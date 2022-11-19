Любит Мела Гибсона, пересматривает «Молчание ягнят»: как сейчас живет 60-летняя Джоди Фостер

Двукратная обладательница премии «Оскар» обожает несколько вещей: свою семью, друзей, в особенности актера Мела Гибсона, а также фильм «Молчание ягнят». «Газета.Ru» рассказывает о нынешней жизни Джоди Фостер, которой сегодня исполняется 60 лет.

Пересматривает «Молчание ягнят»

Режиссер фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демми планировал отдать роль Клариссы Мишель Пфайффер. Однако та отказалась от участия в проекте, сочтя кинокартину слишком жестокой. В итоге роль досталась Джоди Фостер.

Для подготовки к съемкам Джоди Фостер и Скотту Гленну были предоставлены реальные записи допросов убийц. Однако актриса отказалась их прослушивать. Перед участием в фильме Джоди Фостер также общалась с женщиной-агентом из ФБР — Мэри Энн Краузе.

В 2002 году Джоди Фостер призналась, что считает фильм «Молчание ягнят» одним из лучших в своей карьере.

«Мои лучшие актерские достижения, как мне кажется, связаны с «Нелл» и «Молчанием ягнят». В других фильмах тоже есть несколько сцен, которые я ценю благодаря мне одной известным деталям. В некоторых картинах мой актерский «вызов» носит скорее физический или технический характер. Во всяком случае для меня», — цитируют актрису журналисты «Искусства кино».

В 2021 году Джоди Фостер дала интервью Vanity Fair в честь 30-летия фильма «Молчание ягнят». Она призналась, что до сих пор пересматривает кинокартину. Последний раз это случилось пару лет назад.

close 100% Кадр из фильма «Молчание ягнят»

«Я видела фильм пару лет назад. Мои сыновья никогда не смотрели «Молчание ягнят», и тут я узнала, что в старом кинотеатре Лос-Анджелеса его показывают на 35-миллиметровой пленке, я повела мальчиков туда», — рассказывала Джоди Фостер.

Актриса признавалась журналистам, что ей нравится, когда окружающие вспоминают цитаты из «Молчания ягнят».

«Мне очень нравится, когда люди говорят: «Могу ли я угостить вас хорошим кьянти?» Я все еще люблю это. И вряд ли я когда-либо устану от подобного. Все потому, что это чертовски хороший фильм», — объясняла Джоди Фостер.

Дружит с Мелом Гибсоном

На съемках фильма «Мэверик», вышедшего в 1994 году, актриса подружилась с Мелом Гибсоном. Знаменитость признавалась, что при создании этой кинокартины она была счастлива находиться в кадре с актером.

«По правде говоря, я работаю скорее как ребенок, чем как взрослая актриса. Поэтому мне страшно нравилось сниматься с Мелом Гибсоном в «Мэверике». Он из тех партнеров, с которыми я была абсолютно счастлива. Быть может, потому что он работает, как я. Вместе мы не обсуждаем ни характеры героев, ни сцену, которую надо играть. Мы несем чепуху до того самого момента, когда слышим команду «мотор!», — приводят слова актрисы журналисты «Искусства кино».

В Голливуде Мел Гибсон известен не только своими ролями, но и скандальными выходками. В 2006 актера арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. Во время ареста Гибсон оскорблял полицейских. После этого он на четыре года перестал сниматься в кино. В 2010 году в СМИ опубликовали аудиозаписи, на которых было слышно, как актер во время ссоры с бывшей девушкой Оксаной Григорьевой использовал расистские выражения.

В 2021 году в подкасте WTF Джоди Фостер признавалась, что Мел Гибсон «проблемный человек», однако она не прекратит общаться с ним.

«Да, он проблемный человек. А еще он теплый, ласковый, любящий и действительно хороший друг. Он не святой, у него длинный язык, и он может нагрубить, как ваш юный племянник. Но в ту минуту, когда я встретила его, я поняла, что буду любить его всю оставшуюся жизнь», — приводят слова актрисы из подкаста журналисты Mercury News.

close 100% Кадр из фильма «Мэверик»

В этом же подкасте Джоди Фостер рассказала, что если Мел Гибсон нарушит закон и окажется в тюрьме, она будет навещать его.

