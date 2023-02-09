Актер Никита Панфилов: «Мальчиков надо держать в ежовых рукавицах»

Никита Панфилов сыграл военного хирурга в сериале «Акушер», который выходит на НТВ 13 февраля. В интервью «Газете.Ru» актер рассказал, как научился держать скальпель при подготовке к новой роли, вспомнил лучших персонажей за кинокарьеру и поделился своими методами воспитания детей.

— Хочется поговорить о новом сериале «Акушер». Можете рассказать о своем герое — военном хирурге Глебе Каверине? Почему вы взялись за эту роль?

— Мне вообще интересны неординарные персонажи. Чаще всего я выбираю вот таких героев — немного с придурью. А Глеб Каверин вообще далек от меня. Даже переживаю, получилось ли передать его характер. Посмотрим, что из этого вышло. Работа была интересная, но сложная.

— Как вы готовились к роли?

— У нас было несколько медицинских консультантов, которые постоянно что-то рассказывали и показывали. Помню, как один из них, глядя на мою игру, сказал: «Вот, теперь я верю, что на операции». Это была высшая похвала.

Не то, чтобы я специально готовился, скорее мне помогали. Когда ты в команде неравнодушных людей, это всегда в плюс проекту. Не было ни одного человека на площадке, который бы говорил: «Ну, пойдет, это всего лишь сериал». Поддержка оказалась колоссальной.

— Что еще запомнилось со съемок «Акушера»?

— Да все те же люди, которые помогали. Многие из них впервые оказались на съемках. Ну а я впервые работал с настоящими врачами. Я видел, как им интересно находиться на съемочной площадке и как для них все в новинку.

Для меня сложнее всего было работать в операционной. Нам не разрешали включать вентиляцию, на площадке становилось жарко, градусов 45, не меньше, плюс сухой воздух. Ты худеешь прямо на глазах. Я выходил с площадки насквозь мокрый — до носков. Плюс я играл в парике, из него тоже все текло (улыбается). Но ничего. Все работали в таких условиях, и никто не жаловался. Ведь это работа.

— В описании вашего героя говорится, что он жесткий и циничный. Можно ли сказать, что на его характер повлияла профессия?

— Конечно, он военный врач, а это специфичные люди, у них даже юмор своеобразный. И, безусловно, практически все они циники. Так проще относиться к работе.

— Я читала, что ради роли вы научились работать со скальпелем. Насколько это было сложно для вас?

— Не сложнее, чем, например, ездить на мотоцикле. Но приходилось учиться. Сложнее не держать скальпель, а научиться шить, как хирург. Нужно было делать это правильно, да еще и одной рукой. Я учился шить на силиконе. В конце концов, меня похвалили, сказав, что стежки уже получаются.

close 100% Пресс-служба НТВ

— Мне показалось, что роль врача вы исполнили впервые. Чаще всего вы играете детективов и полицейских. По какому принципу обычно выбираете роли?

— Полицейских было всего трое. А врач, да, впервые. Наверное, проще сказать, каких персонажей я не играю. Всякое, конечно, в жизни может случиться, но я не хочу играть стафф — персонал, обрамление главного героя. На такие роли не соглашаюсь. Вот вспомнить хотя бы фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», если бы у Ипполита не было сцены в душе, то эта роль стала бы проходной, обрамлением персонажа Андрея Мягкова. Ну такой себе герой — пришел, поездил на машине, попсиховал и исчез. Вот подобных ролей нельзя играть актерам. Не должно быть посредственности ни в чем. И работать просто, чтобы заработать копеечку, нельзя.

— Если следовать такому принципу, то, наверное, приходится брать перерыв от работы на несколько лет, пока та самая роль найдет тебя. Вы готовы ради хороших ролей не сниматься год-два?

— Год-два — это вы, конечно, хватили (улыбается). Но подождать какое-то время, да, потому что нельзя браться за все подряд. Иначе можно скатиться до очень неприличных ролей. Не в том, что они какие-то неприличные по своей сути, а в том, что зритель потом очень удивится, что ты играешь такую роль, да еще и безобразно, потому что тебе неинтересно. Нужно обязательно выбирать. Конечно, я не говорю о тех случаях, если ты студент и только начинаешь. Тогда, конечно, хватаешься за все подряд.

— У вас есть любимая роль?

— Конечно. Мне нравится мой персонаж в «Победителях». Одна из любимых ролей. Еще из удачных — нравится мой герой во второй части «Мажора». Удалось передать то, что хотел. Как и в «Победителях». Но в обоих проектах очень помогли партнеры. Когда с тобой рядом Никита Ефремов, или Юля Пересильд, или Аня Чиповская — ты за ними тянешься.

— Удивительно, что вы не назвали сериал «Пес».

— Да, семь сезонов. Сериал очень любят зрители, особенно дети, но я не считаю, что это одна из лучших моих работ. «Пес» — хороший сериал, потому что нравится детям, они прямо жаждут видеть именно Макса Максимова. Я не понимаю по какой причине, почему он так запал им в душу? Но не считаю этот проект лучшим для себя.

close 100% Кадр из сериала «Пес»

— Ваш главный спутник в этом сериале — немецкая овчарка. У вас лично какие отношения с домашними питомцами?

