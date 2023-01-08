Брат мужа с семьей хочет пожить у нас полгода, чтобы сэкономить на съемной квартире

Я часто слышала про семьи, где к детям неодинаковое отношение. Один, ответственный и умный, вечно всем и все должен, второй – бездельник, инфантильный, вечно обиженный на жизнь и при этом родительский любимчик.

Старший сын

Семья моего мужа – как раз такой вариант. Старший, мой муж Андрей, закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом, хорошо зарабатывает, сам купил квартиру, помогает родителям.

Младший, Егор – полная противоположность. Учился кое-как, три раза поступал в платные вузы и ни один не закончил, по молодости постоянно влипал в какие-то истории. Но в понимании свекрови, «Егорке не везет», а «Андрюше просто все легко дается».

И, конечно, Андрей всегда должен брату – подкинуть денег, помочь с работой. Правда, в последние годы Егор слегка образумился. Думаю, все дело в его жене, которая держит любимого в ежовых рукавицах.

Но при этом родители все равно носятся с ним как с писаной торбой: дают деньги, возятся с внуком, а Андрея только критикуют. За то, что работает слишком много, и жену, то есть меня, нашел такую же трудоголичку, за то, что у нас до сих пор нет детей. Но последний случай меня просто добил.

Пустите пожить на полгода

Только-только я привыкла, что Егор слез с нашей шеи, как Андрею позвонила свекровь. Оказывается, жена младшенького в очередной раз беременна и молодые решили купить квартиру. До этого они снимали однушку, а тут свекры расщедрились, сняли все накопления и помогли с первым взносом на огромную трешку.

С выплатами любимому сыну, как я поняла, они тоже планировали помогать, да свекру как пенсионеру не продлили контракт. А сдачу нового жилья затянули.

И получается, что выплачивать ипотеку и снимать квартиру Егору с беременной женой и ребенком просто невозможно, денег не хватает.

Поэтому мы должны их приютить, всего на полгода. Родители жены Вики в другом городе, к ним поехать нельзя. Свекры живут в двушке с бабушкой. А мы с Андреем «шикуем»: большая двухкомнатная квартира, плюс мы все время на работе. Разве не логично, что нужно помочь брату «с детками».

Если вдуматься и отбросить предвзятое отношение к Егору, согласна, что ситуация непростая. Его зарплаты действительно не хватит и на съем, и на ипотеку. И в целом мы и правда не так часто бываем дома.

Но если бы не старший брат, как-то бы он разобрался? Мы же разобрались, и ни разу никого ни о чем не просили. Да и перспектива жить даже полгода вместе с другими людьми и маленьким ребенком меня не радует. Андрей, конечно, опять хочет помочь младшему братишке, но я-то вижу, что это взрослый мужик, который привык решать свои проблемы за счет брата.