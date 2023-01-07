Tetris, танцы и симулятор фермера. Какими еще бывают киберспортивные чемпионаты

При упоминании слова «киберспорт» в первую очередь возникают ассоциации с Dota 2, League of Legends, Counter-Strike и другими «хардкорными дисциплинами». При этом в мире проходят состязания и по танцевально-ритмичной игре Just Dance, симулятору фермерской деятельности Farming Simulator и даже Tetris. Про эти и другие соревнования, объединяющие профессиональных киберспортсменов, в материале «Газеты.Ru».

Да начнется жатва

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Многие наверняка хоть раз слышали про такую серию игр, как Farming Simulator. Причем, вероятнее всего, в ироничном ключе – про Farming Simulator часто шутят, что это игра, в которой нужно работать, когда возвращаешься домой с работы.

Суть Farming Simulator проста. Игрок выступает в роли фермера, у которого есть земельный участок, сарай и несколько тракторов с плугами, сеялками, телегами и прочими сельскохозяйственными гаджетами. Используя их, нужно возделать почву, что-нибудь там посадить, потом это что-нибудь вырастить и продать, чтобы затем купить участок побольше и все повторить.

Вот уже 13 лет у серии ежегодно появляются новые части, каждая из которых продается многомиллионным тиражом. В какой-то момент фанатов Farming Simulator стало так много, что в 2018 году разработчики решили организовать по игре киберспортивную лигу.

Как ни странно, в рамках соревнований по Farming Simulator киберспортсмены соревнуются не в гонках на комбайнах – все гораздо серьезнее.

В матчах участвуют две команды, в каждой из которых по три человека. За каждым игроком закреплена своя роль: один управляет трактором для сбора сена и упаковки тюков, второй – трактором для погрузки и перевозки, третий – трактором для разгрузки. На игровой локации – два поля с сеном. Командам нужно как можно быстрее обработать свой участок. Выиграет та, которая быстрее справится с задачей.

В 2022 году чемпионат мира по Farming Simulator проводился в немецком городе Эрланген. Восемь команд соревновались за призовой фонд в размере €100 тыс. В финал вышли две немецкие команды Trelleborg и Valtra. Победил первый коллектив: трое парней младше 18 лет увезли домой €40 тыс.

Танцы до упада

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Just Dance – серия игр, в которых геймерам нужно повторять танцевальные движения за персонажами под хиты популярных исполнителей. Точность движений танцоров отслеживается при помощи смартфона в руке или же специальных консольных аксессуаров вроде Kinect или PlayStation Move.

С 2014 года по Just Dance проводится официальный чемпионат мира Just Dance World Cup. Ежегодно компания Ubisoft отбирает из 18 регионов игроков с самым высоким рейтингом и приглашает их на офлайн-чемпионат. Как правило, он проводится во Франции или в Бразилии. В финале киберспортсмены выступают по парам – танцуют друг против друга. Результаты выступлений оценивает как сама игра, так и жюри (разработчики, профессиональные танцоры и звезды). Цель – перетанцевать соперника в двух раундах из трех.

Несмотря на официальный статус киберспортивной дисциплины, финалисты Just Dance World Cup соревнуются не за денежный приз. Победитель турнира получает путевку в Париж на пять дней, свидание с разработчиками игры, а также возможность записать танец, который будет включен в следующую часть Just Dance.

С 2014 по 2019 годы Just Dance World Cup проводился пять раз. Далее разработчики из-за пандемии коронавируса сделали перерыв, который продолжается до сих пор. В 2014, 2015 и 2017 годах победителем стал танцор из Бразилии Диего Сан. В 2018 и 2019 – турок Умуткан Тютюнджи. Дважды в суперфинал турнира проходили участники из России.

Наложили кирпичей

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Игра Tetris, разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым, точно не нуждается в представлении, а вот тот факт, что по этой незатейливой аркаде с 2010 года ежегодно проводится чемпионат мира, возможно, для кого-то станет открытием. Турнир называется Classic Tetris World Championship.

Слово Classic в названии присутствует не зря. Дело в том, что игроки соревнуются в оригинальной игре Tetris, выпущенной для приставки Nintendo Entertainment System (в России больше известна благодаря китайскому клону Dendy, – прим. ред.) в 1989 году. Более того, во время матчей игроки используют оригинальную приставку NES и контроллеры от нее, а также оригинальный картридж с игрой и старые «пузатые» ЭЛТ-телевизоры. Отход от этих правил карается дисквалификацией.

В турнирах участвуют игроки-одиночки. Они выступают друг против друга в режиме игры на двоих. Цель – не проиграть раньше соперника. Сложность в том, что после набора определенного количества очков скорость падения фигур увеличивается. И так несколько раз.

Примечательно, что соревновательный Tetris постоянно эволюционирует: игроки регулярно придумывают новые тактики, которые позволяют им продержаться как можно дольше. Например, последнее веяние — техника контроля «роллинг». Игрок зажимает стрелку направления и стучит пальцами по нижней части корпуса. Каждый удар считывается как нажатие на стрелку. Таким образом перемещать фигуры получается заметно быстрее, чем если бы игрок делал многократные нажатия.

В 2022 году Classic Tetris World Championship выиграл 18-летний американец Эрик Толт. Он получил $10 тыс.

Старый добрый мордобой

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Tetris – не единственная игра из прошлого века, которая в 2022 году может похвастаться более-менее профессиональной сценой. К ней на одну полку можно поставить как минимум Ultimate Mortal Kombat 3, файтинг (жанр видеоигр, со спаррингами вымышленных бойцов, – прим. ред.) снискавший огромную популярность в конце 90-х и начале 00-х.

Хотя серия Mortal Kombat, в отличие от Tetris, продолжает развиваться по сей день, фанаты не могут расстаться именно с Ultimate. По ней с 2013 года регулярно проводится любительский турнир Ultimate Cup, который объединяет игроков из 13 стран. В 2022 году прошел уже 11 чемпионат мира.

Правила соревнования простые. Игроки из турнирной сетки выступают один на один. Они выбирают бойцов и дерутся до четырех побед. Есть бойцы, которых в турнире брать запрещается из-за их чрезмерной силы. К ним относится, например, индеец Nightwolf и наемник Kabal.

Призовые фонды Ultimate Cup довольно скромные и редко превышают 50 тыс. руб. Впрочем, организаторы также делятся с победителями частью прибыли, полученной с донатов (денежных вознаграждений) от зрителей.

На профессиональной сцене Ultimate Mortal Kombat 3 доминируют игроки из России и СНГ. Например, на момент написания материала в топ-5 самых рейтинговых спортсменов входили Snowboy (Белоруссия), Isum (Азербайджан), Ali (Азербайджан), Mafioso (Россия) и Zohan (Россия).