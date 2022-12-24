«Плакал, прячась за бородой»: звезды о том, как работали Дедом Морозом в Новый год

Кто-то из звезд получал удовольствие от работы Дедом Морозом, а кто-то вспоминает об этом опыте с грустью. Специально для «Газеты.Ru» знаменитости рассказали о самых запоминающихся случаях, связанных с предновогодней работой аниматором.

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Как-то раз я выступал на одной из новогодних вечеринок в костюме Деда Мороза. Все шло замечательно, но в тот момент, когда я спускался со сцены, за рукав моей красной шубы крепко ухватилась не совсем трезвая девушка и предложила… жениться на ней! При этом предложение руки и сердца она сделала не мне, Андрею Ширману, а именно Дедушке Морозу. Она собиралась сию минуту уехать со мной в Великий Устюг, стать моей Снегурочкой, готовить мне завтрак, обед и ужин, содержать дом в чистоте и порядке и делать мне массаж ежедневно… К слову, девушка была очень красивая. Я даже пожалел, что я не Дед Мороз!

Петр Федоров, актер

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Я учился в Щукинском училище. Перед Новым годом все студенты нашего вуза превращались в Дедов Морозов и Снегурочек — мы ездили по домам и поздравляли детей. Вот и я тоже в костюме доброго дедушки приехал «по вызову».

Оказалось, что нас ждала маленькая девочка, у которой был церебральный паралич. Она сидела в инвалидном кресле, смотрела на нас своими огромными глазами и улыбалась так, как только могут улыбаться дети. Ей очень хотелось понравиться Деду Морозу, чтобы он исполнил все ее желания. А Дед Мороз слушал ее и плакал, прячась за бородой...

Эту девочку я запомнил навсегда. Несмотря на проблемы со здоровьем, она умела радоваться жизни и искренне верить в чудеса. Я и сейчас часто вспоминаю ее в сложные моменты жизни и невольно улыбаюсь ей в ответ.

Мария Шумакова, актриса

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

После окончания института я снималась в своей первой короткометражке, и на съемках мне повредили сетчатку софитами. В течение трех дней глаза слезились не переставая. Меня тогда еще не активно приглашали в кино, поэтому я согласилась поработать Снегурочкой на детской елке.

И вот выхожу я на сцену, а глаза слезятся. И дети, увидев мои слезы, стали обеспокоенно кричать: «Снегурочка, почему ты плачешь?» Я не растерялась и воскликнула: «Я таю!»

Александр Мартынов, актер

close 100% Личный архив Александра Мартынова

Я был аниматором много раз, но конкретно в Деда Мороза переодевался однажды. Это не было запланировано.

Я работал ведущим на новогоднем празднике, дело было в гостинице «Астория», и вдруг один из клиентов в зале подошел и попросил, чтобы я поздравил его семью, которая находилась в этом же зале.

Я быстро нашел новогодний костюм, нарядился. Так как я роста небольшого, у меня получился не Дед Мороз, а скорее какой-то гном с хрипящим голосом. Было забавно, но больше этим я не занимался. Нужно иметь особый талант, чувствовать детей, иметь иносказательную речь. Я могу изобразить этого персонажа один раз, но для меня это энергозатратно. Не люблю быть Дедом Морозом.

Олег Гаас, актер

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Мой первый опыт работы Дедом Морозом был еще в детстве, когда мы отмечали Новый год с мамой и тетей. Помню, было два ночи, все уже подвыпившие, хорошие, ну и тетя достает костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Надевает костюм Деда Мороза, а мне дает костюм Снегурочки со словами: «Пойдем, Олег». И вот я в костюме Снегурочки в 11 лет ходил и поздравлял соседей.

Потом в школе в 11 классе мы делали для детей новогодний спектакль, и там я был волком. Я так запомнился детям, что после моего ухода со сцены они еще долго кричали: «Куда вы дели волка? Волка позовите назад!» В общем, влюбились в меня.

До Деда Мороза я дорос в студенчестве. Первый случай был в детском саду для детей с ограниченными возможностями. Там дети садились мне на колени, рассказывали стихотворение. Помню мальчика Витю, он сел ко мне, я попросил его рассказать стихотворение, а он как начал петь «Батяня, батяня, батяня, комбат». Выбежала мама: «Ты чего несешь?» А я сказал: «Все нормально, пусть допоет!»

Еще был случай, когда я работал после первого курса Дедом Морозом. Вызвали богатые клиенты, которые ожидали увидеть Деда Мороза с опытом, а пришел студент. Они так скептически на меня смотрели. В итоге, когда я зашел в комнату поздравить их дочь, та заплакала. Родители разозлились, что все не так. Я думал, что же делать, чтобы развеселить ребенка. Все пробовал, ничего не помогло. И вдруг взял, да упал. Девочка начала смеяться. В общем, она расхохоталась, пошла на контакт и все было супер.