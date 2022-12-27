«Хуже «Москва слезам не верит» только «Ирония Судьбы»: мнения подростков о советской классике

Вероника, 13 лет – о неактуальности

Конечно, как, наверное, всем детям, родители пытались привить мне любовь к фильмам своей эпохи. Я не прониклась. Один раз посмотреть можно, но не более – мне не интересны те темы, дилеммы, проблемы, которые там поднимают. К моей жизни эти фильмы не имеют никакого отношения, даже те, что про подростков. А вот старые мультфильмы я обожаю – например, «Остров сокровищ» или смешные армянские, про говорящую рыбу или Масленицу.

Анна, 16 лет – об актерском мастерстве

Я люблю старые фильмы даже больше современных. В последних либо слишком быстрое развитие событий, либо слишком медленное, а в советской классике все идеально.

Мои фавориты – «Старший сын»: очень хорошо подобраны актеры и есть длинные сцены с хорошо построенными диалогами и одним кадром, крупным планом, сейчас так не снимают.

«Место встречи изменить нельзя» – просто шедевр, все актеры играют прекрасно, даже эпизодические роли. Отличный сценарий, непредсказуемое развитие событий (в отличие от голливудских фильмов, где всегда в самом начале знаешь, чем все кончится). Нашего «Шерлока Холмса» могу пересматривать бесконечное множество раз, в нем есть что-то такое вечное, обожаю «Бронзовую птицу», дети здесь играют лучше, чем взрослые люди в Голливуде. Все эти фильмы имеют характер свой, уникальную задумку, непохожесть на современные банальные сюжеты.

Миша, 11 лет – о доброте

Очень люблю пересматривать «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен», «Девчат», «Чудака из 5 «Б»», мне нравится наблюдать за героями, за развитием их отношений, там другая добрая атмосфера, нравится в нее погружаться и отвлекаться от современности. Как играют дети, очень нравится, их отношение друг к другу, такие все добрые и правильные люди. Хотелось бы, чтобы так было на самом деле, в современной жизни.

close 100% Кадр из фильма «Девчата»

Максим, 19 лет – об интеллигентности

«Служебный роман» — один из самых интеллигентных фильмов, что я знаю. Он смешной, понятный и неглупый. У Эльдара Рязанова вообще все фильмы такие, но в «Служебном романе» эти качества проявляются лучше всего.

Другой мой любимый советский фильм – «Кин-дза-дза». Мне нравится, как в нем гармонично сочетаются элементы реального, почти бытового, и фантастического. Это впечатляет и на первый, и на десятый просмотр.

Еще один любимый – «Курьер». Хоть фильм снял и не я, для меня это очень личная история.

В главном герое я вижу себя: как молодой человек девятнадцати лет, я тоже не знаю, что мне делать со своей жизнью, и я тоже все время хочу говорить всякую провокационную фигню (не могу быстро придумать цензурный синоним).

Мне кажется, в моем поколении я не один такой.

Помню, в свое время мне очень не понравился фильм «Покровские ворота». Я очень многого от него ждал: все вокруг говорили, что это шедевр на все времена. Я же увидел по-театральному переигрывающих актеров, от которых к концу фильма у меня начала кружиться голова (в прямом смысле). Михаил Козаков – гениальный театральный актер, но как режиссера я его воспринимать не могу.

Александр, 19 лет – о тоске по дому

Благодаря родителям и дедушке я смотрел, наверное, всю советскую классику. Что-то понравилось больше, что-то меньше, что-то совсем нет. Например, «Ирония судьбы», на мой взгляд, очень затянутая, надоедает смотреть на эти уходы и возвращения Лукашина и Ипполита.

А любимый, наверное, «Мимино»: добрый и душевный срез советского юмора, плюс прекрасно переданная атмосфера тоски по дому. Ну и вот этот оттенок национального колорита прекрасно передан.

close 100% Кадр из фильма «Мимино»

Илона, 17 лет – о любви

На мой взгляд, один из лучших – «Три тополя на Плющихе», он очень честно изображает близость людей и в то же время безысходность и печаль такую, что сердце сжимается, хоть ничего особо серьезного и не произошло. А еще он классно снят и успевает раскрыть героев за один день.

Гоша, 14 лет – о лиричности

Советские фильмы люблю не меньше современных. Один из лучших – «Место встречи изменить нельзя», обожаю там главного героя. Неплохие комедии про Шурика, но юмор немного детский. А еще мне неожиданно понравился «Доживем до понедельника», лиричная атмосфера добра и понимания. Наверное, в реальности так не было даже в СССР, но смотреть приятно.

Ирина, 17 лет – об отношении к женщинам

В целом, я не большой поклонник советского кино, хотя что-то с родителями смотрела. Нравятся «Покровские ворота», а из тех, что не люблю – «Москва слезам не верит», там просто ужасное отношение к женщинам и очень неприятный Гоша. Не вижу в нем никакой мужественности, положительности или доброты и не понимаю, как это могут видеть другие. Хуже «Москва слезам не верит» может быть только «Ирония Судьбы». Она просто уже навязла на зубах – весь декабрь и январь только и слышишь цитаты про баню и заливную рыбу.