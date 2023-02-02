Развивают, а не разлагают: почему на компьютерные игры стоит взглянуть иначе

В Telegram-канале «Грустный киберпанк» выложили документ, где собраны инициативы региональных властей о регулировании рынка компьютерных игр. Название документа — «Свод предложений и рекомендаций по вопросу «О противодействии негативному влиянию компьютерных игр на детей». Большинство из предлагаемых мер — запретительные. «Газета.Ru» спросила педагогов и психологов, могут ли видеоигры изменить жизнь ребенка (а заодно и его родителей) к лучшему.

Когнитивные способности и командная работа

Профессор факультета изучения мозга и когнитивных наук Рочестерского университета (США) Дафна Бавельер провела исследование, которое показало, что экшн-игры, шутеры («стрелялки») и стратегии в реальном времени улучшают когнитивные способности игроков.

«У игроков в этом типе игр скорость реакции увеличивалась на 10% от исходной, а позитивный эффект сохранялся до двух лет. У испытуемых, которые предпочитали игры со спецэффектами и большим количеством деталей на экране, улучшилась концентрация, нейропластичность мозга, способность к мультизадачности», — рассказывает об исследовании коллеги специалист в сфере проектирования образования на стыке фундаментальных наук, IT и педагогики, профессор МГПУ, доктор педагогических наук Людмила Осипенко.

Осипенко приводит в пример еще одно исследование, на этот раз ученых из Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), в котором доказывается, что компьютерные игры развивают креативность. «Игра сама по себе является творческим процессом, именно поэтому игры стимулируют творческое мышление. Игровой контекст позволяет людям совершать уникальные комбинации действий, уникальными способами решать задачи, применять нестандартные решения», — цитирует профессор работу российских исследователей.

Кроме когнитивных способностей и креативности, игры могут «прокачивать» еще с десяток навыков. Что это будет за навык – зависит от жанра игры. Так, командные игры помогают вырабатывать навыки коммуникации и взаимодействия. Во время пандемии, когда большая часть вопросов решалась преимущественно в рабочих чатах, у каждого была возможность оценить, как важно для современного человека умение общаться, договариваться и работать командой в сети.

Стратегические игры учат мыслить на несколько шагов вперед, учитывать поступление и расход ресурсов. Квесты тренируют логическое мышление, внимательность, память.

Жанров игр огромное множество. Можно выбрать такую игру, которая будет развивать все и сразу.

«Примером таких игр могут быть многопользовательские онлайн-игры класса RPG (Role Playing Game), в которых, управляя персонажем с изначально определенными характеристиками (воин хорош в ближнем бою, маг — может использовать заклинания, священник — лечит других персонажей и т. д.), необходимо кооперироваться с другими игроками, использовать умениях их персонажей для выполнения заданий и продвижения по сюжету», — рассказывает профессор Осипенко.

Онлайн VS Офлайн

Один из вопросов, который задают противники компьютерных игр — зачем развивать перечисленные навыки онлайн, если их можно тренировать в офлайне? Ответ на этот вопрос дает кандидат психологических наук, основательница онлайн школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина: «У вас есть возможность вывозить своего ребенка каждый день вместе с его друзьями на несколько часов играть в активные игры на свежем воздухе? Если есть, отлично, вы нашли достойную альтернативу командным играм в сети. Можете ли обеспечить детям ежедневные сложные и при этом увлекательные головоломки, которые им будет интересно отгадывать? Если да, то вы замените этим игры в квесты».

У родителей не хватает ресурсов, чтобы подобным образом организовывать день ребенка, так что приходится полагаться на инструменты, которые предлагают современные реалии.

Кроме того, офлайн-активности не дают развивать важный навык взаимодействия с техникой. «Запрет на пользование цифровыми устройствами сделает ребенка не конкурентным по сравнению со сверстниками, ограничит возможности для развития, успешной социализации», — подчеркивает профессор Осипенко.

Информационная гигиена и родительский контроль

«Отправлять ребенка одного в мир компьютерных игр страшно. А не страшно ли отпускать его одного на улицу, где он может травмироваться, столкнуться с хулиганами или с кем похуже? Чем принципиально час, проведенный в интернете, отличается от часа во дворе? — рассуждает психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская — Угрозы разные, но страх родителей за безопасность ребенка это не отменяет в обоих случаях. Просто первый мир, реальный, кажется более понятным. Мы научились устанавливать правила, чтобы уберечь школьников от опасности: быть на связи, не ходить по заброшенным стройкам и подвалам, не общаться со взрослыми, которые ведут себя так-то и так-то и так далее».

Той же логики, по словам Екушевской, можно придерживаться в отношении компьютерных игр. Родителям придется хотя бы на базовом уровне разобраться, какими бывают игры, на какую аудиторию они рассчитаны, узнать, что такое Twitch и стимы и многое другое, и только потом сформировать правила, которых можно будет предложить ребенку. Придется много общаться о цифровой гигиене, цифровой культуре и безопасности в сети. В помощь взрослым — приложения родительского контроля, которые помогут настроить запреты на посещение определенных ресурсов, а также ограничивать игровое время.

