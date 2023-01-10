Что делать, если ребенок не слушается взрослых: отвечает психолог

Взрослые часто сталкиваются с тем, что дети их не слушаются: игнорируют просьбы или делают что-либо назло. Все эти ситуации могут быть утомительными, особенно если конфликт случается вне дома или в тот момент, когда родители куда-то торопятся. О том, почему дети не слышат взрослых и как родителям бороться с этим, в своей колонке «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог, сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева.

Причины, по которым ребенок не слышит взрослых

Наверняка каждому родителю знакомо ощущение, когда он долго и подробно что-то объясняет ребенку, но в итоге ловит себя на мысли, что разговаривает со стеной. Причин для такого непослушания может быть несколько.

1. Возрастные кризисы. Непослушание ребенка может объясняться теми психическими изменениями, которые свойственны его возрасту. Например, дети во время кризиса трех лет стремятся к самостоятельности во всем, поэтому они могут быть очень упрямы и своенравны. В таком случае родителям важно понимать, что это просто период, который рано или поздно закончится. На это время следует набраться терпения и помочь ребенку справиться со всеми сложностями взросления.

2. Высокие требования. Иногда родители могут ставить ребенку задачи, с которыми он не в силах справиться в силу своего возраста и уровня психоэмоционального развития. Не стоит ждать, что дошкольник выполнит какое-то сложное указание. Более того, он может просто не понять сложную задачу и, как следствие, проигнорировать ее.

3. Угрозы. Дети противятся любым запретам и, услышав их, стараются сделать все наоборот. Если родители часто прибегают к запретам или угрозам наказания, то, скорее всего, ребенок не будет прислушиваться к тому, что ему говорят. А фраза «Убери игрушки, не то останешься без мультика!» в данном случае не принесет никакого эффекта.

Иной раз внимание ребенка может быть поглощено игрой или прогулкой, поэтому просьба взрослого остается без внимания.

Нервничать из-за этого точно не стоит: дети не обладают таким высоким уровнем концентрации, как взрослые, поэтому иногда нужно обратить их внимание на себя.

В любом случае, выяснить причину непослушания ребенка очень важно. В дальнейшем это поможет наладить коммуникацию и прийти к взаимопониманию.

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Что делать, чтобы ребенок услышал просьбу

Все дети очень разные и причин для игнорирования просьб родителей может быть масса. Универсальной формулы для решения этого вопроса, к сожалению, нет. Тем не менее, существует ряд советов, которые помогут родителям достигнуть взаимопонимания с ребенком.

1. Просите так, чтобы не возникало второго смысла. Чтобы ребенок вас услышал и понял, чего вы от него хотите, не стоит говорить уклончиво. Фразы вроде «Давай соберем твои игрушки!» – бессмысленны. Чтобы вас услышали, следует сказать: «Собери свои игрушки».

Такой подход поможет ребенку понять, что родитель не будет убирать за ним игрушки, и он должен сделать это самостоятельно.

2. Используйте конкретные просьбы. Дети еще не могут распознавать и выполнять комплексные задания. Например, родительское «Приготовься ко сну», скорее всего, останется без внимания просто потому, что его сложно понять и запомнить.

Ребенок куда более охотно будет откликаться на простые просьбы, поэтому лучше озвучить просьбу так: «Надень пижаму и почисти зубы».

3. Выбирайте позитивные указания. Ребенок, как правило, не воспринимает все то, что начинается с «не» или «прекрати» из уст родителя.

Если вы хотите быть услышанным, то «Не залезай на кухонный стол» следует заменить на «Слезь со стола».

4. Не повторяйте просьбу несколько раз. Прежде, чем обращаться к ребенку, убедитесь, что его внимание направлено на вас: посмотрите ему в глаза, дотроньтесь до плеча. Если он сосредоточен на вас, то наверняка услышит и поймет указание.

5. Объясните ребенку правила общения. Дети не делят поведение на плохое и хорошее, любое для них – нормально. Поэтому, чтобы его скорректировать, родителям следует разговаривать с ребенком и объяснять разницу между уважительным и неуважительным отношением. Если вы донесете до ребенка, что игнорировать кого-то, кто к нему обращается, – неправильно, то выстраивать коммуникацию с ним в дальнейшем будет куда проще.

Даже при применении каждого из этих советов вы не сможете полностью избежать недопонимания с ребенком. Родителям время от времени приходится ощутить собственное бессилие в попытке достучаться до детей – так случается, и у взрослых есть полное право расстраиваться. Однако стоит помнить, что идеальных детей и родителей не существует, поэтому не стоит ставить высокие требования ни себе, ни своему ребенку. Сохраняйте спокойствие и делайте все, что в ваших силах, чтобы прийти к взаимопониманию и уважению.