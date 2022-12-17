«Послушный ребенок — это страшно»: почему дети не должны быть «удобными»

Послушный ребенок — мечта многих родителей. Но поможет ли ребенку умение безропотно выполнять приказы во взрослой жизни? Известный российский предприниматель и медиаменеджер Максим Батурин считает, что детям быть послушными противопоказано. «Газета.Ru» публикует главу из его новой книги «45 татуировок родителя», вышедшей в издательстве «МИФ», где он объясняет свою позицию.

Наступил момент, когда старшему сыну нужно было выбирать школу. Это головная боль для любого осознанного родителя. Мне очень хотелось, чтобы это была лучшая из лучших школ, до которой неутомительно добираться. Естественно, начался долгий и муторный поиск: чтение отзывов в интернете, изучение разных рейтингов, составление собственного списка школ, из которых можно потом выбрать, запись на дни открытых дверей и т. д.

В нашем округе явно выделялась одна школа, которая, по отзывам родителей, была просто великолепна. Мы решили поехать туда, посмотреть на нее снаружи и изнутри, захватив с собой того самого человека, который должен был там провести следующие десять лет.

И вот, приехав на место, я наблюдаю из окна машины за детьми, которые выходят с ранцами за спиной, и у меня какое-то странное, совсем непонятное чувство. Только на обратном пути я сообразил, с чем оно было связано. Дело в том, что в этой школе царила абсолютная тишина. Дети не носились вокруг здания, не орали, не бегали, не дрались, и это было очень странно. Смотрю на детей, которых встречают родители, и решаю, что нужно поговорить именно с папами и мамами. Ведь мнение взрослого человека может отличаться от отзывов в интернете. Подхожу к одной мамочке и говорю:

— Извините, мы выбираем школу, и я хотел узнать именно ваше, родительское мнение. Вы довольны тем, как здесь учат и обращаются с вашими детьми?

Глаза этой мамочки сразу заблестели, и она начала тараторить:

— Это лучшая школа! Мы очень довольны! Мой ребенок стал совершенно другим человеком, когда начал здесь учиться! Для нас с мужем это просто находка!

— А в чем он стал другим человеком? Можно поподробнее?

Тут она отводит меня немного в сторону и говорит таким, знаете, задушевно-вкрадчивым голосом:

— Мой ребенок наконец-то стал послушным! Теперь он слушается меня во всем!

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Бинго! Школа сделала свое дело, и мама этому очень рада! Но для меня это было первым сигналом к тому, что отсюда нужно побыстрее бежать.

Странный я папа, правда? Который не хочет, чтобы его дети были послушными. Ведь с самого раннего детства мы слышим от бабушек, дедушек, мам и пап, что хороший ребенок — это ребенок послушный.

Я же считаю, что послушный ребенок — это в первую очередь удобный ребенок. Причем удобный всем: родителям, учителям (многие педагоги вообще себе таких записывают в любимчики) и даже государству.

Он будет делать все, что ему говорят; безропотно принимать правила игры; слушать старших; голосовать на выборах, за кого скажут; пить то, что наливают; терпеть временные трудности, которые никогда не кончаются, и будет абсолютно нормальным человеком в обществе. Покорным, ждущим команды, безынициативным, не пытающимся изменить мир. Я действительно так считаю, и вот почему.

Представьте взрослого работающего человека, который привык подчиняться (слушаться) и делать только то, что входит в его обязанности. Поверьте, я знаю сотни таких людей, особенно много — из бывших бюджетников, которые не могли взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Никогда от такого человека не дождешься инициативы, никогда он не будет делать больше, чем надо, работать будет только формально и с девяти до шести, и предел его мечтаний — это пресловутое «как у всех» или «не хуже, чем у других».

Нормальный образ жизни нормального человека. Он привык, что им руководят, с самого детства, и эта модель прочно закрепилась в его сознании. Это, кстати, одна из причин, по которой в девяностые и нулевые многие кадровые офицеры шли работать охранниками после выхода на пенсию.

Или вот вам другая картинка. Взрослый послушный человек попадает в плохую компанию в институте, вырвавшись из-под гнета родителей, где все его окружение ведет праздный образ жизни, слоняется без дела, прогуливает пары и бухает при любой возможности.

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Как себя будет вести этот взрослый послушный человек, если он не привык говорить «нет»? Как станет отстаивать свою независимость, если он этого делать не умеет? Взрослые, выросшие из послушных детей, всегда смотрят на то, как ведут себя люди вокруг. Ориентироваться на чужое мнение для них норма, поэтому они всегда присоединяются к большинству: ведь так безопаснее.

