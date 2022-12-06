Жена, любовницы и политика: как жил последние годы Михаил Евдокимов

6 декабря юмористу, пародисту, актеру и губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову могло бы исполниться 65 лет. В августе 2005 года артист погиб в автокатастрофе в 123 километрах от Барнаула. Последние годы жизни Михаил Евдокимов посвятил политике. Сегодня «Газета.Ru» вспоминает, как складывалась личная жизнь, творчество и общественная деятельность Михаила Евдокимова незадолго до его смерти.

Жалел, что бросил творчество

close 100% Галина Кмит/ РИА Новости

Михаил Евдокимов провел свое детство в Алтайском крае, куда переехал вместе с родителями, тремя братьями и сестрами. В 1979 году будущий артист отправился в Новосибирск и поступил в институт торговли. В 1981 году Михаил Евдокимов переехал в Москву, чтобы поступить в Московское эстрадно-цирковое училище. Однако его не взяли в учебное заведение. Тогда Евдокимов, оставшись в Москве, начал строить карьеру артиста разговорного жанра.

В 1985 году он познакомился с Региной Дубовицкой, которая пригласила его на прослушивание в «Аншлаг». По ее словам в интервью «Центральному телевидению» она пригласила Евдокимова после того, как до нее дошли слухи про талантливого артиста из Алтайского края, выступавшего в небольших московских клубах.

«Долгое время его не могли найти, телефона у него не было. Сейчас сложно это представить, но он ночевал на Казанском вокзале», — рассказывала Регина Дубовицкая.

Вскоре Михаил Евдокимов начал выступать в телепередаче «Аншлаг». Публике он сразу запомнился своими пародиями на известных артистов, а также монологами «После бани», «Как заика пиво покупал», «В раю», «Долг».

Помимо выступлений на телевидении Михаил Евдокимов снимался в кино. За свою творческую деятельность он появился в пяти кинокартинах.

В январе 2004 года популярный пародист сообщил, что планирует участвовать в выборах губернатора Алтайского края. По словам народного артиста России и друга Евдокимов Александра Михайлова, звезду «Аншлага» всегда интересовала судьба его родного края.

«Ну как я могу их бросить? Как я могу их оставить? Смотри, что творится с Алтайским краем. На дотации существует житница России Алтайский край. Такая уникальная земля, и на дотации от государства. Люди приходят ко мне, кланяются и говорят: «Сергеич, только на тебя надежда», — вспоминал Александр Михайлов слова артиста в документальном фильме «Последние 24 часа Михаила Евдокимова».

Любовь Боровая, учительница Михаила Евдокимова, признавалась, что пародисту было жалко бросать творческую деятельность.

«Я его отговаривала, говорила: «Миш, не ходи». Почему? Потому что политика, говорят, очень грязное дело. Во-вторых, не жалко тебе бросать артистическую деятельность? Он говорил: «Жалко, но людям пообещал», — делилась Любовь Боровая в интервью.

Не покидал жену, но имел любовниц

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Михаил Евдокимов начал встречаться со своей женой Галиной еще во время службы в армии. Ради первого свидания с будущей супругой он ушел в самоволку. В 1980-е Михаил и Галина поженились, а в 1987 году у них родилась дочь Анна.

Во время автокатастрофы 7 августа 2005 года Галина находилась в машине с супругом. В аварии она выжила, однако долгое время лежала в реанимации.

После трагедии Галина стала считать 7 августа вторым днем рождения. Об этом она рассказывала изданию StarHit.

«В 2005 году моя жизнь разделилась на две части — до и после той злополучной аварии, в которой я спаслась. 7 августа для меня не только день памяти, но и второй день рождения. Обязательно ставлю свечку в часовне, недалеко от могилы Михаила Сергеевича», — рассказывала она.

Дочь Михаила Евдокимова, Анна, окончила МосГУ по специальности «международный туризм». У нее есть ребенок — 11-летний Михаил.

