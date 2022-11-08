«Зарплата актера провинциального театра катастрофически мала». Интервью с Александром Казьминым

Александр Казьмин – артист мюзиклов «Шахматы», «Бал вампиров», «Преступление и наказание». В ноябре актер появится в постановке «Петя и фолк. Тайны миров». «Газета.Ru» пообщалась с Александром Казьминым накануне премьеры и узнала о том, почему стоит посетить этот мюзикл, а также о его работе аниматором и сотрудничестве с Анастасией Стоцкой.

— 8 и 9 ноября в Москве состоится премьера мюзикла «Петя и фолк. Тайны миров». Что в нем будет необычного и интересного?

— В первую очередь, это, конечно, музыка. Композитор Андрей Зубец сочинил потрясающую музыку, в которой смог совместить несколько стилей – и фолк, и рэп, и электронную музыку, и симфоническую. Музыка сложная для исполнения. Я думал, что партии из рок-оперы Андрея Кончаловского на музыку Эдуарда Артемьева – это самое сложное, что я когда-либо учил и исполнял. Но оказалось, что это не так!

В постановке «Петя и фолк. Тайны миров», помимо исполнителей двух главных ролей, меня и Юлии Дякиной, задействован Академический хор русской песни радио «Орфей», что для мюзикла редкость. Одновременно на сцене оказывается не меньше 60 человек! Выглядит это очень внушительно, звучит совершенно невероятно. И мне кажется, что это вторая причина, по которой стоит обязательно посмотреть этот спектакль.

— Создатели спектакля говорят, что их основная цель – популяризация русской народной музыки среди молодежи. Жанр фолк в наше время – это круто?

— В данном случае речь не идет о фольклоре в чистом виде, речь идет о музыкальном синтезе: фольклорные мотивы вплетены в музыкальную ткань произведения, и звучат они актуально, современно, круто. Думаю, молодежь оценит. Я вот сам слушаю в машине запись «Пети и Фолка» и понимаю, что кайфую!

— Ты сам как относишься к фолк-музыке?

— Не скажу, что я фанат, но, когда под настроение попадаются композиции в подобном жанре, я получаю колоссальное удовольствие. Скажем, когда слушаю Хэлавису и группу «Мельница».

Особенно интересна такая музыка в современном обрамлении, именно такое совмещение стилей и привлекает молодежь. Кстати, в последние годы в театре появилось множество молодежи. На последнем показе мюзикла «Шахматы» многие мои знакомые удивлялись, сколько молодых зрителей в зале. Это же замечательно! Я очень радуюсь, когда вижу на спектаклях ребят 15-20 лет. Нынешнее поколение понимает, что может найти для себя в театре что-то свое, что ходить на спектакли – хайпово, актуально.

— А можешь сказать, сколько лет было самому юному зрителю на твоем спектакле?

— Как-то раз я наблюдал, как на «взрослом» спектакле сидела мама с трехлетним ребенком на коленях. Понятно, что ребенка, скорее всего, не с кем было оставить, и пришлось брать его с собой.

Другое дело, когда дети, попадая на спектакль, в него «влюбляются». У меня был случай, когда на «Преступление и наказание» пришла девятилетняя девочка. И ей так понравилось, что она прочитала роман Достоевского в девять лет и еще несколько раз сходила на наш спектакль. Вот это для меня было настоящим шоком!

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— А сколько тебе самому было лет, когда ты посмотрел свой первый серьезный спектакль?

— Мне было лет восемь, и это был спектакль…о народах севера в Нижнетагильском драматическом театре, который произвел на меня, мальчишку, огромное впечатление. Столько лет прошло, а я до сих помню и этническую музыку, которая была использована в спектакле, и очень яркие национальные костюмы. Ну а другая запомнившаяся встреча с театром – это «Лебединое озеро» в Екатеринбурге, куда мы ездили классом.

— Именно тогда ты, наверное, и решил стать актером?

— Не совсем так. Хотя в детстве я частенько участвовал во всяких музыкальных постановках, так как у меня мама преподаватель в музыкальной школе, а в старших классах мы устраивали «Литературные балы», на которых танцевали и разыгрывали отрывки из разных пьес. Тем не менее, актером я становиться не собирался и после школы хотел стать программистом. Но не сложилось, и через какое-то время я поступил в театральный вуз.

— Как тебе кажется, как ребенка нужно приучать к театру?

— Я считаю, что нужно ходить с детьми в театр как можно чаще, а не выбираться с ними на спектакль только по праздникам. Тем более, что сейчас в наших театрах можно найти детские спектакли на любой возраст и вкус. Я вот очень жалею, что в детстве редко бывал в Театре кукол.

— А сложнее играть перед детьми или перед взрослыми?

— Перед детьми. Они ведь верят во все, что видят, и моментально чувствуют любую фальшь. Так что для актера участие в детских спектаклях – это настоящая проверка на прочность.

Я начинал в Муниципальном молодежном театре в Нижнем Тагиле, и мы часто играли спектакли перед школьниками. Так что я по собственному опыту знаю, что если у тебя не получается удержать их внимание, в зале начинается хаос. Это взрослые понимают, зачем они пришли на спектакль, и если им не нравится, они просто встают и уходят. С детьми ситуация другая. Обычно их приводят и говорят: «Сиди, смотри!»