Или вот так. Чья-то прекрасная, ангельская, такая послушная дочка наконец-то вышла замуж, но муж оказался не тем, за кого себя выдавал, и стал деспотом, который не чурается даже рукоприкладства. Послушность этой девочки сделала ее покорной по жизни, и она считает, что заслужить любовь можно только примерным поведением, как это было с родителями, что тебя будут любить, только если ты будешь хорошей девочкой. Она подавила еще в детстве свои приоритеты и желания, потому что чужие первичны. И вот она из кожи вон лезет, а мужа-деспота все равно это не устраивает. И так год за годом огромное количество женщин терпят домашнее насилие.

Конечно, послушный ребенок очень удобен для родителей, но расплачиваться ему за это потом, в будущей взрослой жизни, придется самому, без родителей рядом.

Быть послушным — это модель, которая остается на всю жизнь. Даже став взрослым, человек с установкой на послушание боится рисковать, делать самостоятельные шаги, постоянно ждет одобрения от социума и при этом ненавидит таких, как я.

Почитайте комментарии к постам предпринимателей в соцсетях. Некоторые люди часто отвергают их желание быть независимыми, предприимчивыми, социально активными и высказывающими свое, особое мнение. Эдакие послушные удобные взрослые, выросшие из послушных удобных детей, которые страдают от такой модели. Но у них нет возможности что-то изменить, просто потому что по-другому они жить не умеют. Родители не научили.

Моя цель при работе с детьми — чтобы они стали самодостаточными и счастливыми взрослыми. Поэтому любой из них может аргументированно настоять на своем, если не согласен с моим мнением. Только аргументированно, пожалуйста. Без необоснованных истерик и протестов. Но даже если начнется истерика, я все равно буду с ними разговаривать, чтобы понять, чем она вызвана. Хотя порой хочется стукнуть кулаком о стол и сказать: «Выполнять! Потому что я так сказал!»

И тут читатель этой книги должен задать мне вопрос. Что-то из серии: «То есть детям можно все? Бить братьев и сестер? Кормить собаку клеем? Дергать маму за волосы? Поджигать папе усы? Какать в гостиной? И не ходить в школу, когда им вздумается?»

Нет, конечно. Для этого существуют правила, режим и границы.

И каждый из этих пунктов будет выведен в отдельные татуировки, которые вы увидите дальше. И когда современные школьные учителя хватаются за голову и говорят, что с каждым годом дети становятся все более распущенными и непослушными, то основная проблема здесь не в послушности, а в том, что взрослые люди не научили детей соблюдать границы и правила.

У нас не принято бить братьев и сестер, потому что в нашей семье никто никого не бьет. К маме с папой нельзя заходить в спальню, потому что им нужно иногда побыть вдвоем. Ты не можешь взять чужую игрушку без разрешения хозяина, потому что это его собственность. Ложиться спать нужно в 21:30 для того, чтобы на следующий день чувствовать себя хорошо. И так далее.

Я знаю точно: когда ребенок понимает, где заканчиваются его границы и начинаются чужие, когда он готов соблюдать принятые в семье правила, когда у него есть понятный спланированный режим, то ему легче жить. И в соблюдении порядка и дисциплины нет подавления личности. Есть прозрачность, предсказуемость и спокойствие ребенка. В остальном пусть будет свободен, проявляет свои любознательность и лидерские качества.

Мы в семье не заставляем детей ходить на те кружки или спортивные секции, на которые они сами не хотят. Все решения принимаем совместно, обсуждаем их, и дети знают, что их мнения равновесны мнениям взрослого. Куда поехать в отпуск? Как провести выходные? Какое кино будем смотреть? Ребенок должен чувствовать свободу выбора и значимость своего мнения. Более того, он всегда может быть против, и мы его постараемся услышать. Ведь благодаря его несогласию мы сможем открыть в нем что-то новое! Узнать его позицию, услышать аргументы, увидеть его боль, чтобы потом для нас это не оказалось неприятным сюрпризом. По крайней мере, так мы узнаем, о чем с ребенком можно поговорить.

Однажды мы собрались несколькими семьями на дружеские посиделки возле костра. Тогда многие родители впервые увидели детей друг друга. Наши и другие дети носились по лесу, перепачкались в грязи, кто-то порвал штанину, кто-то обжег руку, кто-то попробовал сырого мяса — в общем, обычное детское времяпровождение.

Но в этой компании было два очень послушных брата. Они примостились на отдельное бревнышко, сложили ручки на коленочки, прямо как в книжках, и шесть часов (!!!) сидели в такой позе и улыбались, наблюдая за другими детьми и нами. Это было очень странно. Я тогда впервые увидел очень ярких послушных детей, и потом мы с женой долго обсуждали, что все-таки это страшно. Даже ненормально.

Послушными и удобными дети не рождаются — это приобретенный навык в системе нашего родительского воспитания. И я не хочу, чтобы мои дети были послушными.

Есть у нас с женой такая татуировка на сердце. Может быть, и вы решите себе такую сделать.