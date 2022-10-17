От обвинений в гомосексуальности до семейного счастья: как сегодня живет 50-летний Таркан

В Турции Таркан известен как «принц поп-музыки». В разное время поклонники называли его «вторым Рики Мартином» и верили, что он будет таким же популярным, как Майкл Джексон. Однако сегодня Таркан гастролирует со старым репертуаром по городам Турции, занимается семьей и не планирует покорять американский олимп поп-музыки, как было в нулевые. В юбилей певца «Газета. Ru» вспоминает его творческий путь и рассказывает, чем он сейчас занимается.

Подросток-эмигрант

Хюсаметтин Таркан Теветолгу родился в городе Альцай, Германия. По одной из версий ему дали имя в честь юмористического героя книги, которая была популярна в Турции, а по другой — в честь мифического персонажа тюркских народов.

В Германии семья Таркана оказалась из-за экономического кризиса, начавшегося в Турции. Однако, когда мальчику было 13 лет, он с родителями вернулся на родину.

В подростковом возрасте Таркан стал заниматься музыкой. Сперва учился в музыкальной школе Карамюрселя, затем оказался в Стамбуле, где поступил в музыкальную академию. Первое время Таркану приходилось петь на свадьбах и днях рождениях, чтобы обеспечивать себя.

В начале 1990-х Таркан вновь оказался в Германии, где решил записать альбом под лейблом Istanbul Plak. Во время работы на студии он познакомился с композитором Озаном Чолакоглу. Они стали сотрудничать и выпустили дебютный альбом исполнителя Yine Sensiz.

«Подросток-эмигрант привлекает к себе внимание песнями, а также зелеными глазами. Никто не мог и предположить, что этот молодой человек оставит след в музыке 90-х», — так описывает немецкий журнал Milliyet начало творческого пути Таркана.

Успех

1994 год оказался переломным для Таркана. Тогда он выпустил второй альбом Aacayipsin, начал работать с турецким композитором Сезен Аксу, а также отправился в Нью-Йорк, чтобы выучить английский язык и записать свой первый англоязычный диск. Он стал работать с турецко-американским бизнесменом, основателем лейбла Atlantic Records, Ахметом Эртегюном. Однако выпустить англоязычный альбом Таркану удалось только в 2006 году. На тот момент Этергюн уже умер.

«Он был моим наставником в жизни и творчестве», — высказывался певец Таркан об Этергюне в интервью CNN.

Таркан рассказывал, что, находясь в США, ему оказали большую поддержку турки-эмигранты, которые приходили на концерты.

«Они действительно поддерживают мои проекты и все остальное, потому что это первый раз, когда турецкий певец смог выразить себя за пределами Турции», — поделился Таркан с журналистами CNN.

Успех в Европе пришел к Таркану в конце 1990-х — начале 2000-х. Именно тогда он выпустил синглы Simarik и Sikidim. Находясь в США, Таркан также снял клип на песню Don Bebegim, где декорациями выступили улицы Нью-Йорка.

«За каждым его шагом следили. Каждый раз, когда он возвращался из Америки, его встречали как премьер-министра. На пресс-конференциях происходили давки», — писал про музыканта журнал Milliyet.

В родной Турции Таркана тоже ждали, но для других целей. В 1999 году певца попытались призвать в армию. СМИ писали, что парламент думает лишить певца гражданства из-за того, что он отказывается служить, об этом сообщали BBC.

Однако после измитского землетрясения в том же году в Турции был принят новый закон о призыве: теперь солдатам разрешалось служить не 18 месяцев, а 28 дней, предварительно заплатив 16 тысяч долларов в фонд помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Певец воспользовался этой возможностью и в 2000 году оказался в армии на четырехнедельной службе.

«Был январь, дикий снегопад. Так тяжело! Еда была ужасной. Но потратить восемнадцать месяцев жизни на службу? Я думаю, что мои собственные мечты важнее», — рассказывал певец в интервью The Washington Post.

