«Доля контрафакта постоянно растет»: эксперт рынка моды – о подделках в России

Начиная с марта 2022 года большинство западных фэшн-брендов закрыли или приостановили свой бизнес в России. Реально ли сейчас заказать брендовую вещь от фирм, ушедших из страны? Об этом «Газете.Ru» в своей колонке рассказала приглашенный преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт рынка моды Виктория Башеева.

Можно ли сейчас купить оригинальную вещь ушедшего из России бренда

Согласно отчету Fashion Consulting Group, сейчас доля поставок одежды из Европы и США составляет 12%, и это является достаточно существенным показателем, который повлиял на экономическую составляющую рынка ритейла. Временное закрытие магазинов иностранных брендов отразилось на трафике торговых центров. Исходя из данных Knight Frank, больше всего это касается крупных торговых центров, где на долю закрытых магазинов пришлось 30%, падение трафика составило 21% по сравнению с прошлым годом.

С учетом происходящих событий возникает вопрос, как же заказывать и оформлять покупку на тот или иной товар бренда, который приостановил свою деятельность на российском рынке.

С марта 2022 были прекращены именно отгрузки товаров нового сезона. Соответственно, сейчас потребитель может купить товар из старых коллекций в мультибрендовых пространствах (все самостоятельные розничные магазины закрыты) и онлайн на российских площадках (маркетплейсах). Если же покупатель хочет модель бренда из новой коллекции, то он может оформить заказ и совершить покупку самостоятельно в других странах или заказать у персональных проверенных байеров, которые смогут доставить любую вещь. Иначе существует риск нарваться на подделку.

Согласно Brandmonitor, оборот контрафактной продукции в России в 2021 году увеличился на 10%, до 6,5 трлн руб., и на данный момент, в условиях отсутствия оригинальных брендов, этот показатель может увеличиться вдвое.

Бренды, ушедшие из России, и продающиеся на территории Российской Федерации, могут быть оригиналами, только если они из прошлых коллекций, которые успешно были ввезены до марта 2022 года.

Потребителю важно понимать, у какого юридического лица он покупает товар, как долго этот продавец существует на рынке и, конечно же, нужно уметь отличать подделку от оригинала по спецификации.

Какая доля контрафакта на модном рынке

Официальной статистики за 2022 год еще нет, но согласно упомянутому ранее отчету Brandmonitor, рынок контрафакта за 2021 год достиг отметки 6.5 трлн. рублей.

Выделяются 3 основных категории контрафактной продукции:

– одежда и обувь люксовых брендов,

– кроссовки,

– детские товары.

На долю подделок в одежде и обуви люксовых брендов приходится 273 млрд рублей, на кроссовки – 72 млрд рублей и на детские товары – 30 млрд рублей. Согласно источнику, доля контрафакта в общемировой торговле постоянно растет.

Если исторически взглянуть на динамику контрафактной продукции, то это уже общеизвестный факт, что контрафакт практически заполнил рынок в 90-е годы, когда в советское время все мировые бренды и продукты были под запретом ввиду железного занавеса. Авторские права в то время были обесценены, и никто не пытался регулировать рынок. В 90-е годы присутствовал большой спрос на товары фирменных брендов, однако оригинальную продукцию было очень трудно купить. Поэтому для большинства потребителей было доступно предложение товаров-копий брендов.

Только с развитием индивидуального предпринимательства ближе к 2010 году удалось снизить процент присутствия подделок.

Какие бренды подделывают чаще всего

Как и в 90-е годы, высокий процент подделок присутствует на рынках и мелких торговых точках. Этот формат нацелен на тех потребителей, кто хочет обладать продуктом-копией того или иного бренда, несмотря на то, что подделка всегда будет хуже по качеству. Однако решающую роль тут играет ценовой фактор.

Есть бренды, которые копируют чаще, чем остальные, за счет создания той самой дополнительной ценности продукта и желания обладать продуктом, пусть даже это копия.

Согласно Entrupy (компания, занимающаяся аутентификацией изделий за счет искусственного интеллекта) первое место занимает бренд Louis Vuitton, а именно – их сумки. 51% всех подделок приходится именно на этот бренд, и самой популярной является модель Neverfull. Большой спрос на эту подделку обуславливается их знаменитой монограммой. На втором месте – бренд Coach, больше всего подделок приходится на модель Vintage Cross Body. Третье место принадлежит бренду Gucci (процент подделок – 13 %). Четвертое место занимает бренд Chanel с их моделями сумок 2.55 и Classic Flap. Интересно, что Hermes занимает 10 место с его культовыми моделями Birkin и Kelly, которые копируют и просят баснословные деньги за эту подделку, которую может отличить только знающий специалист.

Динамика и рейтинг брендов меняется от году к году.

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Как отличить бренд от подделки

Для того, чтобы избежать приобретения контрафакта, необходимо уметь отличать бренд от копии.

– Всегда нужно обращать внимание на этикетку и вшивной ярлык. На бирке должно быть правильно написано имя бренда в знаковом для него стиле без ошибок. Также на вшивном ярлыке должна быть указана вся необходимая информация об изделии: от артикула, с помощью которого можно отследить, к какому сезону принадлежит товар, состава, правил ухода, адреса головного офиса и страны производства до штрих-кода товара.

– По первым трем цифрам штрих-кода можно легко вычислить страну-производителя. Лучше еще до покупки вещи свериться с официальным сайтом бренда для подтверждения достоверности.

– Большое значение имеет место совершения покупки. Брендовую оригинальную вещь следует покупать только в фирменном бутике бренда или онлайн, на официальном сайте или сайтах-партнерах.

– Всегда необходимо обращать внимание на материалы и фурнитуру. Все знаменитые бренды одежды используют только качественные, износостойкие материалы ввиду погони за технологиями, поддержания имиджа и репутации. Особо ценится, когда бренды-оригиналы используют только натуральные и дорогие ткани, которые также сложно скопировать. Все швы и строчки у изделия-оригинала должны быть ровными, и логотип бренда должен быть нанесен без изъянов.

Относительно фурнитуры: бренды-оригиналы стремятся использовать качественную и дорогостоящую фурнитуру, которая имеет особую дополнительную ценность в глазах потребителя и является одной из важных составляющих «ДНК бренда».

Обычно на фурнитуре, а именно на молниях, пуговицах, застежках, заклепках присутствует логотип бренда или знаковый символ бренда.

В люксовых домах моды фурнитура может быть оформлена в виде начальных букв бренда. Например, у Dior сумка SADDLE оформлена крупным металлическим логотипом «D», у Louis Vuitton на замках сумок выгравировано название бренда.

– Очень важным моментом является цена товара. Потребитель должен быть заранее осведомлен о ценах на те или иные модели брендов, которые он хочет купить, во избежание покупки копии. Невозможно представить, что у брендов цена на продукт была бы снижена в 5-6 раз.

– Еще один значимый параметр – это внешнее состояние изделие, которое формирует в глазах потребителя оценочное восприятие целостности бренда.

У каждого бренда есть свои особые характеристики, по которым его можно отличить.

Например, джинсы бренда Levi's можно отличить по задним швам карманов. На каждом из карманов должно находиться по одной изогнутой полосе. На поясе практически всегда должен находиться фирменный патч из натуральной кожи. На обратной стороне застежки нанесен номер, на замке – марка производителя.

– И последнее, не забываем об официальном сайте бренда, где можно найти всю необходимую информацию о нем, истории создания и о текущей коллекции. Желательно поискать интересующую модель и сравнить с той, которую вы намерены купить.