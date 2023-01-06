Критикует правительство, готовит шоу для ТВ: как сложилась жизнь 85-летнего Адриано Челентано

6 января итальянскому актеру и певцу Адриано Челентано исполняется 85 лет. В юбилей артиста «Газета.Ru» рассказывает о его нынешней жизни в Италии.

Боролся со злоумышленниками

Уже много лет Адриано Челентано и его супруга Клаудия Мори живут в городе Гальбьяте, который находится в 40 км от Милана.

В 2017 году артисты заявили о слежке и проникновении неизвестных в их дом. Об этом писало информационное агентство Ansa.

«Плохие парни пытаются подобраться ко мне и Клаудии, следя за нашими передвижениями. Мы сообщаем о ряде этих серьезных эпизодов, поскольку если случится что-то, они могут стать прецедентом», — цитировали актера журналисты.

Адриано Челентано обратился в полицию и предоставил сотрудникам правоохранительных органов записи камер видеонаблюдения. Несмотря на происшествие, актер и его супруга до сих пор живут в этом доме.

Звезды итальянского кино редко появляются на публике. У них нет микроблогов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В 2022 году племянница Адриано Челентано Алессандра опубликовала селфи с ним и своей двоюродной сестрой Розитой.

close 100% Розита, Адриано и Алессандра Челентано alessandra.celentano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«В жизни семья — это самое главное, что может быть. Я и Розита вместе с дядей Адриано!» — подписала снимок Алессандра Челентано.

Его дети связаны с шоу-бизнесом

У Адриано Челентано и Клаудии Мори трое детей. В 1965 году родилась их дочь Розита. В 1967 году на свет появился сын Джакомо. В 1968 году актеры стали родителями второй дочери — Розалинды.

В 2004 году у Джакомо Челентано родился сын Самуэле, на данный момент единственный внук Адриано Челентано и Клаудии Мори.

Все трое детей итальянских актеров связали свою жизнь с шоу-бизнесом. Розита Челентано снялась в нескольких фильмах. С середины 1990-х она стала работать телеведущей и вела шоу «Семь к одному» на канале Rai 1. Впоследствии она стала появляться в других шоу на этом и других телеканалах. В 2015 году Розита дебютировала как театральная актриса в комедии «Иногда избегай» режиссера Пино Квартулло.

Розита Челентано ведет микроблог в Instagram. Она часто выкладывает архивные видео и фото со своим отцом. Каждый год Розита поздравляет его с днем рождения в личном блоге.

«Спасибо, папочка, за то, что привел меня на эту планету. И больше всего благодарю за то, что научил меня тому, что во всем есть Бог. Я всегда люблю тебя», — написала Розита Челентано 6 января 2021 года в Instagram.

Джакомо Челентано, сын итальянского актера, занялся музыкой. Он издает альбомы с 1989 года. В 2002 году Джакомо выступил на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. На сцену сын итальянской звезды вышел под псевдонимом Джакомо Габриеле.

В 2010-х Джакомо начал гастролировать вместе с другим известным итальянским певцом — Тото Кутуньо.

«Я знаком с Тото еще с детства, ведь он писал очень много песен для моего папы и потому часто бывал в нашем доме. Когда я был совсем маленьким, мы с Кутуньо играли в футбол. Жаль, что у меня пока нет совместных проектов с отцом, но надеюсь, когда-нибудь это произойдет!» — цитирует Джакомо сайт LearnSongs.

В 2010 году Джакомо Челентано был на гастролях в Москве. В одном из интервью он рассказал, как его известный отец общается с единственным внуком.

«Ему очень нравится играть с внуком, моим сыном Самуэле. И когда они заигрываются, то непонятно, кто из них взрослый, а кто — ребенок!» — приводили слова Джакомо журналисты сайта LearnSongs.

Младшая дочь Адриано Челентано Розалинда известна как актриса. В шесть лет она вместе с братом и сестрой снялась в рок-мюзикле «Юппи-ду», который поставил их отец.

В 18 лет Розалинда ушла из дома. В интервью изданию «7 Дней» актриса отмечала, что в детстве практически не видела своего отца из-за того, что он постоянно был занят на съемках. В то же время ее мать, Клаудия, оказалось слишком авторитарной.

«Мама довольно авторитарная несмотря на все хорошее, что она делала для семьи. И это было очень тяжело. Однажды я почувствовала, что нуждаюсь в большем личном пространстве. Мне хотелось заниматься искусством, а родители были против. Шесть месяцев жила на улице с бездомными. Побрилась налысо», — рассказывала актриса.

При этом Розалинда признавалась, что не была любимицей отца. Покинув дом, она отказалась от любой поддержки своих родителей.

«Я не хочу, чтобы меня знали только как дочь Адриано Челентано. Уходя из дома, я отказалась от какой-либо материальной поддержки со стороны семьи и с тех пор живу на то, что зарабатываю сама. Мне важно, чтобы люди меня запомнили как Розалинду», — объясняла она.

Розалинда Челентано появляется не только в итальянском, но и в голливудском кино. В 2003 году она снялась в триллере «Пожиратель грехов», а в 2004 году сыграла у Мела Гибсона в картине «Страсти Христовы». Последний раз актриса появлялась в кино в 2018 году — в фильме «Рожденный заново».

close 100% rositacelentano_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не прекращает творческую деятельность

Последний фильм с Адриано Челентано вышел в 1992 году. В 2019 году актер выпустил мультфильм Adrian, над которым работал вместе с художниками-мультипликаторами больше десяти лет.

Мультфильм рассказывает про приключения молодого часовщика и его подруги Гильдч. Образ часовщика списан с Адриано Челентано, а девушки — с Клаудии Мори. Первые две серии были показаны в январе 2019 года на телеканале Canale 5. В этом же году Челентано выпустил альбом Adrian, куда вошли композиции из мультфильма.

В конце 2021 года Челентано рассказал журналистам, что планирует вернуться на телевидение. Он хочет выпустить программу под названием «Дирижер», писал сайт Acfans.

«Я всегда считал, что работа дирижера наделена большой ответственностью перед зрителем», — говорил итальянский актер.

Работу над сценарием к шоу подтвердила его жена Клаудия Мори.

«Что-то назревает, но Адриано ничего мне не говорит. Я видела, как он был занят в течение года», — сообщила актриса.

Критикует правительство

Адриано Челентано много раз высказывался в адрес итальянского правительства. Он выступает в защиту окружающей среды.

В декабре 2022 года Адриано Челентано раскритиковал действия правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони, в частности, отмену субсидий для безработных.

«Кто не работает, тот себя не бросает», — написал Адриано Челентано в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).