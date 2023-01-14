Муж заявил мне, что все премии будет тратить на дочь от первого брака

Беременная москвичка на анонимных условиях рассказала об отношении мужа к детям от разных браков. По мнению женщины, семейный бюджет несправедливо распределяется на покупку подарков.

Общий бюджет

У нас с мужем общий бюджет. Мы суммируем наши зарплаты и совместно решаем, какие покупки будем делать для семьи. Да, Андрей получает существенно больше меня, но он из зарплаты платит алименты на дочь от первого брака.

Софье уже 12 лет, и ее аппетиты постоянно растут: то новый смартфон, то развлекательные поездки на выходные, то дорогие лыжи. Понятное дело, что все это оплачивается не из алиментов, а добавочно.

У меня растет 5-летний сын от первого брака. Бывший муж платит Тимоше алименты – на этом все заканчивается. Никаких дополнительных денег не дает, максимум – подарок на день рождения.

Постоянные расходы мужа на дочь сильно бьют по нашему семейному бюджету, но я молчала, пока не выяснилось, что мы ждем общего ребенка. На мою просьбу урезать деньги на подарки, так как нужно подготовиться к пополнению семьи, Андрей отмахнулся: «Детские вещи обещали отдать наши друзья Сережа и Настя. А кроватку можно купить подержанную на «Авито».

Мне было немного обидно, что старшей дочери муж покупает новые подарки, а будущему ребенку собирается купить кроватку, на которой уже спали чьи-то дети. Тимошу он тоже не особо баловал, хотя сын называл Андрея папой, так как родного отца видит редко (он живет в Калининграде).

Раздельные покупки

К Новому году мы готовились без энтузиазма – не было ни настроения, ни хорошего самочувствия. На шестом месяце беременности меня начали мучать отеки ног, я подумывала о новой обуви и собиралась поговорить о том, что я возьму определенную сумму на зимние сапоги.

Андрей пришел в тот вечер с упакованным в подарочную упаковку ноутбуком. Сколько сейчас стоят ноутбуки, я прекрасно знаю (цены на технику в последнее время дико взлетели), поэтому сначала слегка испугалась, но потом даже обрадовалась.

– Вот это сюрприз! Наконец-то мы сменим старый ноутбук.

– Себе уже в новом году купим. Это подарок Софье.

Сказать, что я разозлилась – ничего не сказать. Я хорошо отношусь к девочке, но такие подарки сейчас – непозволительная для нас роскошь, ведь скоро я буду в декрете.

На следующий день я пошла в магазин и потратила почти всю свою зарплату себе на одежду и обувь без каких-либо обсуждений с супругом. Купила себе зимние сапоги, куртку и сумку. Тимоше – комбинезон. Не скупилась – выбирала не самое дешевое.

Правда о премиях

Когда Андрей увидел обновки, застыл от удивления. А когда узнал о потраченной сумме, покраснел от злости и начал мне высказывать претензии, что в этом месяце семейный бюджет лишен моего взноса, а значит, на новогодних праздниках мы будем затягивать пояса. И вообще не советоваться по покупкам – это неуважительно по отношению к нему.

За словом в карман я не полезла и вспомнила вчерашний ноутбук, купленный без моего согласования. Ответ мужа меня не просто удивил, а шокировал:

– А премии не в счет, их я буду тратить на дочь. Она уже большая, ей для учебы нужен был новый ноутбук.

О существовании премий я даже не знала.

Напомнила ему, что у него вообще-то сейчас не один ребенок, а двое, ведь мой сын называет его отцом. А скоро родится третий! И все они хотят подарки.

Андрей бил себя в грудь, уверяя, что ни про кого не забывает и готов уделять внимание и тратить финансы на всех троих детей.

О новогодних подарках

Я наивно полагала, что от премии осталась сумма для хороших подарков моим детям – сыну и малышу, который совсем скоро родится. Но этого не случилось.

В этом году Тимошу под елочкой ждала от отчима дешевая игрушка – самая простая машинка, которую надо катать по полу рукой. Хорошо, что ребенку принесли подарки бабушки и дедушки, иначе бы праздник был испорчен. Родной отец ничего не подарил, так как не мог приехать в Москву. А перевести сумму на подарок, наверное, пожалел.

Я же решила купить полезное ребенку (комбинезон), надеясь, что Андрей все-таки выступит в роли щедрого Деда Мороза. Но получилось так, что своей дочери – ноутбук, а моему сыну – игрушку на распродаже.

Но что меня приятно удивило – так это то, что в историю с потраченной зарплатой вмешалась свекровь. На праздниках муж поднял эту тему, а она прямо за столом сказала своему сыну: «Андрей, у тебя жена на последних сроках беременности работает. Имеет право купить себе хоть шубу без твоего разрешения!»

А я четко решила, что буду требовать от мужа нести свои финансовые обязанности перед всеми детьми. Так что никакой старой люльки для новорожденного.