«Сын хочет игрушку за 80 тысяч рублей на Новый год, но нам не потянуть»

Когда родители слишком долго поддерживают веру детей в Деда Мороза, это может выйти для них боком. Турагент из Кирова, мать двоих детей, попала в такую ситуацию: она хотела сохранить веру сына в новогоднее волшебство, а теперь не знает, как сообщить, что Деда Мороза не существует. Своей историей женщина поделилась в колонке для «Газеты.Ru».

Нашему сыну семь лет. Два года назад он взял манеру просить на Новый год по два подарка: один от нас с мужем, второй от Деда Мороза. Причем от нас он не ждет чего-то заоблачного — конфеты, новый снегокат, поход в детский парк — этого будет достаточно. А на Деда Мороза возлагаются большие надежды. Слишком большие.

Не скажу, что наша семья бедствует: я работаю в сфере туризма, муж страховым агентом — но с каждым годом запросы сына становятся все более неподъемными. В позапрошлую зиму он заказал крутую радиоуправляемую машину «как у Сережи». У Сережи оказалась машина за 12 тысяч, но мы решили, что осилим такой подарок.

В прошлом году он попросил набор конструктора по мотивам его любимой игры Майнкрафт, который, на минуточку, стоил больше 25 тысяч рублей. Дед Мороз собрал по копеечке с бабушек и дедушек, крестных, вложился сам и... конструктор ждал под елочкой. Но в прошлом году, как оказалось, были цветочки.

15 декабря сын попросил у меня планшет, лист бумаги и стал аккуратно писать письмо Деду Морозу. У нас всегда такая традиция, что письмо пишем в середине декабря, потом кладем его на ночь в морозильную камеру, откуда ночью его забирают помощники волшебника. Было волнительно, что он закажет в этот раз, но сразу смотреть не стала.

Ночью мы достали из холодильника конверт, распечатали его и ахнули. Аппетиты сына разошлись в этом году не на шутку. Он нашел в интернете игрушки, — не знаю уж, сам или кто-то ему показал — которые очень похожи на маленькие копии настоящих зверей. Там совы, котята, собаки разных пород, тигренок и другие. И в письме аккуратно переписал сайт мастерицы, которая их делает, и попросил у Дедушки тигренка. Потом, правда, подписал внизу, что любая другая игрушка тоже подойдет.

Игрушки на этом сайте очень красивые. И я верю, что сын может аккуратно обращаться с ними — у него ни одна деталь лего за три года не потерялась, все под учет, но! Стоимость самого скромного зверька (это белка) — 80 тысяч рублей. Мы с мужем не сомневаемся, что это оправданная цена и что ручная работа, тем более такая кропотливая, оценивается именно так. К тому же, каждый мастер волен сам назначать цену за свой товар.

Проблема в том, что в бюджет Деда Мороза такой подарок не вписывается. Ему такое не потянуть, даже если собрать дань со всех родственников.

На следующий день я спросила у сына, что он заказал у Деда Мороза. Сначала он отказывался говорить, но потом я его раскрутила и он показал мне подарок. Мы стали обсуждать, что этот год был очень непростым для всех, в том числе и для него. Но тут мы попали в свой же капкан. Сын все время отвечает нашими же словами: что Дед Мороз все может, что он волшебник, что он добрый и всесильный! Любые наши аргументы разбиваются об это утверждение. Моя мама, узнав, что сын попросил такой подарок, рассказала ему историю, как в ее детстве Деда Мороза ограбили снеговики, поэтому он так и не доставил ей желаемый подарок. Что после этого было... Море слез и вопросов, может ли такое случиться в этом году.

Если честно, я не знаю, как мы будем выкручиваться. Приобретать такой дорогой подарок мы точно не в силах. Самое обидное, что сын верит в Деда Мороза. У меня была мысль, что он уже знает, что волшебника не существует. Но, судя по всему, он правда все еще уверен, что в ночь на 1 января Дедушка Мороз забрасывает подарки в форточку. По крайней мере, он много раз пересказывал это младшей сестре. К счастью, ей еще только три года, и пока она не вполне понимает, сколько подарков и у кого следует просить. Надеюсь, что до того, как она подрастет, мы придумаем что-то получше, чем два подарка — от родителей и Деда Мороза. Потому что в этом году праздник и радость сына находятся под большим вопросом.