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— Во время работы в театре были ли ситуации, когда дети залезали на сцену и вели себя как-то неподобающе?

— Еще бы! Дети могут выкрикивать что-то из зала, могут пытаться общаться с актерами. Скажем, ты по сюжету что-то ищешь, а из зала тебе кричат: «Посмотри там!».

— Многие актеры в начале карьеры подрабатывают детскими аниматорами. Эта история про тебя?

— Я работал и детским аниматором, и ведущим свадеб, и ведущим розыгрышей в магазинах. Все в моей жизни было, потому что, к сожалению, зарплата театрального актера катастрофически маленькая, особенно в провинциальном городе. Я зарабатывал где-то семь тысяч рублей в месяц, поэтому приходилось постоянно подрабатывать.

— А если говорить о работе ведущим, с кем здесь легче взаимодействовать – с детьми или взрослыми?

— Конечно, с детьми. Особенно, с подростками. Когда ты с ними на одной волне, знаешь, что они любят, ты быстро находишь общий язык. Сейчас я мероприятия уже не веду, я забросил это дело, когда жил в Петербурге, но раньше вел. Помню, как году в 2012-2013-м я проводил детский праздник, а в это время была популярна компьютерная игра Assassin's Creed. Тогда мне быстро удалось наладить общение с ребятами, просто вспомнив пару моментов из игры. Внимание было моментально схвачено. Мне нравится быть на волне трендов. Например, сейчас я веду свои каналы на YouTube, Twitch.

— Насколько я понимаю, у тебя нет пока своих детей. Как в обычной жизни происходит твое взаимодействие с детьми?

— Регулярно общаюсь с детьми коллег. У моей любимой девушки тоже есть дети. Я всегда найду, о чем поговорить и с пятилетним ребенком, и с подростком. В век цифровых технологий это легко. Я разбираюсь в компьютерных играх, девайсах, могу посоветовать мальчику или девочке какую-нибудь классную мангу почитать или аниме посмотреть. Другое дело, что дети действительно высасывают много энергии. И если правильно найти к ним подход, то можно общаться с ними без особых энергетических затрат.

— Ты уже упомянул сегодня про мюзикл «Шахматы». Недавно состоялся его последний показ. С какими эмоциями ты вышел на сцену в тот вечер?

— Со слезами на глазах! Мы все плакали! В спектакле есть такая фраза: «Шахматы – это моя жизнь!». Так вот за последние два года этот мюзикл действительно стал моей жизнью. «Шахматы» – это грандиозный проект! Для меня он стоит в одном ряду с такими постановками как «Призрак оперы», «Иисус Христос – суперзвезда», «Бал вампиров». Я играл Фредерика Трампера. Во всем мире знают эту историю и этого персонажа. Теперь в моем резюме есть строчка, что я исполнил роль Трампера ровно 275 раз. Пока что не верится, что «Шахмат» больше нет.

Конечно, в какие-то моменты я буквально падал от усталости – бывало, что вместе с «Шахматами» в месяц у меня выходило 36-40 спектаклей. Но когда я выходил на сцену, начиналась какая-то магия, я растворялся в том, что происходит.

— Каково тебе работалось в «Шахматах» с Анастасией Стоцкой?

— Я ее обожаю. Она волшебная. Великолепный человек, я от нее без ума. Мы познакомились во время участия в мюзикле «Хрустальное сердце». Это было три года назад. А потом случились «Шахматы». Удивительно!

— Почему удивительно?

— Потому что я не ожидал, что удастся поработать с ней аж два раза! Мы много лет работали с ней в одном жанре, в одном театре – МДМ. Когда она играла в мюзикле «Комедия о том, как банк грабили» мы в этом же театре играли «Первое свидание». Спектакль начинался после «Банка» через 40-50 минут. Однако с Настей мы не пересекались. И вот случилось два мюзикла, где я с ней сыграл.

Настя – удивительная артистка! Можно сказать, что она стояла у истоков западного мюзикла в России. Когда Насте было лет 18-19, она участвовала в «Нотр-Дам-де-Пари». Я восхищаюсь ее опытом и мастерством!

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— Наверняка, тебе есть чему поучиться у нее в профессиональном плане.

— Мы, коллеги, все друг у друга чему-то учимся: подсказываем и помогаем. Мы ведь работаем на общий результат!

— А ты смотрел какие-то старые постановки со Стоцкой?

— Конечно. Я вообще очень люблю жанр мюзикла, так что я смотрел и «Нотр-Дам-де-Пари», и «Чикаго», и «Зорро». Вот на «Летучий корабль» я не попал. Я уже жил в Москве, но, наверное, играл в этом время в «Бале вампиров» или «Преступлении и наказании», не получилось посмотреть постановку. Хотя очень много знакомых там играло. Я вообще очень люблю театр и стараюсь по возможности смотреть все, что выходит.

— Хочешь ли ты попробовать себя в кино?

— Я бы с удовольствием! Но есть проблема – чтобы заниматься кино, нужно время. А его катастрофически не хватает!