Пока я в командировках, свекровь водит моему мужу «невест»

Хорошие отношения со свекровью – вообще редкость, в том числе и из-за придирок невесток. Я человек неконфликтный, но ситуация, в которой я нахожусь, просто ужасна, и дело вовсе не в каком-то предвзятом отношении к матери мужа.

Нашел себе подарочек

Инна Сергеевна невзлюбила меня сразу. Точнее, не так: сразу, как поняла, что ее сын Влад относится ко мне серьезно. Когда мы с ним познакомились, Влад мало того, что был закоренелым холостяком, так и лет пять уже ни с кем не встречался. Мама очень переживала, что у любимого сыночки нет отношений даже, как она говорила, «для здоровья».

Когда Влад привел домой меня, она была вполне мила, хотя и все время намекала, что понимает: у нас легкие отношения и мне, в мои преклонные сорок два, брак уже не нужен.

Но когда оказалось, что ее прекрасный мальчик женится на женщине на семь лет старше, да еще со взрослым ребенком, она пришла в бешенство: нашел себе подарочек!

Пыталась устроить скандал мне, Владу, даже моей маме, но потом успокоилась, хоть на свадьбу и не пришла, сославшись на давление. Я думала, Инна Сергеевна приняла ситуацию, но оказалось, просто сменила тактику.

Машенька пирожки принесла

Наверное, многие меня осудят, но после свадьбы я стала жить вместе с мужем и его мамой. Моему сыну на тот момент исполнилось 20, я оставила ему квартиру в Подмосковье и переехала к Владу в Москву.

Трехкомнатная квартира, где жил муж с мамой, принадлежала его деду, потом отцу, а после смерти наследников осталось двое – Влад и свекровь, так что муж, а теперь и я, имеем на эту жилплощадь полное право.

Влад много раз пытался разменять квартиру, но свекровь говорила, что ей недолго осталось, скоро умрет и хочет дожить с сыном последние дни. Здоровье, как обычно у людей, которые регулярно собираются помирать, у нее было отменное, но Влад почему-то верил.

Когда мы собирались жениться, то обсуждали вопрос совместных детей. Я не очень хотела, но ради мужа была готова подумать об этом.

Сходили к врачу и оказалось, что у меня все в порядке, а у Влада есть проблемы, требующие лечения. Муж все взвесил и решил, что не хочет обследований, лекарств и прочих сложностей и проживет нормально и без детей, тем более, что лет через пять можно ждать внуков.

Когда об этом узнала свекровь, закатила скандал: мол, проблема-то наверняка в старой жене, которую сын выгораживает. После этого она задалась целью развести нас и найти ему «молодую и здоровую».

Делала она это бесцеремонно – у нас дома появлялись то дочки ее приятельниц, которым негде было остановиться, то племянницы бывших коллег с пирогами, то еще какие-то «хорошие девочки», которые рады были выпить чаю с ней и Владом.

Моя работа связана с командировкам, Влад работает из дома. Несколько раз я приезжала и обнаруживала очередную Ирочку, Машеньку или Катеньку на своей кухне – свекровь ворковала и подливала им чай.

Муж говорит, что поднимет тему размена жилья, но я не очень верю, а в съемную квартиру тоже не хочу. Разговоры ничего не дают, а от того, чтобы уехать к себе, спасает мысль, что именно этого свекровь и добивается.