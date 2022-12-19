Аборты, насилие, разводы: как сложилась личная жизнь актрис сериала «Зачарованные»

19 декабря исполняется 50 лет Алиссе Милано. Актриса запомнилась ролью Фиби в сериале «Зачарованные», выходившем с 1998 по 2006 год. В день рождения звезды «Газета.Ru» рассказывает о мужьях и детях Алиссы Милано, а также о семьях других главных героинь культового сериала.

Алисса Милано

Исполнительница роли Фиби Алисса Милано долгое время встречалась с канадским актером Кори Хаимом. Они были в отношениях с 1987 по 1990 год. Кори Хаим страдал наркотической зависимостью. В интервью CNN Алисса Милано признавалась, что она и ее родители пытались помочь ему. В 2010 году Кори Хаим скончался в результате передозировки.

В 1993 году Алисса Милано обручилась с актером Скоттом Вольфом. Однако спустя год они разорвали помолвку. В 2019 году Милано рассказала в подкасте «Sorry Not Sorry», что во время отношений с Вольфом сделала два аборта. Актриса призналась, что в то время не чувствовала себя готовой стать матерью.

«Это был мой выбор. И он был абсолютно правильным для меня», — рассказала звезда «Зачарованных».

В то время Алисса Милано пила лекарство от акне «Аккутан», которое, по информации исследователей, оказывает влияние на плод. Также актриса принимала противозачаточные таблетки, но несмотря на это все равно забеременела.

После аборта Алисса Милано осталась на противозачаточных таблетках, возобновила сексуальные отношения с Вольфом и вскоре забеременела во второй раз.

«Через несколько месяцев я узнала, что снова беременна. И в очередной раз приняла правильное решение прервать беременность», — призналась актриса.

В январе 1999 года Алисса Милано вышла замуж за участника музыкальной группы Remy Zero Синджана Тейта. Однако в ноябре того же года пара рассталась.

С 2009 года Алисса Милано замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У супругов двое детей: 13-летний Майло и 8-летняя Элизабелла.

В подкасте «Sorry Not Sorry» Милано признавалась, что не жалеет о сделанных абортах в 1990-х.

close 100% Алисса Милано и Дэвид Баглиари face to face/ Global Look Press

«Иначе у меня не было бы моих детей. Моих прекрасных, совершенных, любящих, добрых и любознательных детей. И матери, которая была бы так готова к ним», — отметила Алисса Милано.

Шеннен Доэрти

В 1993 году Шеннен Доэрти была помолвлена с наследником компании Max Factor Дином Фактором. Однако спустя полгода возлюбленные расстались со скандалом. Дин Фактор обвинил актрису в насилии. Он утверждал, что Доэрти постоянно била и угрожала ему, а также пыталась сбить его на машине. Об этом пишет журнал People.

«Во время одной из ссор она пригрозила, что наймет нескольких парней, чтобы те избили и изнасиловали меня на лужайке перед домом», — приводят слова Дина Фактора журналисты People.

В результате мужчина подал на актрису в суд и попросил судью, чтобы тот запретил Доэрти приближаться к нему.

На защиту Шеннен Доэрти встал ее отец Том Доэрти, который признался People, что не Дин, а его дочь стала жертвой в этих отношениях.

«Он занимался насилием, а она — жертва», — рассказал отец знаменитости.

В то же время другой бывший жених актрисы, Крис Фуфас, встал на защиту Дина Фактора. Он говорил о сложностях в отношениях с Доэрти.

«Что-то щелкает, и она мгновенно впадает в ярость», — объяснял он.

В 1990-х People назвал Шеннен Доэрти «культовой голливудской «плохой девочкой», объясняя это тем, что журналисты постоянно писали о ее драках и скандалах, которые происходили на съемочной площадке «Беверли-Хиллз, 90210».

В октябре 1993 года Шеннен Доэрти вышла замуж за актера Эшли Гамильтона. Однако их брак распался в апреле 1994 года. По информации издания Amomama, Гамильтон обвинил жену в том, что та ему угрожала.

В 2002 году звезда «Зачарованных» вышла замуж за игрока в покер Рика Саломона. Однако через девять месяцев супруги расстались. Говоря об отношениях с Саломоном, Шеннен Доэрти признавалась, что «их брак был тяжелым». Об этом пишет Amomama.

С 2011 года Шеннен Доэрти замужем за фотографом Куртом Исваринко.

close 100% Шеннен Доэрти и Курт Исваринко Chris Delmas/Global Look Press

С 2015 года актриса борется с раком молочной железы. В 2019 году звезда рассказывала журналу People, что ее брак стал крепче после того, как у нее обнаружили болезнь.

«Рак укрепил нас. Теперь мы с Куртом гораздо сильнее ценим друг друга», — объясняла она.

