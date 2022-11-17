Жена с болезнью Паркинсона, три дочери: что известно о личной жизни 80-летнего Мартина Скорсезе

Вот уже больше двадцати лет режиссер Мартин Скорсезе женат на продюсере и редакторе книг Хелен Моррис. До этого у него было четыре брака. Создатель «Славных парней» и «Таксиста» сегодня — примерный семьянин. Он часто выкладывает снимки в социальных сетях со своими детьми и внуками и делится тем, как проводит с ними время. «Газета.Ru» рассказывает о женах и дочерях Мартина Скорсезе, которому сегодня исполняется 80 лет.

Университетская любовь

Режиссер Мартин Скорсезе вступал в брак пять раз. Его первой женой стала Ларейн Мари Бреннан. Они познакомились, когда Скорсезе учился в Школе кино Нью-Йоркского университета. Он окончил Школу в 1964 году, а спустя год в нью-йоркском соборе Святого Патрика женился на Ларейн. Они были вместе до 1971 года.

О первой супруге Мартина Скорсезе известно немного. Согласно базе данных фильмов в интернете IMDb, она тоже связана с миром кино. Так, в 2018 году Бреннан работала над документальным фильмом в должности продюсера.

В 1965 году Мартин Скорсезе и Ларейн Мари Бреннан стали родителями — у них родилась дочь Кэти. Девочку назвали в честь матери режиссера. Свою карьеру Кэти начинала в качестве актрисы. Она появилась в нескольких кинокартинах знаменитого отца: «Король комедии» и «Казино». В дальнейшем Кэти Скорсезе продолжила карьеру в кино в профессии бутафора и декоратора.

На ее счету работы в таких фильмах, как «Подпольная империя», «Остров проклятых», «Авиатор», «Отступники».

В 2019 году о Кэти Скорсезе часто писали в СМИ из-за того, что квартира дочери Скорсезе сильно пострадала от прорыва канализации в доме. Тогда ее сводная сестра Таня Барах организовала сбор средств для того, чтобы помочь Кэти с ремонтом.

В тот момент в прессе осудили организованную помощь дочери Мартина Скорсезе.

«Это кошмар! Она же дочь Мартина Скорсезе», — цитировал одного из пользователей соцсетей PageSix.

Кэти Скорсезе ответила на критику. Она призналась, что работает с самого детства и не хочет обращаться за помощью к родителям.

«Мои родители не избаловали меня. Я работала с самого раннего возраста. Я сама по себе, и я бы предпочла не обращаться за помощью к своим родителям», — сказала дочь Скорсезе.

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Связь с писательницей

В 1976 году Мартин Скорсезе женился во второй раз. Его новой супругой стала писательница Джулия Кэмерон. В этом же году они стали родителями девочки Доменики.

Брак Мартина Скорсезе и Джулии Кэмерон просуществовал год. После развода Джулия сняла свой первый и единственный фильм «Божья воля». Сейчас она является автором 40 книг, а ее публикации переведены более чем на 35 иностранных языков. Кэмерон больше не выходила замуж.

Дочь Мартина Скорсезе и Джулии Кэмерон Доменика связана с кино. Она известна ролями в фильмах «Мыс страха», «Эпоха невинности», «Теодор». В 2017 году состоялся ее первый режиссерский дебют: кинокартина «Почти Париж» была показана на международном фестивале «Золотая дверь».

В интервью изданию IndieWire Доменика признавалась, что определиться с будущей профессией ей помогли талантливые родители.

«Я выросла с двумя родителями, которые с оптимизмом и упорством относились к своей работе. Моя мать, Джулия Кэмерон, каждое утро начинает с писательства, а затем находит способ продвигаться в своей работе дальше. Мой отец, Мартин Скорсезе, посвящает годы жизни созданию очень личных фильмов», — рассказывала она.

В 2014 году Доменика попробовала свои силы в писательстве: она выпустила книгу «Путь художника для родителей: воспитание творческих детей», где рассказала о том, как повлиять на развитие ребенка в креативных сферах.

close 100% Мартин Скорсезе и дочь Доминика AP

Брак с Изабеллой Росселлини

В 1979 году Изабелла Росселлини должна была взять интервью у Мартина Скорсезе по поводу премьеры его фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 27-летняя Росселлини призналась режиссеру, что не видела эту кинокартину. В ответ Мартин Скорсезе предложил ей посмотреть фильм вместе.

«Произошла неразбериха. Я сказала ему, что завтра обязательно посмотрю фильм, но сейчас у нас интервью. И он ответил: «Хочешь посмотреть фильм сегодня вечером?» Итак, мы пообщались, а затем пошли на просмотр. Мартин — большой любитель кино, поэтому в какой-то момент он повернулся и сказал: «Здесь я так перемещал камеру из-за фильма Джона Форда». Затем он увидел мои удивленные глаза: «Вы не видели фильм Джона Форда? Я вам покажу». Вот так мы начали встречаться», — вспоминала актриса в интервью Vulture.

Брак Мартина Скорсезе и Изабеллы Росселлини просуществовал три года. Они развелись в 1983 году. Актриса признавалась, что отношения между ней и известным режиссером ухудшились после того, как заболела мать Росселлини.

«Моя мать умирала от рака в Лондоне. Странно, что иногда горе сближает людей, а иногда нет», — цитируют актрису журналисты The List.

Изабелла Росселлини признавалась, что если бы она была старше и мудрее, их отношения со Скорсезе можно было спасти.

«У нас с Марти был прекрасный брак… Если бы я была старше, мудрее и спокойнее, мы могли бы все еще быть вместе», — приводят слова журналисты The List.

Служебный роман

Со своей четвертой женой, продюсером Барбарой де Фина, Мартин Скорсезе познакомился на работе. Барбара продюсировала его фильм под названием «После работы». Они начали встречаться, а в 1985 году поженились. Их союз продлился шесть лет.

Во время замужества Барбара де Фина продолжала продюсировать фильмы Мартина Скорсезе. Она сотрудничала с ним и после развода.

В 1991 году пара рассталась. О причинах разрыва ни Скорсезе, ни де Фина не говорили. Однако согласно сообщениям Cheat Sheet, супруги развелись из-за измены Скорсезе. Во время съемок «Славных парней» режиссер встречался с актрисой Иллеаной Дуглас.

Поздний брак

Последний раз Мартин Скорсезе женился в 1999 году на продюсере и редакторе книг Хелен Моррис. На момент заключения брака режиссеру было 57 лет, а его невесте — 44 года.

close 100% Мартин Скорсезе с женой Хелен Моррис и дочерью Франческой AP

В 1990 году у Хелен Моррис диагностировали болезнь Паркинсона. Однако это не помешало ей заниматься карьерой.

«Я не хочу быть образцом для подражания. Я слышала много историй, когда, например, женщины разводятся, и, оглядываясь вокруг, никого не видят. Это вздор. Всегда кто-то есть, но вы должны быть восприимчивы и должны быть реалистами», — цитировал продюсера NickSwift.

В 1999 году Скорсезе и его супруга стали родителями — на свет появилась их дочь Франческа. В настоящий момент девушке 23 года. Она снимается в кино, пробует себя в режиссуре, а также работает ассистентом на площадке у знаменитого отца — например, ей удалось поучаствовать в съемочном процессе фильма «Ирландец».