«Я буду каждый день навещать его в тюрьме. Дело не в том, что я одобряю поведение людей, когда они не правы, просто я не могу не любить своих детей, членов семьи и друзей. Нельзя бросать людей в худший момент их борьбы. Вместо этого необходимо протянуть руку, попытаться помочь им», — объясняла актриса.

Выбрала детей, а не кино

У Джоди Фостер двое сыновей. В 1998 году она стала мамой Чарльза, а в 2001 году — Кристофера. В одном из интервью актриса рассказывала, что рождение детей помогло ей измениться и избавиться от профессиональных амбиций.

«Я предпочитаю сняться в картине, которая принесет мне радость, либо не сниматься вообще. Ни один фильм не стоит того, чтобы жертвовать своим счастьем. Благодаря детям повседневная жизнь становится главной. Они принимают вас за того, кто вы есть, а не за того, кем вы себя представляете», — рассказывала Джоди Фостер.

Сегодня Чарльзу — 24, а его брату Кристоферу — 22 года. Фостер рассказывала, что ее старший сын интересуется актерством, в то время как младший слишком застенчив, чтобы начать постигать эту профессию. Об этом пишет Hollywood Life, ссылаясь на интервью Фостер для The Guardian.

«Чарльз интересуется актерским мастерством, и я рада, что он открыл для себя это. Мой младший сын слишком застенчив, могу пообещать, что он никогда не станет актером», — цитируют знаменитость журналисты.

Согласно странице Кристофера в соцсети Linkedin, он учится в Принстонском университете и готовится получить степень бакалавра по химии.

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Снимается в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Последний фильм с участием Джоди Фостер вышел в 2021 году. Это была кинолента «Мавританец», рассказывающая о тюремном заключении Мохаммеда Ульд Слахи. Главную роль в картине исполнил Тахар Рахим.

В 2022 году стало известно, что Джоди Фостер сыграет в четвертом сезоне «Настоящего детектива». Действия сериала развернутся в городе Эннис, штат Аляска. Компанию в сериале голливудской звезде составит американская актриса и боксер Кали Рейс.

«Детективам придется столкнуться с тьмой, которую они несут в себе, и докопаться до зловещих истин, погребенных под вечным льдом», — пишет издание Deadline о сериале.

Помимо Джоди Фостер, в новом сезоне «Настоящего детектива» участвуют Джон Хоукс, Кристофер Экклстон, Фиона Шоу.

Не вспоминает историю с назойливым фанатом

Когда Джоди Фостер училась на первом курсе Йельского университета в 1980-1981 году, ее преследовал Джон Хинкли-младший. Он стал одержим актрисой после того, как несколько раз посмотрел фильм «Таксист», где она сыграла роль 12-летней проститутки Айрис.

Джон Хинкли-младший переехал в Нью-Хейвен и связывался с Фостер по почте и телефону. 30 марта 1981 года он попытался убить президента США Рональда Рейгана, ранив его и еще трех человек. Хинкли-младший утверждал, что совершил преступление, чтобы привлечь внимание Джоди Фостер.

Впоследствии преступник был заключен в больницу Святой Елизаветы в Вашингтоне. В 2016 году он был выпущен на свободу при условии, что не приблизится к родственникам Рональда Рейгана, а также актрисе Джоди Фостер. Хинкли-младший стал жить со своей 90-летней матерью. Ему разрешалось отдаляться от дома не дальше, чем на 50 миль.

В 2021 году Джоди Хинкли-младший извинился через своего адвоката перед Джоди Фостер, об этом сообщает Rolling Stones. В 2022 году федеральный окружной суд США полностью освободил мужчину. Сейчас бывший преступник пишет песни и выкладывает их на свой канал на YouTube.

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Джоди Фостер редко комментирует историю, связанную с Джоном Хинкли-младшим. В 1982 году она написала эссе для журнала Esquire, где размышляла о случившемся.

В 1999 году она прокомментировала историю в интервью Чарли Роузу.

«Я никогда не хотела быть актрисой, которую запомнят по этому событию. Это не имело ко мне никакого отношения. Но как ужасно оказаться втянутым в такую историю в 17-18 лет», — признавалась Джоди Фостер.