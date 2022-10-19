«У всех была грудь, кроме меня»: Седокова, Снигирь и другие звезды рассказали о детских комплексах

Эти звезды сегодня входят в многочисленные рейтинги успешных, красивых и сексуальных звезд. Но мало кто знает, что когда-то они комплексовали по поводу веса, роста, размера груди. Пять знаменитостей — Анна Седокова, Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Анна Хилькевич и Анири — рассказали «Газете.Ru», как им удалось побороть неуверенность в себе.

Анна Седокова, певица

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Я женщина, которую хотят. Обладать, узнать, потрогать, жениться, видеть матерью детей, поговорить… Всегда ли так было? Нет. В школе я была гадким и никому не нужным утенком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все, что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Ну когда же он придет, а лучше приедет на «мерсе» и спасет меня. Но он так и не появился. Нужно было что-то делать, и я начала учиться.

На первом кастинге в «ВИА Гра» со мной поговорили две минуты и развернули назад, отправив на свой троллейбус. «Что ты, девочка, знаешь о женственности», — слышала я вслед. С тех пор я попробовала о ней узнать все.

В 21 год, после рождения ребенка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная, что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с лишними килограммами уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила.

Я во всем винила только себя и верила словам окружающих. Лишь спустя десять лет мне удалось переосмыслить свою жизнь и понять, что я красива в любой форме. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность — все, на чем так крепко держались мои комплексы — это и есть я!

Своей старшей дочери я всегда говорю: «Неважно, как ты будешь выглядеть, есть миллион женщин красивее тебя, у которых глаза будут больше, нос меньше, зубы белее, волосы длиннее. Исключительно твое внутреннее наполнение и мозг — это то, над чем ты должна работать и из-за чего можно позволить себе комплексовать».

Юлия Снигирь, актриса

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В детстве я сильно комплексовала из-за внешности. Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли «худышкой». В честь нее мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи.

Я не знаю, в какой момент удалось избавиться от детских обид, но думаю, что мне помогла игра в кино, участие в многочисленных проектах — в том числе в фильме «Воланд», где я сыграла Маргариту.

Сейчас я себе нравлюсь. Я наконец-то могу себе позволить носить наряды, которые открывают ноги. Мой мужчина смеется, что лет через 20 я начну носить кожаные шорты и короткие топики. Посмотрим (улыбается).

Анна Чиповская, актриса

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В школе меня не считали симпатичной. На детских фотографиях я кажусь себе очень милой. Но в классе никто так не думал. И с мальчиками я тоже не гуляла в то время. В тот момент меня смущало, что я была какая-то несуразная: все разного размера, а мои передние зубы походили на зубы кого-то из семейства грызунов. И убеждения по поводу маленького размера груди мне было довольно трудно развеять — не смогла помочь даже мама, которая меня всегда поддерживала.

Потом, подростком, лет в 16, я стала более привлекательной. А к 24 годам окончательно оформилась. Вся детская припухлость на лице ушла, обозначился рельеф, я сильно похудела. Настолько сильно, что даже испугалась. И если бы я не знала, как хорошо я ем, могла бы подумать, что это анорексия. Я весила килограммов 45. А потом вошла в какую-то свою форму, в которой мне очень комфортно, и не выхожу из нее и по сей день.

Как любой женщине, объективно мне далеко не все в себе нравится. Это более чем нормально. Всем что-то в себе не нравится. Но глобальных загонов у меня больше нет.

Анна Хилькевич, актриса

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Когда я училась в девятом классе, у моих подруг фигуры поменялись на более женственные. У всех появилась грудь, кроме меня. Тогда я решилась на свой первый бюстгальтер «пуш-ап»: синий, тканевый, пухлый такой. И вот я, надев все самое лучшее сверху на новенький «пуш-ап», прихожу в школу, и вдруг мой одноклассник на весь класс как заорет: «Смотрите, у Хилькевич сиськи за ночь выросли!» Он подбежал ко мне и, ткнув пальцем в лифчик, снова опозорил меня на весь класс, выкрикнув: «Да они поролоновые!» Это было ужасно.

Я перепробовала множество способов, чтобы иметь пышные формы. Это было и поедание капусты, и втирание специальных мазей, а также прослушивания аудиодиска с заклинаниями на рост груди, но ничего не помогало. Через несколько лет после того, как я окончила школу и институт, я решилась на серьезную операцию — пластику груди. И не пожалела.

Был у меня еще один комплекс. Мне не нравился мой профиль, и мысли о том, что он «какой-то не такой», преследовали меня долгое время. Но недавно одна прекрасная женщина мне сказала: «Вот смотрю на свои старые фото, где я была помоложе, и думаю, а ведь ничего, хорошо выглядела! Только в тот момент я сама себе казалась недостаточно хорошей. И так каждые 10 лет».

Так что теперь я, если смотрюсь в зеркало и не нравлюсь себе, то сразу одергиваю и говорю себе, как бы из будущего, что я сейчас прекрасна. Отлично работает, скажу я вам!

Анири, певица и блогер

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Моим главным детским и подростковым комплексом была худоба. Ручки-ножки у меня были тоненькие, и я страшно из-за этого переживала. Летом ходила в брюках, а зимой иногда надевала по две пары брюк, чтобы казаться толще. Одним словом, чувствовала я себя гадким утенком. От этого комплекса я излечилась совсем недавно, когда встретила своего второго мужа Сашу. Его любовь и искреннее восхищение убедили меня в том, что я настоящая красавица, и подарили мне долгожданную уверенность в себе.

Еще моя бабушка говорила когда-то, что маленькая собачка до старости щенок: со временем мои сверстники, которые в школе были «нормальными», располнели, и я теперь очень радуюсь, что я была в детстве такой худенькой, потому что сейчас я выгляжу идеально по сравнению с ними!