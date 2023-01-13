«Нет ничего хуже, чем ощущение, что ты стал неприкасаемым»: как вести себя с семьей особого ребенка

Евлалия Просветова, психолог, игровой педагог, эксперт Ассоциации семей в поддержку людей с особенностями развития «Краски этого мира», ведущий специалист Центра лечебной педагогики рассказала в интервью, как вести себя, если у друзей или родных появился ребенок с особенностями развития.

– Новость, что у подруги или коллеги родился ребенок с синдромом Дауна или племяннику поставили диагноз «расстройство аутистического спектра», часто ставит в тупик. Что нужно делать и чего не делать ни в коем случае?

– В первую очередь, разберитесь со своим состоянием. Как правило, это растерянность, чувство потрясения, тревога, страх. Прежде, чем звонить, писать или предлагать помощь, необходимо дать себе время успокоиться. Да, мир такой, в нем рождаются дети с особенностями, это не радостно, но это часть жизни.

Если вы точно не представляете, что означает поставленный диагноз, можно почитать статьи на тематических сайтах, чтобы понять, о чем, собственно, идет речь, какие прогнозы и ограничения существуют.

И уж точно не нужно направлять поток эмоций и вопросов «как же так?» и «что же теперь делать?» на человека, которому и так нелегко.

Но самое важное – помнить, что это та же подруга, та же семья, что и была раньше. Они не стали говорить на непонятном языке, не переехали на Луну и не стали чужими людьми.

– Если хочется помочь, как это лучше сделать?

– Самое надежное – просто спросить напрямую: нужны ли деньги или контакты врачей, можно ли приехать. Стоит избегать так называемых непрошеных советов – даже если у вас есть опыт такого же родительства или медицинский диплом, лучше поинтересоваться, важно или нужно ли ваше мнение, оценка и рекомендации.

И даже если кажется, что родители делают все не так, а вместо невролога зачем-то идут к астрологу, сдержитесь. Возможно, именно так людям легче переживать ситуацию.

По возможности, старайтесь сохранять прежний уровень общения – нет ничего хуже, чем ощущение, что ты стал неприкасаемым, а твоего ребенка боятся. Лучше случайно ляпнуть что-то бестактное, чем избегать.

– Не всегда особенности развития становятся очевидными. Как быть, если ребенок друзей ведет себя, на ваш взгляд, странно, а родители ничего не видят и не предпринимают?

– Мы не можем точно знать, что делают и замечают родители. По моему опыту, когда у ребенка были особенности развития, не выявленные сразу, 99% процентов мам говорили, что подозревали: что-то не так.

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Если вы переживаете, что родители упускают время, можно попробовать поговорить с ними о ребенке в целом – что любит, что нового.

Скорее всего, они упомянут, что волнуются, например, из-за отсутствия речи в три года или неуклюжести. В этом случае можно рассказать про хорошего специалиста, если вы его знаете, или подходящий центр, а если заинтересуются – дать контакт.

– Если у вас дети-ровесники, нужно ли избегать разговоров о своем ребенке?

– Все очень индивидуально. Одних это ранит, поскольку они непроизвольно сравнивают детей и понимают, что трехлетка подруги умеет гораздо больше, чем их ребенок сможет когда-либо. Другие будут рады обсудить детей. Чтобы понять, как себя вести, можно рассказать что-то нейтральное и посмотреть на реакцию и желание продолжать разговор.

Но есть один тонкий момент: вы сами должны понимать, зачем хотите поговорить. Если для того, чтобы поделиться чем-то важным, можно попробовать. Если же подсознательно желаете почувствовать себя успешной матерью, лучше не стоит.

И, конечно, хорошо, если ваше общение, как и любое другое, не будет ограничиваться темами родительства — и вашего, и близких. В семье, где растет особый ребенок, жизнь не останавливается, люди не всегда находятся на стадии горевания, им тоже хочется пойти в кафе, выпить кофе, поговорить и посмеяться.

– Как быть, если рассказываешь о своих сложностях, а в ответ слышишь «да разве это проблемы, мы бы были рады переживать из-за тройки по русскому языку, но ведь Димка никогда не сможет даже ручку держать»?

– Зависит от близости отношений. Если это коллега или знакомая – постараться понять, что за агрессией стоит боль, и больше не поднимать тему.

Если речь идет о близком человеке, лучше мягко объяснить, почему такое обидно слышать, рассказать, что вы не обесцениваете проблемы, но действительно переживаете из-за своих. Это полезно для двух сторон: одна сможет обозначить свои чувства и потребности, другая – увидеть, что вокруг есть другая реальность, и важно сохранять с ней контакт.