«Существующие средства родительского контроля широко распространены, определенный функционал даже встроен в популярные мобильные и настольные операционные системы. Родителям не составит труда настроить запрет запуска их на устройстве ребенка. — уверена профессор Осипенко — Более продвинутые программы позволят контролировать время, проводимое за играми и составлять расписание их запуска».

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Агрессия в компьютерных играх

«На сегодняшний день на рынке представлено огромное разнообразие компьютерных игр, которые различаются между собой так же сильно, как психологический триллер и мультик для дошкольников», — отмечает психолог Данина. Поэтому говорить о том, что все компьютерные игры вызывают агрессию, некорректно. Всегда надо смотреть, что это за игра, для кого она предназначена.

Мария Данина считает, что даже в играх, где есть агрессивное содержание, стоит различать виды агрессии: «Есть разница, играет ли ребенок в игру, в которой основной персонаж убивает себе подобных героев, становится ли пассивным участников сцены насилия, борется ли со «злыми» персонажами или обезличенными существами. Все это имеет значение, но не только это».

Психолог объясняет, что есть разные исследования, которые доказывают или опровергают связь агрессии игрока внутри игры с агрессивным поведением в обычной жизни. «Скорее всего, она действительно существует, но данные противоречивы. Отсутствие точно установленной связи может означать как минимум то, что это вопрос индивидуальный. Нам стоит быть внимательными к конкретным детям, конкретным играм, наблюдать за реальными фактами и не делать поспешных выводов», — призывает эксперт.

Так, ученый из Техасского международного университета A&M (США) Кристофер Фергюсон не обнаружил такую связь. В другом исследовании, проведенным также Кристофером Фергюсоном, но уже совместно с коллегой из Рурского университета (Германия) Мальте Элсоном, утверждается, что такая связь возможна. При этом исследователи задаются вопросом, что первично — изначальная агрессивность и интерес к жестоким играм или последующее копирование агрессивного поведения.

«В ряде исследований показана обратная связь — играя в агрессивные игры, человек выпускает пар и становится менее агрессивным в обычной жизни. Есть исследования, которые показывают наличие такой связи, но оговариваются, что эта связь наблюдается только у определенной группы испытуемых и связана с определенным типом контента, то есть не является всеобщей закономерностью», — отмечает Данина.

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Главный страх родителей

Один из главных страхов – уход ребенка в игровую зависимость или приобретение игрового расстройства. Последнее включено Всемирной организацией здравоохранения в перечень международной классификации болезней (МКБ-11).

Риск, что у ребенка сформируется зависимость, возникает тогда, когда школьник начинает пренебрегать базовыми потребностями (едой, сном) в пользу своего увлечения, рассказывают специалисты. Вместо того, чтобы запрещать игры и стыдить ребенка за то, что он проводит в них много времени, психологи рекомендуют задуматься, что такого есть в том занятии, что не может дать ребенку офлайн-мир. Вполне возможно, что именно там он чувствует себя успешным, понятым, ощущает себя в безопасности. В играх дети прячутся от домашних скандалов и конфликтов с родителями.

Улучшая климат в семье и показывая, что в мире есть огромное множество всего интересного, родители собственным примером будут показывать, что реальный мир стоит того, чтобы жить именно в нем.

«Нужно больше времени уделять совместному семейному досугу, и родителям нужно после работы не играть в аркады на смартфоне, а говорить с собственным ребенком. И вообще (совершенно инновационный вывод) – хорошие доверительные отношения в семье, уважительные отношения между родителями, теплый эмоциональный климат – это самый надежный вид профилактики против кибер-аддикций разного рода»,

— подчеркивает замдиректора по научной работе Института педагогики и психологии образования МГПУ, профессор Михаил Воропаев.

Еще один вариант хотя бы частично взять игровую активность ребенка под контроль – подобрать ему курсы в онлайн-школах, которые связаны с компьютерными играми.

«В нашей онлайн-школе программирования для детей и подростков есть курс, где под руководством профессионалов дети в командах создают свою игру в виртуальной вселенной Roblox, где 8,5 млн активных пользователей ежедневно общаются, играют. Мы работаем по тем же принципам, что и опытные студии разработки игр: ставим техзадание, координируем проект, ребята «строят», сама разработка идет по спринтам в специальной интерактивной системе, стройка ведется итерациями. Чтобы разные разработчики друг другу не мешали, мы завели систему контроля версий: ребята разрабатывают каждый свой кусок вселенной, а после мы их «склеиваем». В итоге 1 миллион подростков со всей страны сыграют в одну большую онлайн-игру», — говорит руководитель школы программирования Дмитрий Абрамов.

По мнению Абрамова, ребенок, который участвует в подобном проекте, помимо знаний в IT, получает навыки общения:

«Метавселенные и онлайн-мир стирают физиологические различия. Ты можешь быть слабым или сильным, мальчиком или девочкой, полным или худым — в онлайне эти отличия не имеют значения. Ребенок может социализироваться с той же стартовой точки, что и любой другой, выделяясь своей смекалкой, умом и чувством юмора. Помогая ребенку с социализацией в онлайне, мы еще раз показываем ему, что эти навыки гораздо важнее, чем природные данные, которые у него есть от рождения».

Курсы цифрового творчества предлагают несколько школ, например «Кодабра», школа программирования Coddy, Skysmart Pro и другие.