернуть руки из-под ладоней второго игрока и дотронуться до тыльной стороны ладоней соперника прежде, чем он их отдернет.

Нейроигры для гиперактивных детей

«Нейроигры помогают через тело воздействовать на мозговые структуры, развивают память, внимание, учат детей концентрации и самоконтролю. Чем-то они похожи на гимнастику, но часто здесь есть сюжет и цели», — рассказывает основатель и руководитель детского центра «Чудо-Школа Умница» Анна Чепик.

Педагог поделилась четырьмя примерами нейроигр для малышей и школьников.

«Повтори, или Робот»

В этой игре ребенок должен выполнять задания взрослого, который предлагает повторять за ним движения: «Правую руку вверх, левую ногу вперед, одно приседание» и так далее. Поначалу родитель сначала показывает действия сам, а потом ждет, когда ребенок повторит. Потом можно усложнить задачу, просто перечисляя последовательность действий (без демонстрации), которые ребенок будет повторять.

«Покажи путь»

Взрослому завязывают глаза, а ребенок должен провести его из точки А в точку Б, описывая дорогу словами: «Два шага вперед, один шаг влево, два вправо» и так далее. После того, как взрослый добирается до пункта назначения, участники игры меняются ролями: теперь ребенок с закрытыми глазами будет искать путь под диктовку наставника.

«Повтори рисунок»

В этой игре ведущий загадывает животное, игрушку или другой предмет и просит ребенка нарисовать его на большом листе бумаге, используя подсказки: «У него маленькие глаза, длинный и большой рот, острые зубы и т.д.»

close 100% Freepik

«Нейротанец»

Взрослый подготавливает несколько карточек с изображениями разных предметов. Например, мяч, солнце, барабан, велосипед и т.д. Каждая картинка обозначает действие, которое ребенок должен выполнить. Мяч — прыжок, солнце — голову вверх, барабан — хлопок, велосипед — бег на месте.

Под музыку ведущий показывает ребенку карточки, а тот пытается повторить нужные действия в правильной последовательности.

Игры на развитие мелкой моторики

«Развитие мелкой моторики — движения мелких мышц кистей рук — напрямую влияет на координацию движений, развитие интеллекта, мышления, памяти», — объясняет педагог, основательница сети детских садов «Космо Кидс» Елена Мингова.

По словам эксперта, для младших дошкольников лучшими играми на развитие мелкой моторики будут известные каждому «ладушки», где отрабатывается последовательность поочередных хлопков и синхронизация движений, и «сорока — ворона кашку варила» с последовательным загибанием пальчиков.

Педагог предлагает подключать ребенка к домашним хозяйственным делам, придумывая ему игры с подручными материалами.

«К примеру, известная игра «в Золушку», когда малыш перебирает два или три вида крупы (отделить гречку от риса и разложить по разным баночкам). Это, безусловно, увлекательно, но с бо‌льшим удовольствием и пользой ребенок поможет маме просто перебрать гречку, вытащив мелкие камни и черные нераскрытые крупинки», — подчеркивает педагог.

Также Мингова предлагает занимать дошкольника нанизыванием бусин, наматыванием в клубок вязальных ниток, сортировкой пуговиц по цвету или форме, раскладыванием винтиков и гаек по размеру, или работой с тестом.

«Эти простые и полезные дела прекрасно развивают мелкую моторику, приучая малыша к помощи по дому и давая необходимое чувство настоящей пользы, которую маленький человек приносит в доме», — отмечает эксперт.

Цифровые развивающие игры

Специалист по образовательной геймификации в онлайн-школе Skysmart Александр Фомиченко уверен, что в жизнь дошкольника нужно включать не только традиционные игры, но и цифровые.

«Играть в цифровые игры (видео- и мобильные игры) уже можно начинать с полутора лет. Главное — в таком раннем возрасте и до 5 лет важно учитывать три правила: игра должна соответствовать возрасту, быть образовательной или развивающей; когда ребенок играет, родитель должен быть рядом, чтобы помогать малышу понимать свои эмоции, обсуждать опыт игры; игровое время должно быть ограничено», — перечисляет Фомиченко. По мнению эксперта, на цифровые медиа (ТВ, игры, мультфильмы) допустимо выделять до часа в день.

close 100% Freepik

Специалист поделился играми, которые, на его взгляд, могут быть полезны для дошкольников и учеников младших классов.

Al Galaxy

Ребенок исследует вселенную вместе с персонажами-помощниками, рисует и учит английские слова в игровой форме.

Toca Boca

В этой игре не учат чему-то конкретному, как в Галактике Эла, но помогают ребенку развивать воображение, логику, а также знакомят его с различными жизненными ситуациями — стрижка, приготовление еды, уборка и т. п.

Sago Mini

Эта игра подходит для детей до 4 лет. Здесь нет прямого обучения навыкам, но в этом возрасте этого и не нужно. Зато отличный визуальный стиль, анимация и интуитивное для ребенка управление игровым миром.

Minecraft

В Minecraft можно играть примерно с 4-5 лет. Основной блокирующий фактор — сложность управления. Мышка с клавиатурой или геймпад намного сложнее освоить, чем экран телефона. Но когда ребенок научится, он по сути получит в свои руки бесконечный конструктор.

Minecraft развивает воображение, логику, пространственное мышление и страсть к путешествиям. И что немаловажно — Minecraft хорошо подходит для обучения малышей программированию.