«Коллеги по сериалу «Зачарованные» поддержали актрису в борьбе с болезнью. Так в 2016 году исполнительница роли Пейдж Роуз МакГоуэн побрилась налысо в знак солидарности с больной раком подругой»

Актриса была замужем три раза. В 1993 году она связала себя узами брака с актером Брайаном Трэвисом Смитом. Однако они подали на развод в 1997 году.

В феврале 2004 года Холли Мэри Комбс вышла замуж за давнего приятеля Дэвида Донохо. В браке у них родилось трое сыновей: Финли, Райли и Келли.

С 2006 по 2010 год актриса перестала сниматься в кино и посвятила себя материнству. Об этом пишет Page Six.

«Когда «Зачарованные» закончились, я была на третьем месяце беременности вторым сыном, так что я знала, что нужно будет отказаться от съемок минимум на год. А, во-вторых, мы снялись в восьми сезонах, так что я чувствовала себя истощенной в творческом плане. Я была опустошена. Мне нужно было жить настоящей жизнью, получить реальный опыт, восстановить связь с семьей и друзьями, которых я игнорировала восемь лет», — рассказывала актриса PageSix.

В 2011 году Холли Мэри Комбс подала на развод с Дэвидом Донохо, сославшись на непримиримые разногласия.

«Мы оба подошли к тому моменту в нашей жизни, когда мы были очень преданы нашим детям, и нас вполне устраивал тот факт, что мы, вероятно, будем воспитывать их как родители-одиночки», — приводят слова актрисы журналисты Amomama.

В 2016 году Холли Мэри Комбс начала встречаться с ресторатором Майком Райаном. В 2019 году они поженились в Кармеле, Калифорния.

close 100% Холли Мэри Комбс и Майк Райан Dave Starbuck/ Global Look Press

«Я ошибалась около миллиона раз, но в одном я оказалась права — в тебе», — высказалась актриса о муже в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Роуз МакГоуэн

Несколько лет актриса встречалась с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Знаменитости были помолвлены, однако разошлись в 2001 году. Роуз МакГоуэн признавалась, что рассталась с Мэнсоном из-за различий в образе жизни, в частности, из-за его пристрастия к кокаину. Об этом пишет US Magazine.

В 2021 году несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в психологическом, физическом и сексуальном насилии. Роуз МакГоуэн поддержала жертв.

«Когда он был со мной, он не был таким. Но это не имеет никакого отношения к тому, был ли он таким с другими до или после нашего романа», — приводят слова актрисы NME.

В 1997 году Роуз МакГоуэн подверглась сексуальному насилию со стороны Харви Вайнштейна. Актриса собиралась подать в суд на известного продюсера, однако адвокат посоветовала ей этого не делать: та объяснила, что из-за того, что МакГоуэн часто снималась обнаженной, присяжные могли не поверить в ее невиновность. Слова актрисы приводит издание US Magazine.

После этого инцидента актриса оказалась в черном списке и не могла сниматься в фильмах, которые продюсировал Вайнштейн.

В 2000-х звезда «Зачарованных» встречалась с Робертом Родригесом. Режиссер снял ее в фильме «Планета страха».

В 2017 году Роберт Родригес рассказал журналу Variety, что написал героиню «Планеты страха» для МакГоуэн после ее рассказа о сексуальном насилии со стороны Харви Вайнштейна. Он сделал это, чтобы вернуть актрисе возможность сниматься в кино.

«Разгневанный тем, что я услышал, я сказал Роуз, что она не внесена в черный список моих фильмов и что Харви не может сказать мне, кого взять на роль. Дело в том, что Харви не работал над моими фильмами. Поэтому я объяснил, что если я приглашу ее в свой следующий проект, Харви не сможет внезапно сказать мне «нет», потому что мой первый вопрос будет: «О, правда? Почему я не могу взять ее?». Я был уверен, что он не захочет говорить правду», — приводят журналисты слова Роберта Родригеса.

В 2007 году вышел фильм «Планета страха», где МакГоуэн исполнила главную роль. На премьере фильма звезда «Зачарованных» и режиссер Роберт Родригес появились как пара. В этом же году они обручились, однако в 2009 году расстались.

В 2013 году Роуз МакГоуэн вышла замуж за художника Дейви Дитейла. В 2016 году супруги развелись «из-за непримиримых разногласий», пишет TMZ.

close 100% Роуз МакГоуэн и Дейви Дитейл Eric Charbonneau/Invision/AP

У Роуз МакГоуэн нет детей. В 2019 году она признавалась, что делала аборт.

«Я не жалею о своем решении, но оно было принято нелегко. Если вы не хотите делать аборт, не делайте его», — написала актриса в Twitter.