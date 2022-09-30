Некроз, зуд в носу и анафилактический шок: как выглядит аллергия у ребенка

Аллергологи рассказали о самых частых раздражителях для детского организма и перечислили основные симптомы негативного ответа иммунной системы. Кроме того, врачи рассказали, какой именно анализ понадобится сдать для выявления аллергенов у ребенка.

Виды аллергии у детей

Наиболее часто у детей развивается аллергия на шерсть животных, пыль и пыльцу. Есть несколько видов атопий, каждый из которых может отличаться разными симптомами.

Аллергические заболевания носа и горла — аллергический ринит, аллергический фарингит:

В этом случае признаки аллергии будут вызваны иммунным ответом на такие аллергены, как пыльца растений, домашняя пыль и шерсть домашних животных. Кроме того, у ребенка может возникнуть негативный иммунный ответ на пылевых клещей.

Как отметила аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Елена Потемкина, родители могут принять аллергический ринит за ОРВИ, поэтому нужно обратить внимание на то, проявляется ли насморк у ребенка после игры с домашними питомцами или во время уборки.

«Для аллергии, помимо заложенности, очень характерны водянистые выделения из носа, чихание, сильный зуд в носу, глазах, першение в горле», — отметила аллерголог-иммунолог.

Пищевая аллергия:

По словам Потемкиной, родители могут заподозрить пищевую аллергию, когда у ребенка проявляются симптомы после приема одного и того же продукта. Признаками будут рвота, диарея, боли в животе, а также высыпания на теле или зуд.

«Для диагностики пищевой аллергии необходимо составить подробный анамнез. В случае орального аллергического синдрома данные анамнеза и пищевого дневника чаще всего выявляют аллерген»,

— объяснила аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Наталья Скатерщикова.

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Инфекционная аллергия:

Аллергическая реакция может возникнуть при ответе иммунной системы на инфекционное заболевание.

«В ответ на инфекцию могут возникать различные симптомы, которые проявляются в виде кашля, заложенности носа, покраснения и зуда глаз, отечности век», — объяснила Скатерщикова.

Как добавила врач, в некоторых случаях, реакция на инфекцию проявится в виде высыпаний на коже, шелушения, тошноты и рвоты.

Аллергия на коже:

Бытовая химия – наиболее частый аллерген, вызывающий кожную атопию у детей в раннем возрасте.

«При контакте с бытовой химией у ребенка может возникать аллергический контактный дерматит», — предупредила Елена Потемкина.

Укусы насекомых также вызывают аллергическую реакцию на коже. В некоторых случаях может наблюдаться отличие от клинической картины реакции кожи на бытовую химию.

После контакта с аллергенами яда насекомых у детей возникают отеки и покраснения. Однако есть случаи, когда ответ иммунной системы затрагивает не только кожные покровы ребенка.

«Симптомы укуса могут быть ограничены кожными явлениями, а в некоторых случаях могут развиваться с вовлечением сердечной, дыхательной или пищеварительной систем», — объяснила Скатерщикова.

Такая реакция организма иногда опасна для жизни, так как у ребенка могут появиться затрудненное дыхание или анафилактический шок.

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Как выглядит сыпь при аллергии

По словам аллергологов, сыпь у ребенка может проявиться как при пищевой, так и при кожной аллергиях. Кроме того, раздражение на коже зачастую возникает после приема лекарственных препаратов.

«Высыпания могут быть разной формы и величины: от мелких точек до больших пятен розового или красного оттенка. В большинстве случаев аллергические высыпания сопровождаются зудом. Могут возникать отеки. Иногда бывает шелушение»,

— отметила аллерголог-иммунолог Потемкина.

По словам Натальи Скатерщиковой, при крапивнице у ребенка появятся волдыри, приподнятые над кожей. Как добавила врач, осложнением атопического дерматита может стать эпидермальный некроз.

Как понять, аллергия у ребенка или нет

Подтвердить проявление аллергии у детей можно с помощью специальных исследований.

«Не всегда просто понять, действительно ли у ребенка истинная аллергия или псевдоаллергическая реакция. Важнейшим элементом диагностики является точный анамнез аллергического заболевания и лабораторные исследования, которые назначаются врачом на очном приеме», — объяснила специалист Скатерщикова.

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Что можно дать ребенку от аллергии

По словам доктора Скатерщиковой, лечение аллергии у детей зависит от типа иммунной реакций и вида раздражителя.

«К угрожающим жизни ребенка состояниям, при которых не обойтись без медицинской помощи, относят анафилактический шок и отек Квинке», — отметила врач.

В других случаях аллергия у детей не требует экстренного лечения. Для того, чтобы выявить причины заболевания, у ребенка нужно взять анализ крови.

«При подозрении на аллергию необходимо провести ребенку обследования, которые заключаются в исследовании крови», — отметила Скатерщикова.

Как добавила Елена Потемкина, до визита к врачу родители могут использовать разрешенные для детей препараты.

Например, при рините детям помогут специальные капли в нос. При раздражении, зуде и шелушении кожи подойдут охлаждающие и увлажняющие гели, заключила врач.