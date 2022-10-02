Почему мать переписала дачу и квартиру на нового мужа, оставив детей и внуков ни с чем

Завтра у моей мамы юбилей, 70 лет. Как отмечают такие праздники пожилые женщины? С семьей, детьми, внуками. Что будет делать наша мама? Поедет со своим новым мужем Юрой в спа-отель – не нужны ей наши поздравления, так же, как и мы все.

«Всю жизнь только для вас»

Несколько лет назад, до появления этого старичка-ловеласа, мы с братом и представить не могли, что такое возможно. В то время, как все жаловались на родителей и ходили по психологам, мы, наоборот, считали, что у нас замечательная мама, живущая ради нас и внуков.

Мы, конечно, никогда этим не злоупотребляли: буквально «выгоняли» в санаторий, чтобы отдохнула сама, а не на даче с внуками, но мама всегда уверяла, что живет ради нас и ничего ей не надо.

Это было действительно так: отец ушел, когда я родилась, а Андрею было пять лет. Потом отец женился, уехал куда-то на Урал, а лет десять назад умер. Я даже не плакала, когда узнала – чужой дядька, я его и видела только на фото.

Но мама всегда была с нами. За ней ухаживали коллеги, подруги все пытались кого-то сосватать, но она говорила, что ей не до того, не хочет, чтобы дети жили с чужим мужчиной. И вот сейчас, на старости лет, мама вдруг решила устроить свою личную жизнь.

В том самом санатории нашла себе какого-то военного в отставке и поняла, что это ее любовь. Но это еще полбеды, теперь ей на нас плевать!

«Мы с Юрой решили пожениться»

Сначала мы с Андреем посмеивались над пожилым ухажером: надо же, седина в бороду. Потом насторожились: оказалось, что они решили не просто съехаться, а пожениться! Но главный сюрприз ждал нас после свадьбы.

У Андрея тогда родился второй ребенок, брат решил купить себе квартиру побольше и предложил продать мамину трешку, купить ей однушку – больше им с Юриком и не надо – а оставшиеся деньги поделить между нами. Хотя формально и юридически прав у нас на квартиру не было, но давали ее матери с отцом из-за детей в том числе.

И тут оказалось, что, во-первых, им удобно жить в трешке, а во-вторых, квартира эта не имеет к нам никакого отношения, поскольку мама переписала наследство и завещала и дачу, и квартиру Юрику. Тот был гол как сокол: до женитьбы на маме жил вместе с дочкой и ее детьми.

Поступок свой мама объяснила просто: если умрет первая, у мужа будет достойная старость: сможет и сиделку нанять, и помощницу по хозяйству.

А что потом все имущество отойдет к родственникам Юрика, так и пускай – у него дочь одна двоих растит, это будет ее подарок любимому человеку. А нас она на ноги поставила, выучила – сами заработаем!

Я пыталась поговорить с новоиспеченным маминым мужем – тот уперся, как Лариса сказала, так и будет. С мамой разговор получился еще хуже – она плакала, что мы неблагодарные и хотим от нее только денег.

Но это неправда! Мне просто обидно, что трешка в центре и прекрасная дача достанутся не пойми кому, а родные дети и внуки не будут иметь на нее прав. Андрей даже к юристу ходил, но тот ничего посоветовать не смог: по документам имущество мамы, она может им распоряжаться. Что делать, непонятно, только ждать, что мама передумает или бросит своего мужа, но я думаю, это из разряда фантастики.