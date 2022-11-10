«Валидол, валокордин и корвалол – чистой воды плацебо»: кардиолог рассказал о рисках инфаркта

Наталья Картина, кардиолог, врач функциональной диагностики, рассказала «Газете.Ru», как распознать инфаркт и инсульт, а также стоит ли проходить обследования самостоятельно, если врач не вызывает доверия.

— Заболевания сердечно-сосудистой системы по данным Всемирной организации здравоохранения считаются одной из ведущих причин смертности. За последние десять лет ситуация как-то меняется, и если да, то в какую сторону?

— В мире выделяют четыре категории стран по степени сердечно-сосудистого риска: вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, их развития, осложнения и исхода.

Есть категория низкого риска, умеренного, высокого риска и очень высокого. К сожалению, Россия находится в последней категории. Но сейчас ситуация меняется, в том числе потому что изменилась политика в области здравоохранения: во многих крупных городах появились павильоны и кабинеты здоровья, где можно быстро пройти обследование и получить полезную информацию.

Как показывает практика, изменение государственной политики и менталитета очень сильно меняет показатели. Например, Финляндия, которая в шестидесятые была в группе высокого риска, сейчас находится в группе низкого риска.

— Какие факторы сильнее всего влияет на здоровье сердца?

— Главные показатели, которые влияют на здоровье сердца и сосудов, – это артериальное давление, уровень «плохого» холестерина в крови, отсутствие или наличие такой вредной привычки, как курение, возраст и пол (женщины страдают от сердечно-сосудистых заболеваний реже, чем мужчины). На последние два фактора мы повлиять не можем, а вот нормализовать давление и холестерин и отказаться от табака – вполне реально.

— То есть мужчины больше подвержены сердечным заболеваниям?

— Это не такой простой вопрос, как кажется. До наступления менопаузы женщины находятся под защитой гормонов эстрогенов, поэтому у них в период фертильности сердечные заболевания возникают гораздо реже.

У мужчин опасный рубеж – 45-55 лет, в этом возрасте часто случаются инфаркты и инсульты.

У женщин же, напротив, риски увеличиваются после 55-65 лет.

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— Играет ли роль наследственность?

— Да, если отец умер от сердечного заболевания раньше 55 или мать – раньше 65, это фактор риска. Пол ребенка при этом роли не играет.

— С какими симптомами стоит идти к кардиологу?

— Изменения в сердечной мышце и сосудах возникают задолго до того, как человек ощутит какой-то дискомфорт. Поэтому надежнее периодически сдавать анализ на холестерин и контролировать артериальное давление. Исходя из результатов врач (кардиолог/терапевт/врач общей практики) даст рекомендации: как часто обследоваться, как скорректировать рацион и образ жизни.

Надо понимать, что человек «взял тело в кредит у природы», и если забывать про «ежемесячные платежи», то потом вас могут просто «выселить».

— В чем отличие инфаркта и инсульта, какие проявления у каждого из диагнозов?

— Высокий уровень холестерина приводит к образованию бляшек в сосудах и на них может возникнуть «надрыв». А дальше возможны два сценария:

1) часть бляшки вследствие «надрыва» может оторваться и закупорить сосуд;

2) на месте «надрыва» может образоваться тромб, который закупорит сосуд. Если сосуд закупорился в мышце сердца – это инфаркт, в головном мозге – инсульт.

Признаки инфаркта – сильная загрудинная боль, холодный липкий пот, трудности с дыханием.

При инсульте все зависит от того, в каком отделе мозга он происходит: человек может ощутить, что кружится голова, может появиться асимметрия лица, речь стать нечленораздельной и даже внезапно можно потерять сознание.

— Если человек находится далеко от больницы, например, на даче, стоит ждать врача или лучше ехать самим?

— Тут важно время, если самим добраться быстрее, можно везти пострадавшего в больницу. Но при этом он не должен двигаться, сам идти в машину. В общем, чем быстрее, тем лучше.

— Бывает, что критическая ситуация миновала и больного выписывают домой, но родные или он сам не доверяют врачу. Можно ли самостоятельно пройти обследования, чтобы убедиться, что все в порядке?

— Можно, но нет никакой гарантии, что именно эти обследования помогут вам узнать о состоянии больше. Лучше найти другого врача, узнать альтернативное мнение.

Это же касается и случаев, когда вас что-то беспокоит.

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Иногда то, что человек считает болью в желудке, оказывается сердечно-сосудистым заболеванием, а боль за грудиной, наоборот, проблемой с пищеводом или желудком.

Так что обращение к специалисту обязательно.

— Какие правила безопасности необходимо соблюдать после инфаркта и инсульта? Можно ли вести интимную жизнь, заниматься спортом, пить алкоголь, ходить в баню, курить?

— Все зависит от множества факторов: как давно был инфаркт или инсульт, какой объем поражения, насколько человек восстановился. Курить стоит бросить в любом случае, а вот алкоголь в небольших дозах можно, но при этом нельзя «копить дозу» на выходные.

Баня и сауна вызывают повышение давления, поэтому не стоит усердствовать, это же касается и интимных отношений. Важно адекватно оценивать свое состояние, беречь себя и понимать, что образ жизни, который можно вести в 30 лет, не всегда подходит для 60-ти.

— Какие из этих «народных» средств врачи считают бесполезными или вредными: корвалол, валидол, валокордин, аспирин для профилактики тромбов?

— Валидол, валокордин и корвалол – чистой воды плацебо, при сердечных заболеваниях они совершенно бесполезны.

Опасно, что у человека создается иллюзия, что он что-то сделал, обезопасил себя, и он не идет к врачу.

Что касается аспирина, он рекомендован для разжижения крови, но у него серьезные побочные эффекты, он вызывает проблемы с ЖКТ, вплоть до язвы желудка. Так что аспирин – строго по показаниям и после консультации врача, потому что только врач определяет степень пользы и риски аспирина у конкретного пациента.