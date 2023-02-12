Ближайшая подруга сказала, что даст деньги в долг только под расписку и проценты

С Женькой мы подружились в школе. Многим наша дружба казалась странной – я яркая, популярная, а она – тихоня, серая мышка. Но мне всегда было интересно с ней и как-то очень легко. В юности я слегка опекала подругу: брала с собой на вечеринки, куда бы ее так не позвали, знакомила с молодыми людьми, которые, как мне казалось, ей подходили.

За спиной нас прозвали Стрекоза и Муравей, как в басне Крылова. Я, мол, порхаю и летаю, а Женька тихонько плетется сзади. Обидная шутка оказалась пророческой.

Не в деньгах счастье

Я так привыкла быть старшей успешной подружкой, что не сразу заметила, как расклад сил поменялся. Тихая неприметная Женька вышла замуж за такого же тихого неприметного программиста Аркашу, на которого я бы даже не посмотрела. Пока я меняла молодых людей и заводила новые романы, ребята вместе замутили свой бизнес, который потихоньку давал свои плоды.

У подруги начала появляться дорогая одежда, она ездила отдыхать на курорты, о которых я и помыслить не могла. Маленькую бабушкину квартирку в области они продали и купили побольше, затем еще побольше, а затем отстроили дом. Женька не кичилась деньгами, даже сумм не называла, но по ее социальным сетям можно было понять, что до их уровня жизни мне как до Луны.

Я человек независтливый, и вообще уверена, что не в деньгах счастье, но немного грустно мне все равно было. Тем более, что сама я жила в съемной квартире и постоянно выплачивала кредиты.

Несмотря на вполне приличную зарплату, я постоянно ухитрялась залезть в долги: то на море съезжу дороже, чем хотелось бы, то спонтанно куплю дорогую сумку. Иногда я одалживала деньги у Женьки: подруга давала неохотно и советовала пойти к психологу и разобраться, почему у меня такие отношения с деньгами. Я кивала, обещала – но ничего не делала.

Денежные потоки

В прошлом году у меня неожиданно решился квартирный вопрос – дальняя родственница, одинокая и бездетная, оставила свою старую квартиру моим родителям, а те отдали мне. Квартира была в хорошем районе, но совершенно «убитая»: ржавые трубы, годами не беленые потолки, ужасный запах. Отремонтировать такую стоило целое состояние. А у меня незакрытых кредитов – несколько штук.

Конечно, я обратилась за помощью к подруге. Знаю, что для нее эти деньги – ерунда, у них ежемесячный доход, мне кажется, раза в три выше. Но в ответ услышала, что они готовы дать мне деньги только под расписку и проценты. Мол, у денежных потоков свои правила, давать в долг – вредно, только если с процентами. А если мне не нравится, то можно обратиться в банк.

Я все понимаю – никто не обязан помогать, у всех свои принципы. Но разве это дружба? Да будь я такой богатой, я бы просто так сделала ремонт близкой подруге! Услышав это, Женька резонно заявила, что вот поэтому у меня и нет денег. Я в растерянности: и ремонт нужен, и писать расписку – унизительно. Что делать, совершенно непонятно.