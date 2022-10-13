Певица Зара: «Сыновей всегда трогал до слез «Голубой вагон» из советского мультфильма»

Этой осень певицу Зару можно было увидеть в «Шоу Аватар» на НТВ. По задумке авторов проекта каждый артист, прячась под обликом известного сказочного персонажа, исполняет песню и пытается произвести впечатление на жюри. Задача судей — угадать, кто скрывается под аватаром. Долгое время певица Зара выступала под видом Красной Шапочки. Об участии в шоу, а также о своих сыновьях и любимых сказках певица рассказала «Газете.Ru».

— Вы только что закончили съемки в «Шоу Аватар». Скажите, что запомнилось больше всего за время участия в проекте?

— Прежде всего, интриговал ореол секретности. Никто не знал героев, скрывающихся за аватарами. Участники и создатели проекта держали все в строжайшем секрете. Несмотря на то, что в нашей сфере все друг друга знают, удалось до последнего сохранить в тайне имена участников.

Я сразу приняла приглашение в проект, потому что уже не первый раз работаю с этой командой и мне всегда было интересно и приятно. Участвовала и в «Новогодней сказке», и в «Новогодней Маске» на НТВ.

Самым сложным было долго скрывать свой голос. Я думала, что смогу, но оказывается у меня особый тембр, характерное только для меня вибрато, так что меня все равно узнали.

— Будете скучать по вашему аватару — сказочному персонажу Красной Шапочке?

— Да, безусловно. Я полюбила Красную Шапочку — этого доброго и обаятельного персонажа. Когда я была маленькая, мечтала быть блондинкой с голубыми глазами, и вот сказка эта воплотилась в жизнь.

close 100% «Шоу Аватар»/НТВ

— Раз уж мы заговорили с вами о сказках, какие персонажи нравились вам в детстве?

— Как и все дети, я любила сказки. Меня восхищала Русалочка своей смелостью и красотой. То, что она смогла пожертвовать самым дорогим ради любви, во многом символизирует женскую самоотверженность и преданность любимому человеку. Еще помню, как мне нравился Чебурашка. Мои дети также обожали советский мультфильм с его участием. Их почему-то особенно трогала песня «Голубой вагон», которая звучала в конце мультфильма. У сыновей всегда наворачивались после этого момента слезы.

— Получается, что ваши дети, Даниил и Максим, так же, как и вы, обожали только советских персонажей?

— Сейчас новое время и новое герои. Мальчишки выросли на русских народных сказках и на произведениях зарубежных авторов. Увлечение Гарри Поттером также не обошло их стороной (улыбается). Они читали всю серию романов как в оригинале, так и на русском языке. Если честно, и я не смогла пройти мимо книг, написанных Джоан Роулинг. В них много поучительного, много доброй мудрости.

На данный момент мальчики погружены в учебный процесс и сосредоточены на литературе из школьной программы.

— Есть ли у Даниила и Максима представление, кем они хотят стать в будущем? Возможно, они пойдут по вашим стопам?

— Точно могу сказать, что не вижу в них склонности к творческим профессиям. Мне все-таки кажется, что детей, увлеченных музыкой, изобразительным искусством, танцами, видно сразу.

Максимке нравятся иностранные языки. Ребенок растет с желанием говорить на разных языках мира: у него отличная память, он хорошо и быстро переводит. Данечка же интересуется точными науками. В последнее время часто проявляет себя в различных проектах, где необходимо выделить проблемы, подготовить доклад, прийти к конкретным выводам.

Для меня важно, чтобы они оба были востребованы на выбранном пути, и, конечно, получали удовольствие от своего дела.

— Сейчас многие родители ограничивают детей в использовании гаджетов. У вас в семье есть такое правило?

— Да, гаджеты у нас ограничены. Максим и Даня пользуются ими в свободное время и дозированно. Конечно, я и мои родители следят за тем, как выполнено домашнее задание. Но я рада, что в этом плане мальчики растут самостоятельными. Нам не нужно напоминать или спрашивать, сделаны ли уроки. Если сталкиваемся со сложным заданием, стараемся помочь всей семьей. Но иногда и наших знаний недостаточно, чтобы сразу разобраться с программой шестого класса. Приходится перелистывать учебник и освежать в памяти знания (смеется).

— Вы из тех родителей, кто считает, что день его ребенка должен быть полностью расписан? Или вы предоставляете детям свободу?

— Я стараюсь максимально наполнить жизнь своих детей интересными занятиями. Кроме того, уделяю внимание и спорту. Пока у нас есть возможность, важно как можно больше вкладывать в ребенка. Плюс какие-то занятия, когда они были маленькие, проходили в игровой форме. На детские шалости у них тоже времени хватает. Резвятся в парках, катаются на велосипедах, ходят в кино. Просто всему свое время.

— Кто вам помогает в воспитании детей?

— Моя главная опора — родители и брат Роман. Пока я на гастролях или ночных съемках, именно они занимаются Данечкой и Максимкой. За что я им очень благодарна.

close 100% Зара с детьми и братом Романом zara_music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— А папа в их жизни участвует (певица Зара развелась с мужем политиком Сергеем Ивановым в 2016 году — Прим. «Газеты.Ru»)?

— Конечно, они проводят время и со своим папой. У них прекрасные отношения.

— Вы часто бываете на гастролях, выступаете в разных городах с концертами. Тяжело ли вам уезжать от детей на долгое время?

— Когда бывает череда концертов, приходится отсутствовать дома 7-10 дней. Возвращаясь домой, всегда вижу, как дети подросли. Сейчас такой возраст, когда они быстро меняются. Порой переживаю, что упускаю что-то в их взрослении. Поэтому держу руку на пульсе. Да и мальчики понимают особенности моей работы. Конечно, всегда ждут от меня приятных сюрпризов по возвращении.

— На кого вы ориентируетесь, когда дело касается воспитания ваших детей?

— Для меня пример — мои родители. Поэтому часто оглядываюсь на свое безусловно счастливое детство — и многое хочу перенять. Любить и воспитывать сыновей, как когда-то это делали наши с братом родители. Для меня большое счастье, что сегодня мои родители – пример и для моих детей.