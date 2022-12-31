«В чудеса теперь не верю»: Дайнеко и другие звезды о том, как узнали, что Деда Мороза не существует

Одни знаменитости до сих пор верят в существование Деда Мороза, а другие всегда со скептицизмом относились к этому герою. Специально для «Газеты.Ru» российские звезды поделились своими новогодними историями из детства.

Виктория Дайнеко, певица

close 100% victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

О том, что подарки под елку кладут родители, я узнала в шесть лет. Моя жизнь от этого не стала хуже. Но в чудеса теперь не верю.

Свою дочь я не обманываю. Я ей сразу сказала, что никакого Деда Мороза не существует. Я считаю, что излишняя вера в чудеса может только помешать. Я помню, как дочка посмотрела фильм «Чарли и шоколадная фабрика», после чего в ее волосах, как у главной героини, оказалась жвачка. Естественно, чуда не произошло, а появились только лишние проблемы.

Мари Краймбрери, певица

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Для меня в роли Деда Мороза всегда выступал папа. Он же читал письма с пожеланиями, которые я оставляла в морозилке холодильника. Ну а где еще? И каждый раз я получала то, о чем мечтала.

До сих пор шучу, что в семье была самой богатой — меня часто баловали. Впрочем, я давно живу отдельно от родителей и под елкой нахожу только пыль. Иногда и правда хочется начать все с чистого листа в волшебную ночь.

Анна Седокова, певица

close 100% annasedokova/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сколько раз мне говорили, что Деда Мороза не существует, но у меня свое мнение! Уверена, есть добрый старик, который вершит хорошие дела. Главное уметь правильно просить и верить. Я уже давно бережно храню семейные традиции. В преддверии праздников мы украшаем дом всей семьей, а за несколько дней до конца года устраиваем официальное включение огней на нашей зеленой красавице. Получается своего рода мини-репетиция.

Еще один ритуал: я прячу подарки детям не только накануне первого января, а каждый вечер вплоть до старого Нового года.

Екатерина Рокотова, актриса театра и кино

close 100% katya_rokotova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подозрение о том, что Деда Мороза и Снегурочки не существует, у меня появилось в тот же день, когда я впервые их увидела. Мне было четыре года, мы отмечали Новый год за городом в доме на несколько семей. В персонажей переоделись друзья наших семей, но даже в гриме я их узнала. И когда закончилось представление, мы с моим другом подошли к Снегурочке и Деду Морозу и спросили: «Ира, Андрей, как вы ими стали?» Они ответили: «Зашли в шкаф и вышли оттуда Снегурочкой и Дедом Морозом!».

Мы с другом тут же залезли в шкаф. Сидели там достаточно долго, не отзывались, даже когда мамы долго нас звали. А мы все ждали, когда же станем Снегурочкой и Дедом Морозом. И когда этого не произошло, заподозрили неладное, и что раз не получилось нам превратиться, то их просто не существует. Вышли из шкафа, рассказали это ребятам постарше, они посмеялись и подтвердили, что Деда Мороза не существует, что все это делают родители.

Я еще несколько лет писала ему записки — ведь подарки и правда кто-то приносил!

Рита Аброськина, актриса

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Я верила в Деда Мороза до 14 лет. Верила искренне, если честно, и сейчас верю, но тогда была убеждена, что помимо настроения и волшебства подарки дарит тоже он. В моей семье все эти годы была отработанная схема. Дед Мороз отвечал на мои письма, которые я оставляла в начале декабря на балконе. Его письма были написаны очень красивым почерком, который я не знала, как потом оказалось, его выводила мама. И подарки появлялись совершенно неожиданным образом, ведь прямо перед наступлением Нового года я все тщательно проверяла. Новый год для родителей был большим квестом, и, если бы не мое любопытство, они бы еще долго его устраивали для нас с сестрой.

Так вот, в 14 лет я смотрела в маминой комнате любимый канал МТV. Там была программа «Обыск и свидание», про то, как девушки выбирают себе парня, проверяя их комнаты, залезая в шкафы. Они находили такие неожиданные вещи, что я решила проверить и мамин шкаф. Глубоко за вещами стояла коробка, я открыла ее, сверху были какие-то открытки, которые ей дарили, мои рисунки, еще что-то.

На самом дне коробки я обнаружила все свои письма для Деда Мороза. Я сидела с ними на полу и рыдала.

Потом мама сказала, что я с каждым годом повышала уровень их квеста, контролировала все их перемещения 31 декабря, проверяла настолько тщательно, что если бы не помощь Деда Мороза, у них с папой ничего бы не получилось (смеется).

Ирина Рудоминская, актриса театра и кино, дизайнер одежды

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В детстве меня всегда рано укладывали спать, и бой курантов я впервые услышала в восемь лет. И вот тогда я находилась в своей комнате, усиленно старалась не уснуть, и когда время близилось к полуночи, вскочила и побежала в комнату, где праздновали родители. Зашла и увидела, как они укладывают подарки под елку. Они повернулись ко мне и сказали: «Приходил Дедушка Мороз, оставил подарки и попросил нас их разложить, потому что ему нужно успеть к другим деткам».

Тогда я так увлеклась подарками, что даже не заподозрила ничего.

Спустя несколько месяцев я вспомнила ту ситуацию, подошла к родителям, спросила: «Правда ли приходил Дед Мороз?» Они ответили: «Правда!» Но все равно именно с тех пор я стала подозревать, что Деда Мороза не существует.

Анна Роскошная, актриса театра и кино

close 100% roskoshnaya_anna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родителям очень важно создать для детей тайну, чудо, новогоднюю сказку для детей. Совсем маленькой я верила в Дедушку Мороза, писала ему записки. Мне было лет 6, когда на Новый год мне подарили игрушку ручной работы в виде ангела. Мастерица поставила на его шее свой логотип, который я приняла за логотип Деда Мороза, и несколько лет подряд на всех следующих подарках родители старательно наносили тот самый логотип, чтобы подкрепить мою веру в чудо.

Лет в 9 даже спорила со своими друзьями, которые говорили, что его не существует. А спустя всего лишь год что-то изменилось: к нам домой пришел Дед Мороз, и я после представления сказала родителям: «Дядя Андрей мне не понравился. Вот в том году был дядя Игорь, у него лучше получается быть Дед Морозом, давайте его всегда звать». Родители совершенно спокойно ответили: «Дядя Игорь сейчас в Лапландии, но скоро будет в Москве и может зайти к нам, надо только написать записку». Я сделала еще одну записку «для Деда Мороза Игоря», но уже точно была уверена, что это не волшебник, а папин переодетый друг.

Возможно, если бы Дед Морозом был не друг семьи, а сторонний человек, я бы дольше верила в его существование.