«Кажется, у него такой же взгляд, как у деда. Хотя, наверное, нам просто хочется, чтобы мальчик был на него похож…», — признавалась Галина Евдокимова в интервью StarHit.

Известно, что при жизни у Михаила Евдокимова были две любовницы, об этом рассказывало «Центральное телевидение» в документальном фильме «Михаил Евдокимов. Удар властью». С Надеждой Жарковой он познакомился в 1980-е. Долгое время у женщины был роман с артистом. Она часто сопровождала звезду «Аншлага» на гастролях. Также Михаил Евдокимов помог женщине переехать из Алтайского края в Москву. В 1995 году от связи с пародистом у Надежды родилась дочь Анастасия.

«Он сразу говорил: «У нас с тобой должен быть ребенок». Я лет семь сопротивлялась, вернее, не решалась. И вот через семь лет решилась — родилась дочка. Приедет иногда, смотрит на нее и говорит — ну надо же евдокимовская порода, я хотел, чтобы на тебя была похожа, такая же миниатюрная», — рассказывала Надежда Жаркова в документальном фильме «Михаил Евдокимов. Все, что успел».

После смерти Евдокимова Надежда Жаркова получила в наследство от него дом на Рублевке. Их общая с артистом дочь, Анастасия, окончила факультет журналистики МГУ.

По словам Надежды Жарковой, она не общается с законной женой Евдокимова.

«До 2011 года у нас шла бойня за имущество, возможно, если бы дочка не была наследницей, то мы бы сейчас общались», — рассказывала она журналистам StarHit.

В 2000-е Михаил Евдокимов также встречался с темнокожей моделью Инной Беловой. Они познакомились в ресторане. Инна была младше артиста на 20 лет.

В 2004 году Инна Белова родила сына от Михаила Евдокимова, которого назвали Даниилом. Сейчас мальчику 18 лет. Белова рассказывала изданию «Экспресс-газета», что после смерти артиста воспитывала ребенка одна.

«Ни о чем не жалею, ни на что не жалуюсь. Никогда ни на что из Мишиного не претендовала. Мне было не до этого. Нашему сыну тогда только годик исполнился. Даню поднимала. У меня лет 10 отношений с мужчинами не было — жила для сына», — признавалась она.

Сегодня Инна Белова замужем. От новых отношений у нее родился сын. В свою очередь Даниил окончил кадетскую школу и решил стать военным.

Был до конца с музыкой

close 100% Руслан Кривобок/ РИА Новости

Несмотря на вовлеченность в политическую деятельность Михаил Евдокимов продолжал заниматься творчеством. В июле 2005 года состоялся его последний концерт в селе Верх-Обском.

Кроме этого, Михаил Евдокимов занимался записью песен, часть которых вошла в его посмертный альбом «Я вернусь». Этот сборник вышел благодаря музыканту и продюсеру Вадиму Горшкову.

Песня «Я вернусь», вошедшая в сборник, впервые была исполнена Михаилом Евдокимовым в 1992 году на концерте-памяти Евгения Мартынова. Слова этой композиции написаны Робертом Рождественским. Песня «Я вернусь» прозвучала и на похоронах Михаила Евдокимова.

Один из друзей Михаила Евдокимова, бывший губернатор Алтайского края Лев Коршунов, признавался, что чувствовал, будто артист догадывался о своей скорой смерти.

«У меня было одно из самых тяжелых внутренних потрясений на похоронах в Верх-Обском. Когда закрывали гроб и вдруг раздалась музыка и он запел: «Я еще вернусь, вздрогну и проснусь, песнями до вас дотянусь…» Вы знаете, я могу сказать одно: он действительно выдающийся артист. И эта фраза — «Я вернусь» — сконцентрировала, что у него сложилось. И думаю, возникали у него мысли, что должно произойти что-то. Одна из моих знакомых сказала: «Может, он сам к себе смерть притянул…», — рассказывал Лев Коршунов порталу Altapress.ru.