— Вообще, я кошатник, конечно. Но после этого сериала и к собакам стал относиться очень хорошо. И у меня была собака некоторое время. Очень уютно было с ней, потому что я уже знал, как надо обращаться с животным после сериала «Пес». Это совсем другие животные, нежели кошки.

— А что случилось с собакой?

— Украли. Это ужасно непонятно, как такое может быть. В моей жизни подобное случилось впервые. Соседи рассказали, как собака выбежала за двор, подъехала машина, какие-то люди закинули ее в багажник и увезли. Зачем кому-то такое делать? Не пойму! Прекрасный пес, дочка назвала его Скуби. Собака дворняжка, мы ее держали на даче.

— О событиях из вашей личной жизни сейчас трудно узнать. Вы отказались от социальных сетей, в том числе от Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Почему не перешли на другие площадки?

— Я просто очень устал. Я не хочу больше никаких соцсетей. Если людям нравится, то пусть пользуются. А целый день думать, что выложить сегодня вечером и завтра утром, кому отписаться, а кого отписать, и тратить столько времени…Не хочу. Потом, может быть, вернусь. Но пока не вижу в этом смысла. Все должно быть по любви. Не хочу пока соцсетей. Я же до этого как-то жил без них?

— Как изменилась ваша жизнь после отказа от соцсетей?

— Стало больше свободного времени и меньше хейтеров. Не надо теперь отвечать на вопросы по типу: «А почему вы во всех фильмах одинаковый?». Раньше приходилось отвечать: «У меня же более 50 ролей, посмотрите что-нибудь еще». Причем многие общались со мной агрессивно. Я не очень понимал, почему. Часто писали: «Стас, ты гнида, мразь, умри от СПИДа». Приходилось объяснять, что я не Стас из «Мажора», а актер Никита Панфилов. И вот от подобного устаешь.

— У вас двое детей: Добрыня и Аврора. Расскажите о главных методах воспитания, на которые вы опираетесь?

— Мальчик и девочка — это как Марс и Венера. Две разные планеты. Воспитание тоже разное. Девочка должна быть в абсолютной любви, и папа не имеет права даже голос повысить, этим занимается только мама, потому что дочка будет потом выбирать мужчину по отцу. И не должен быть рядом с ней мужчина, который повышает голос.

С сыном то же самое, но наоборот. Мальчиков надо держать в ежовых рукавицах, быть строже, чем с девочками. Мальчики — необузданная энергия разрушения. И тут уже папа должен быть строгим, а мама пусть воспитывает в любви и гармонии. Потом сын будет выбирать будущую любовь по маме, поэтому ей надо быть ласковой, чтобы у него в жизни было только хорошее.

— Многие боятся сюсюкаться с мальчиками, лишний раз обнять, поцеловать, а то вдруг вырастет маменькин сынок…

— Это неправильно. Он же не ежик — чего его не обнять? Просто это должна чаще делать мама. Папа подает пример мужественности. Он показывает, как надо себя вести, кто такой настоящий мужчина.

close 100% panfilov_nikita/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Чем увлекаются ваши дети? Хотят ли пойти по вашим стопам?

— Ой, актерство — опасная профессия с множеством подводных камней. Ты выбираешь ее в одном случае — когда по-другому не можешь. Если ты просто влюбился в какую-то роль, персонажа, по такому принципу идти в профессию не надо, иначе обожжешься. Эту профессию надо обожать, чтобы работать.

Что касается детей, Аврора любит кататься на коньках. Ей еще нравится петь — этот талант тоже надо развивать. Вообще важно, чтобы дети чем-то занимались, ходили по кружкам. Была бы только возможность у родителей везде их водить.

— Есть ли в вашей семье правила по поводу использования гаджетов?

— Можно пользоваться только в машине. Например, когда предстоит долгая поездка, разрешаем в телефоне включить мультики. А вообще, гаджеты — зло. Хорошо, что такой особой зависимости у детей нет.

— Вы следите за тем, что дети смотрят на YouTube?

— Конечно. Дурачков хватает, которые свое мнение выдают за истину и могут навредить ребенку, и поставить крест на всем, что до этого делали родители. Но пока, слава богу, у них нет кумиров среди блогеров.

— Не про детей, но про ваших родителей: какой самый мудрый совет вы получали от них, который пригодился сейчас в воспитании дочери и сына?

— Советов было много. Тут вспоминается скорее не совет, а то, как поступали родители. Они никогда не запрещали мне ни одного кружка или еще каких-то увлечений. Они смиренно восприняли даже то, когда я пошел поступать в школу милиции. Выбрал — попробуй. Когда я решил стать хирургом, они тоже не противились. Нельзя глушить начинания ребенка, ведь когда он найдет то, что ему близко, все остальное отсеется. Родители всегда говорили — пробуй. И вот также я стараюсь вести себя со своими детьми. Пусть занимаются всем подряд, дальше определятся. В будущем все детские увлечения сыграют только в плюс — представьте, каким развитым окажется человек!