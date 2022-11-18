Тест: на кого из богов и богинь Древней Греции вы похожи

Согласно древнегреческим мифам, почитаемые боги и богини обитали на священной горе Олимп. Мудрые и беспечные, справедливые и коварные, мрачные и жизнерадостные — у каждого персонажа свой характер и сфера влияния. А на кого из древнегреческих богов и богинь похожи вы? Узнайте из теста «Газеты.Ru»! Речь идет о психологических типажах, поэтому мужчина может оказаться богиней, а женщина — богом. Захватите с собой чувство юмора и отвечайте на вопросы, не задумываясь!