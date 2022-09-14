«Изнуряющие нагрузки негативно влияют на либидо»: врачи рассказали о вреде и пользе тренировок

Диетолог и эндокринолог рассказали «Газете.Ru», к каким последствиям для здоровья могут привести усиленные занятия в спортзале, обилие протеина в рационе и самостоятельный прием тестостерона.

Опасны ли тренировки и белковые коктейли

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова считает, что посещение тренажерного зала от трех до пяти раз в неделю, тренировки по специальной программе при условии соблюдения техники безопасности приносят организму только пользу, если у человека нет противопоказаний к занятиям спортом.

«Регулярно занимаясь в тренажерном зале, можно не только укрепить и нарастить мышечную массу, но и улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, замедлить старение, нормализовать гормональный фон. В целом, последствия от любого «правильного» спорта только положительные», – объяснила врач.

По ее словам, умеренное потребление протеиновых батончиков и коктейлей для добора белковой составляющей в рационе тоже безопасно.

«В среднем норма употребления белка составляет 1 грамм на 1 кг массы тела. При соблюдении этой нормы регулярное употребление протеиновых батончиков никаких негативных последствий не принесет», – заявила врач.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова добавила, что при этом не стоит чрезмерно усердствовать с тренировками.

«При ежедневных силовых нагрузках показатели процесса наращивания мышц не ускорятся. В результате этих тренировок происходит микроповреждение мышц, об этом свидетельствуют болевые ощущения в мышцах. Поэтому необходимо время на их восстановление: новичкам от 2 до 5 дней, опытным достаточно 1-2 дня», – объяснила Бинатова.

Она обратила внимание, что тренировки влияют не только на физическое состояние, но и на гормональный фон, а значит, и на половое влечение, либидо.

«У женщин либидо после 20-минутных энергичных упражнений поднимается, у мужчин уровень тестостерона увеличивается после коротких интенсивных упражнений. При этом долгие изнуряющие силовые нагрузки негативно влияют на либидо, снижая его», – рассказала эндокринолог.

Во время любой интенсивной тренировки вырабатывается адреналин, который повышает силовые и скоростные показатели во время физических тренировок, и дофамин, он отвечает за привязанность и удовлетворение. Но если на фоне «пика» дофамина вы стремитесь все больше и больше заниматься спортом, то это чревато последствиями», – рассказала врач.

Она уточнила, что спорт благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, но при некоторых заболеваниях сердца противопоказаны частые тяжелые силовые нагрузки.

Доктор Бинатова предупредила об опасности чрезмерного употребления белковых коктейлей.

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«Часто люди начинают заниматься силовыми нагрузками и увеличивают количество белка в своем рационе. Добавляют к этому протеиновые коктейли, добавки. В итоге в организме накапливаются трудновыводимые вещества. Также может быть избыток по калориям, в печени повышается активность ферментов.

У людей с непереносимостью белков может возникнуть аллергическая реакция, расстройство пищеварения

Хорошо очищенный протеин не оказывает плохого влияния на потенцию. В слабо очищенных или дешевых соевых могут содержаться стероиды и фитоэстрогены (растительные аналоги женских половых гормонов). При употреблении их в большом количестве они могут повлиять на потенцию», – объяснила врач.

Можно ли принимать гормоны, чтобы ускорить рост мышц

Врач-терапевт Тихомирова напомнила, что препараты, содержащие различные формы тестостерона, выписывает только эндокринолог или уролог-андролог для коррекции гормонального сбоя.

«Некоторые люди, желая быстро увеличить мышечную массу, принимают препараты, содержащие тестостерон в больших дозах на протяжении длительного времени. Применение этих препаратов значительно увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов, инсультов).

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Тестостерон в большой дозе, а также гормон роста в большой дозе способствуют развитию и росту опухолей, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

После прекращения приема препаратов, содержащих тестостерон, возникает синдром отмены. На этом фоне могут развиться бесплодие, проблемы с потенцией, депрессия.

Эти препараты обладают эффектом зависимости, поэтому после приема одного курса у человека, как правило, возникает желание попробовать следующий, что приводит к исключительно негативным последствиям для физического и ментального здоровья. Когда они заканчивают прием курса тестостерона, то испытывают апатию, тоску, уныние, мир теряет краски», – подытожила терапевт.

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Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова добавила, что при длительном поступлении в организм тестостерона снижается выработка собственного гормона.

«Это приводит или к импотенции, или к бесплодию, вызывает рост ткани предстательной железы (гиперплазия), атрофию тестикулярной ткани, олигоспермию, гинекомастию (увеличение грудных желез). Может возникнуть приапизм (длительная болезненная эрекция).

У женщин появляются мужские вторичные половые признаки, отмечаются проблемы с кожей и нарушение менструального цикла.

Также наблюдаются гипертрофия клитора, атрофия молочных желез. Длительный прием тестостерона у женщин приводит к нарушению процесса эмбриогенеза. Мужчины и женщины, получающие гормон тестостерон, отмечают раздражительность, депрессии и так далее», – отметила Бинатова.