После возвращения из армии Таркан записал альбом Karma. Релиз состоялся как в Турции, так и в Европе и США.

close 100% Кадр из клипа «Kuzu Kuzu»

«В ближайшее время Karma будет выпущена в 50 странах мира, включая США. Но американские чарты, как правило, не гостеприимны ко всем, кто говорит на иностранном языке», — писал The Washington Post.

Периодически фанаты сравнивали Таркана то с Рики Мартином, то с Майклом Джексоном.

«Мы верим, что в будущем он станет очень популярным. Он может стать вторым Майклом Джексоном», — цитировали журналисты поклонников турецкого певца.

В 2001 году Таркан стал лицом компании Pepsi в Турции. А в 2003 году выпустил мини-альбом Dudu, который был продан тиражом 1 млн экземпляров в Турции.

Провал и возвращение

Англоязычный альбом Таркана, выпущенный в 2006 году, не имел успеха. Продажи в Турции составили всего лишь 110 тысяч экземпляров.

В 2007 году певец выпустил альбом на турецком языке под названием Metamorfoz, однако и он показал низкие цифры — 300 тысяч экземпляров за первые недели релиза продали в Турции.

В дальнейшем Таркан записал еще несколько альбомов — в 2010 году вышел Adımı Kalbine Yaz, в 2016 году — Ahde Vefa, а в 2017 — «10».

После 2017 года Таркан на время перестал выпускать новую музыку. Однако продолжил выступать на сцене со старыми хитами. В 2020 году он приостановил концертную деятельность из-за пандемии коронавируса.

close 100% Christoph Hardt/Global Look Press

«Я никогда не был так отделен от сцены и вас, мои поклонники. Без вашей любви, внимания, аплодисментов, прекрасной энергии, которая является лекарством моей души, я не такой, как обычно. Меня часто спрашивают: «Почему не дашь концерт?» Я отвечаю: «Пандемия...» Знаю, что сейчас выступления проводятся по определенным правилам, но не хочу рисковать здоровьем своей публики. Верю в то, что мы в ближайшем будущем соберемся вместе и «разорвем» сцену. Мы встретимся, будьте терпеливы!» — написал Таркан в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в 2020 году.

В 2022 году Таркан вновь стал гастролировать с концертами по Турции. Он также выпустил несколько новых песен: Geccek и Yap bi guzellik.

«Песня Geccek стала популярной среди политической оппозиции Турции, что вызвало споры», — пишет о творчестве Таркана BBC.

Личная жизнь

Долгие годы ходили слухи, что Таркан является гомосексуалистом. Турецкие СМИ писали об этом после того, как одна из бывших девушек Таркана усомнилась в гетеросексуальности артиста.

Певец довольно легко реагировал на слухи.

«Даже если это так, это никого не касается. В конце концов, я выражаю себя через творчество. Пусть каждый понимает его, как хочет», — цитировали Таркана журналисты Milliyet.

Известно, что певец встречался на протяжении семи лет с адвокатом Бильге Отзюрк. В интервью турецким журналистам Таркан сказал, что женится только в том случае, если узнает, что его девушка беременна.

В 2016 году Таркан женился на 30-летней Пынар Дилек. Они познакомились в ночном клубе и до брака встречались пять лет. Сразу после объявления новости о свадьбе журналисты заподозрили, что Пынар Дилек беременна. Однако Таркан опроверг эти слухи в разговоре с Hurriyet Daily News.

«Все, что вы пишете — неправда. Она еще не беременна», — сказал певец.

close 100% tarkan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Через два года Таркан и Пынар стали родителями. В 2018 году у пары родилась девочка — Лия. Сегодня турецкий исполнитель часто выкладывает снимки с женой и дочерью.

«Моя драгоценная, мое все, моя единственная дочь. Я только сейчас познаю, что такое отцовство. Я знаю, что иногда спотыкаюсь, делаю ошибки, но я пытаюсь быть лучшим отцом. Пока я живу, я всегда буду любить и защищать тебя», — посвятил певец в Instagram пост дочери.

В настоящий момент Таркан с семьей живет в одном из престижных районов Стамбула.