«Мы приехали показаться врачу, а оказалось — пора рожать»: звезды — о родах с супругами

Одни женщины признаются, что поддержка супруга на родах им необходима. Другие предпочитают справляться со схватками и рождением ребенка, обратившись за помощью только к врачам. Специально для «Газеты.Ru» актрисы Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и другие звезды рассказали о том, как проходило рождение их детей и как они относятся к тренду на партнерские роды.

Елизавета Боярская, актриса

Двое наших сыновей появились в скромном роддоме в Санкт-Петербурге. Там работает один из лучших акушеров-гинекологов. Оба раза мы с Максимом (актер Максим Матвеев, муж Лизы Боярской – «Газета.Ru») рожали вместе. Это была инициатива Максима. И я благодарна ему за это, его поддержка была для меня важна. Мне было легче, когда он держал меня за руку.

Максим со всей ответственностью готовился к партнерским родам. Он посещал занятия для будущих родителей. Когда мальчики появились на свет, он первым взял их на руки.

В будущем мы планируем стать многодетными родителями. Я не знаю второго такого отца, как Максим, он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради детей. А я полностью растворяюсь в материнстве.

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Анна Хилькевич, актриса

Когда мы ждали нашу старшую дочку, я была за партнерские роды, а супруг сомневался. Но в роддом приехали вместе. Вот только когда все началось – я поняла, что не хочу, чтобы муж находился рядом. Мне было очень больно, я не хотела от него никакой помощи. В результате муж ждал в соседней комнате и зашел в палату, когда малышка родилась.

На вторых родах он уже присутствовал, так как я уже понимала, чего ждать от этого волнительного процесса и старалась расслабиться. Он читал мне книжку, и мы даже болтали между схватками.

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Виктория Талышинская, певица, солистка группы «2 Океана»

На мой взгляд, партнерские роды – это очень индивидуальная история. Ни в коем случае нельзя на этом настаивать, если партнер не готов к этому испытанию. Я рожала в Америке, и мои роды проходили с мужем, но исключительно по его инициативе! Он очень помог мне морально. Естественно, никаких подробностей он не видел. Стоял в изголовье кровати и держал меня за руку. Но сам перерезал пуповину. Опять же повторюсь: желание должно исходить от партнера. Он должен быть уверен, что хочет этого и сможет это выдержать. Только тогда вы сможете почувствовать поддержку. Иначе это может оказаться лишним эмоциональным стрессом для вас и для супруга.

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Владимир Курто, композитор, солист группы «2 Океана»

Когда мы с женой ждали нашего первенца, мы договорились, что я обязательно буду присутствовать при родах. Я был абсолютно в себе уверен, пересмотрел кучу видео, как женщина рожает, как принимать роды дома, сдал все необходимые анализы, чтобы меня пустили в родильное отделение. И вот пришло время рожать, мы приехали в роддом. Перед родовой меня спрашивают: «Ну что, папочка, пойдем?». А у меня… настоящая паническая атака! Я от страха дар речи потерял! Испугался в самый последний момент, хотя до этого был абсолютно в себе уверен. А все потому, что на видео – это одно, а когда твой близкий человек от боли корчится рядом – это совершенно другое.

В итоге меня отправили домой, и все время, пока супруга рожала, я провел со своим продюсером и кумом Юрой Фалесой, который меня очень поддержал. Но самое забавное, что в роддоме, куда мы прорвались, благодаря Юриной настойчивости, когда узнали, что моя жена родила, именно его первого поздравили с рождением моего сына!

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Мот, музыкант, рэпер

Как только мы узнали, что ждем ребенка, мы сразу решили, что рожать будем вместе. Вдвоем можно и не такое пережить. Мне хотелось быть рядом, чтобы Маше (Мария Мельникова, супруга музыканта – «Газета.Ru») было не так больно и страшно.

В итоге все было странно. Мы приехали в Лапино показаться врачу, а оказалось, что уже нужно рожать. К счастью, роды были легкими, насколько я могу судить. Мы с Машей даже смеялись в процессе.

Когда Соломон появился на свет, я целовал его пяточки. Это был лучший момент в моей жизни!

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Елизавета Гринкевич, солистка группы GRINKEVICH

Мы с мужем в браке 13 лет, а кажется, что совсем немного. Настолько легкие и позитивные у нас отношения. Мы воспитываем двух детей. Старший сын родился в 2012, а младший в 2016 году.

Единственная особенность моих родов в том, что это произошло довольно рано. В мои 20 лет я уже родила первенца, но сейчас не жалею об этом.

Мужа рядом не было, потому что мы не успели сдать все необходимые анализы (раньше требовали целый список!), но мне кажется, что так решила природа-мать. Женщина должна пережить роды сама, а роль мужчины уже в воспитании.

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TAMRO, певица

Мы с супругом в браке самых лучших, счастливых четыре года. Наш первый ребенок появился на свет в 2020 году, и назвать мы решили его в честь Николая-чудотворца, а второй наш богатырь Александр родился в 2021 году.

Я рожала в Москве, чему очень рада, поскольку для меня было важно рожать именно в России! Вторые роды дались мне очень сложно, так как будучи на седьмом месяце беременности я тяжело перенесла коронавирус. Было очень страшно, в первую очередь за жизнь моего сына, но с Божьей помощью все обошлось.

И первые и вторые роды я была без мужа и других родственников – это был мой осознанный выбор. Но уже после родов на помощь мне пришла моя любимая мамочка, которая находилась с нами до момента выписки и после.

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Я знаю много случаев, когда муж присутствует на родах и поддерживает жену, и к этому отношусь с умилением, но в моем случае чье-либо присутствие очень сильно напрягало и мешало.

Я думаю, что это дело каждого, мне действительно сложно судить об этом, но склоняюсь больше к тому, что побывавший на родах мужчина точно будет сильнее ценить и любить свою жену, подарившую этому миру новую жизнь.